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Об итогах выездного заседания доложил заместитель председателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь ЗУБАРЕВ. Кадр видео СФ

Вопрос рыбных кормов на контроле у сенаторов

Импортозамещение по рыбным кормам и молоди возьмет на контроль замглавы комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь Зубарев. Соответствующее поручение дала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

На заседании Совета Федерации 4 июня зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь Зубарев отчитался об итогах выездного заседания, прошедшего 29 мая в Петрозаводске.

«По результатам работы комитета мы вышли на целый ряд решений, позволяющих урегулировать важные для региона вопросы, связанные с передачей федерального имущества в региональную собственность, организацией межрегиональных туристических маршрутов, инициировали передачу полномочий от Росприроднадзора к Росрыболовству в части охраны «краснокнижных» пород рыб», — рассказал сенатор, представляющий в верхней палате Карелию.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в рамках договоренностей с Росрыболовством планируется на 52% увеличить количество молоди лососевых, выпускаемой в Онежское озеро. С 2027 г. ежегодные объемы выпуска предполагается довести до 300 тыс. штук.

«С учетом выработанных подходов наш комитет готовит сразу пять законопроектов, призванных помочь упорядочить работу предприятия аквакультуры и обеспечить охрану водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу России, — отметил Игорь Зубарев. — Считаем дальнейшее продвижение вопросов развития аквакультуры одной из основных задач комитета, будем продолжать эту работу».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула важность отрасли аквакультуры в связи с ее вкладом в обеспечение продовольственной безопасности и поинтересовалась, как продвигается импортозамещение в части кормов. «Как у нас с кормами для рыб, которых мы разводим? По-прежнему мы зависимы на 100% от импортных кормов или все-таки свою рыбу кормим своими кормами, чтобы она была вкусная, без антибиотиков, без лекарств, без всякой гадости, которую там добавляют?» — уточнила спикер СФ.

По словам Игоря Зубарева, в Карелии запускаются в эксплуатацию как минимум два комбикормовых завода, которые в состоянии покрыть потребность в кормах по крайней мере по Северо-Западу. Кроме того, в республике идет строительство селекционного центра по производству посадочного материала лососевых. «Сейчас около 80%, наверное, уже отечественных кормов. Я думаю, к концу 2026 года можно будет полностью перейти», — озвучил примерные сроки зампредседателя профильного комитета.

«Поскольку у вас регион такой, где этим активно занимаются, разведением рыбы, возьмите на контроль и отслеживайте. И если нужен какой-то толчок лишний, давайте будем поддерживать всячески развитие собственных кормов и молоди, и всего, что нужно для этой отрасли. Давайте договоримся, вы у нас в Совете Федерации будете лично за это отвечать», — подытожила Валентина Матвиенко.

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  • Об итогах выездного заседания доложил заместитель председателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь ЗУБАРЕВ. Кадр видео СФ
  • Спикер Совета Федерации Валентина МАТВИЕНКО. Фото пресс-службы СФ
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