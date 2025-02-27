Рыбоохрана сможет работать в режиме постоянного рейда

С 1 марта вступят в силу изменения федерального закона, позволяющие рыбинспекторам работать в режиме постоянного рейда. Это должно расширить возможности для сохранения водных биоресурсов.

Федеральный закон, призванный урегулировать вопросы рыбоохраны, был принят в ноябре. Документ предусматривает, что федеральный госконтроль в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов может осуществляться в режиме постоянного рейда. Такие возможности закреплены для органов Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Принятые изменения должны устранить пробелы, появившиеся в возможностях рыбоохраны после принятия нового законодательства о госконтроле в 2020 г.

Режим постоянного рейда позволяет инспекторам постоянно находиться в пунктах контроля и перемещаться по определенной территории и акватории для борьбы с нарушениями.

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