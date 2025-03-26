Астраханский бизнесмен пойдет под суд за скупку сомнительной рыбы

В Астрахани местный предприниматель обвиняется в незаконном приобретении рыбы и ее хранении для дальнейшего сбыта. По версии следствия, мужчина планировал реализовать свыше 9 млн тонн немаркированной продукции.

Предпринимателю инкриминируют совершение преступления по пункту «б» части 3 статьи 171.1 УК РФ (приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных продовольственных товаров в особо крупном размере).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе СУ СК России по Астраханской области, в ноябре прошлого года фигурант купил более 9,5 тонны рыбы частиковых видов на сумму свыше 2,5 млн рублей. Товар злоумышленник перевез на склад рыбоперерабатывающего цеха в Трусовском районе Астрахани для дальнейшей перепродажи без маркировки и нанесения предусмотренной законодательством РФ информации, сообщили правоохранители.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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