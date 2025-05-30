Сенаторы видят новые возможности для поддержки рыбоводов

Законодательство об аквакультуре нуждается в доработке, считают в профильном комитете Совфеда. Среди рекомендованных изменений — нормы о производственном контроле, корректировке границ участков, страховании с господдержкой.

Вопросы правового обеспечения аквакультуры и меры, которые могут способствовать дальнейшему развитию сектора, обсуждались на выездном совещании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 29 мая в Петрозаводске. Площадка для встречи была выбрана неслучайно: Карелия занимает ведущие позиции в сфере товарного рыбоводства. Как сообщили Fishnews в пресс-службе верхней палаты, по итогам 2024 г. в регионе выращено 33,5 тыс. тонн продукции аквакультуры.

Первый зампредседателя СФ Андрей Яцкин обозначил ряд проблем, с которыми столкнулись рыбоводы. «Предприятия аквакультуры попали в сложную ситуацию из‑за отсутствия льготных кредитов, зависимости от зарубежных поставок кормов, оборудования, посадочного материала и ветеринарных препаратов. Мы должны использовать все возможности для поддержки этой отрасли как с применением прямых мер поддержки, так и с уточнением нормативной правовой базы», — заявил вице-спикер Совета Федерации.

Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал одной из приоритетных задач поиск баланс между интересами экономики, аквакультуры и экологии. «Правительство республики поддерживает региональные предприятия, использующие при выращивании рыбы установки закрытого типа. Также совместно с научным сообществом, представителями бизнеса мы изучаем возможности Белого моря. Здесь можно выращивать товарную рыбу с минимальным влиянием на экологию», — рассказал руководитель региона.

Зампредседателя комитета Игорь Зубарев обратил внимание, что с момента принятия закона об аквакультуре за 12 лет накопилась правоприменительная практика, которая показывает, какие узкие места есть в законодательстве. «Наш комитет провел работу совместно с органами исполнительной власти, регионами и предприятиями аквакультуры по подготовке поправок в законодательство. Внесена сенаторская законодательная инициатива по изменению в ФЗ «Об аквакультуре…» в части введения производственного контроля на рыбопромысловых участках», — проинформировал сенатор.

По словам Игоря Зубарева, также разработаны поправки в Уголовный кодекс, которые позволяют более эффективно привлекать к ответственности тех, кто намеренно портит рыбоводное оборудование в целях хищения рыбы. Завершается разработка законопроекта, создающего возможность для предприятий аквакультуры осуществлять корректировку границ рыбоводного участка.

Первый зампредседателя комитета Сергей Митин рассказал о деятельности рабочей группы по развитию агрострахования с господдержкой, которое распространяется и на объекты аквакультуры. По его словам, уже выработан ряд предложений, направленных на расширение страхования продукции аквакультуры, включая вопросы совершенствования методики страхования.

«Важным этапом этой работы стало направление в Минсельхоз сводных предложений к проектам нормативных правовых актов, направленных на расширение страхования продукции аквакультуры, в том числе расширение случаев, когда может осуществляться страхование с господдержкой, расширение перечня болезней объектов аквакультуры, в отношении которых осуществляется страхование, расширение перечня объектов аквакультуры подлежащих страхованию», — считает Сергей Митин.

По мнению сенатора, на основании этих материалов Минсельхоз сможет подготовить изменения в свои приказы.

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