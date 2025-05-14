Форелеводам Карелии помогут местными икрой и мальками

На достройку селекционно-племенного центра рыбоводства в Республике Карелия из федерального бюджета выделили более 1,6 млрд рублей. Планируется сдать объект к 30 сентября 2027 г.

Сейчас Главрыбвод ведет поиск подрядчика на выполнение второй и третьей очереди строительных работ, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на ЕИС «Закупки». Строительство объекта осуществляется в Беломорском районе в поселке Сосновец на реке Нижний Выг (Маткожненское водохранилище).

Планируется возвести комплекс производственных и бытовых зданий и сооружений, позволяющий содержать ремонтно-маточное стадо радужной форели для нужд рыбоводных предприятий. Согласно проектной документации, годовая мощность селекционно-племенного центра составит 15 млн икринок на стадии глазка и 10 млн мальков навеской от 5 г и больше.

В 2023 г. на выполнение первого этапа работ было выделено более 800 млн рублей.

Читайте также: Карельские хозяйства оценят корма с черной львинкой

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews