Как защитить судовые двигатели от современного топлива

Специалисты прогнозируют, что предстоящий в 2020 году переход мирового рыбацкого и торгового флота на низкосернистое топливо неизбежно приведет к многочисленным проблемам при эксплуатации судового оборудования. Как в новых условиях защитить двигатели от преждевременного износа и поломок, рассказали на семинаре во Владивостоке.

Семинар «Использование современных топлив для морских дизелей. Влияние новых стандартов и морского законодательства» провели специалисты компания «Альфа Лаваль» совместно с Морским государственным университетом имени адмирала Г.И. Невельского.

Как рассказал директор подразделения морского оборудования АО «Альфа Лаваль Поток» Алексей Сёмкин, это уже второй подобный семинар во Владивостоке. Первый прошел в декабре, его организовала крупная рыбодобывающая компания. Поскольку не все желающие смогли попасть на это мероприятие, а интерес со стороны судовладельцев оказался высок, «Альфа Лаваль» и МГУ провели еще одну встречу.

Для кого это актуально

Международная морская организация (ИМО, IМО) поэтапно вводит по всему миру ограничения содержания серы в судовом топливе. К настоящему времени в районах контроля за выбросами в атмосферу вредных веществ (Emission Сontrol Area, ECA) содержание серы в топливе не должно превышать 0,1%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе ECA – побережья США и Мексики, Гонконг, Сингапур, в перспективе — побережье Австралии.

Для флота, работающего в остальных регионах Мирового океана, пока допускается содержание 3,5% серы в топливе, однако с 1 января 2020 года эта планка снизится до 0,5%. Подавляющее большинство российских судов в АТР не оборудовано сертифицированными системами очистки выхлопных газов, а потому не вправе держать на борту топливо с более высоким содержанием серы, подчеркнул Алексей Сёмкин.

«До вступления в силу новых ограничений и перехода на новые виды топлива осталось меньше одного года, - напомнил специалист. – Конечно, кто-то относится к этому скептически, надеясь, что его это не коснется, однако напрасно. На самом деле это затронет всех».

Новое – не значит лучшее

По мнению представителя «Альфа Лаваль», не стоит надеяться, что после введения новых норм произойдет массовый перевод судовых двигателей на дизельное дистиллятное топливо. «Скорее всего, цена на это топливо с введением нового режима резко вырастет, поэтому большинству придется перейти на низкосернистый мазут, – отметил Алексей Сёмкин. – В настоящее время мировая промышленность такие мазуты уже выпускает, суда на них работают, и мы уже имеем возможность обсудить опыт работы на таком топливе и рассмотреть возникающие с ним проблемы».

Переход на топливо с низким и ультранизким содержанием серы будет непростым, уверен эксперт. «Качество топлива с появлением новых видов последовательно снижается, – отметил он. – Проблема номер один – это абразивные частицы в тяжелом топливе и осадок в легком. Из-за абразивных частиц детали стачиваются за считанные часы, как от наждачной бумаги, а от выпадения шлама происходит засорение фильтров и сепараторов, заклинивание топливных насосов высокого давления и форсунок».

Проблему, по мнению представителя «Альфа Лаваль», может представлять и химический состав топлива. «Низкосернистое топливо – это многокомпонентные смеси, причем производители не спешат рассказывать о химическом составе и технологиях производства, – отметил специалист. – Все чаще наблюдается несовместимость разных сортов топлива, даже если они приобретены у одной и той же бункеровочной компании.

Еще одна проблема – изменение баланса температуры и вязкости топлива. При этом в паспорте могут быть записаны одни показатели, а в реальности оказаться совсем другие»

Знания, организация и качество

«Для максимально эффективного использования энергии топлива, для защиты судового оборудования от износа и аварий необходимы знания и должная организация работы, - подчеркнул Алексей Сёмкин. –Это поможет в новых условиях заниматься грамотной эксплуатацией силового оборудования, не прерываемой постоянными аварийными ремонтами».

Эксперт рассказал о предлагаемой «Альфа Лаваль» линейке оборудования для подготовки топлива к работе. Особое внимание на семинаре уделили сепараторам, использующим технологию ALCAP, которая позволяет справиться с любыми видами топлива и остаточных нефтепродуктов, и системам подачи топлива непосредственно в двигатель. Однако подготовка топлива к работе двигателя – это сложный процесс из многих составляющих. «Альфа Лаваль» предлагает оборудование по всей технологической цепочке подготовки: с топливной цистерны и до подачи горючего в двигатель.

Информационный партнер семинара – медиахолдинг Fishnews.

Газета «Fishnews Дайджест»

Январь 2019 г.

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