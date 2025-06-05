Для участка лицензионной рыбалки на Сахалине нашелся пользователь

На участие в аукционе по закреплению участка для организации любительской рыбалки на сахалинской реке Хой поступила только одна заявка. Договор в этом случае заключается с единственным участником.

Электронный аукцион по закреплению рыболовного участка для организации любительского рыболовства на реке Хой в Смирныховском округе планировался на 6 июня. Прием заявок на участие в торгах завершился 26 мая. Стартовая цена лота составляла 218 тыс. рублей. Также при осуществлении добычи анадромных рыб пользователь должен заключить с регионом соглашение об участии в социально-экономическом развитии территории — это предусмотрено обновленным законодательством.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на торги поступила единственная заявка — от компании «Сатурн» (по данным сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile, зарегистрирована в 2001 г. в Южно-Сахалинске). Аукцион признан несостоявшимся. А договор, по правилам, в этом случае заключается с единственным участником.

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