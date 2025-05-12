Карельские хозяйства оценят корма с черной львинкой

В минсельхозе Республики Карелия презентовали местную продукцию на основе личинок мухи черная львинка. Это в том числе кормовая добавка для использования в рыбоводстве.

Продукцию выпускает компания «Карельские биотехнологии». Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, производство развивается в сотрудничестве с ведущими научно-исследовательскими институтами России.

Карелия уже готовится к испытаниям кормовой добавки и удобрений на местных сельхозпредприятиях. В проект вовлечены эксперты аграрных организаций и ученые Петрозаводского государственного университета.

Планируется, что итоги испытаний помогут оценить перспективы масштабного применения инновационных продуктов в республике.

Проект развивается при поддержке регионального фонда венчурных инвестиций. В 2022 г. компания получила от него льготный заем в размере 10 млн рублей. Эти средства позволили создать в Петрозаводске первый в России племенной инсектарий черной львинки. Там ведется селекционная работа по выведению специализированных линий для сельского хозяйства и переработки отходов.

Кроме того, при поддержке фонда и на средства гранта главы Карелии в ПетрГУ проводится исследование — изучают влияние кормов с добавками из черной львинки на качество выращивания форели.

В последние годы специалисты активно рассматривают продукцию из черной львинки на предмет использования в рыбоводстве как альтернативного протеина, подготовлена соответствующая правовая база. Так, в Северном (Арктическом) федеральном университете имени М.В. Ломоносова из этих личинок разработали корма для лососевых рыб и раков, а Санкт-Петербургский филиал ВНИРО предлагал включить черную львинку в рацион для судака.

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