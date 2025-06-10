Сахалинские рыбаки смогут повысить эффективность освоения сельди

В правила рыболовства для Дальневосточного бассейна внесли важные для предприятий Сахалинской области изменения, отметил глава профильного регионального министерства Иван Радченко.

С 17 июня вступит в силу приказ Минсельхоза России об изменении регулирования промысла сельди в Восточно-Сахалинской подзоне. Из-под действия запрета на применение разноглубинных тралов выводится добыча сельди в этой подзоне в районе к югу от параллели 49°15' с.ш. Такие изменения предусмотрены для предприятий с обязательствами осуществлять доставку и выгрузку уловов на берег, обратил внимание министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

Власти и ассоциация рыбопромышленных предприятий региона выступали за такие изменения, так как они помогут более эффективно осваивать ресурс, рассказал Fishnews глава областного ведомства. Год от года рекомендованные для вылова объемы сельди в Восточно-Сахалинской подзоне растут: на 2025 г. для добычи предложено свыше 29 тыс. тонн.

«Отраслевые регуляторы — Министерство сельского хозяйства, Росрыболовство — проводят большую работу по созданию условий для рационального промысла. Уже приняты и другие решения, направленные на хорошие результаты по сельди», — подчеркнул Иван Радченко.

Ранее изменения, нацеленные на повышение эффективности освоения ресурса, были внесены для добычи в Западно-Сахалинской подзоне, отметил министр. В этом году также вступили в силу поправки правил рыболовства, расширяющие временные рамки для промысла сельди в Западно-Камчатской подзоне.

Весной Дальневосточный научно-промысловый совет поддержал изменения, которые помогут рыбакам в работе в Восточно-Камчатской зоне: действие запрета на специализированный траловый промысел сельди в этом районе предложено сократить до середины октября, сообщил глава министерства по рыболовству Сахалинской области.

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