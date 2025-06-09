По промыслу сельди на Восточном Сахалине вышли изменения

Министерство сельского хозяйства внесло изменения в правила регулирования промысла сельди в Восточно-Сахалинской подзоне. Это должно обеспечить дополнительные возможности для освоения ресурса.

Изменения в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна предусмотрены приказом Минсельхоза России от 30 апреля 2025 г. № 304 .

Как сообщает корреспондент Fishnews, поправки вышли по регулированию промысла сельди в Восточно-Сахалинской подзоне. Снимается запрет на использование разноглубинных тралов при добыче в районе к югу от параллели 49°15' с.ш. — речь идет о режиме рыболовства с учетом уловов в местах доставки и выгрузки.

Изменения вступят в силу с 17 июня.

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