Рыбоводная помощь Амуру

Весной 2019 года Амурский филиал ФГБУ «Главрыбвод» выпустил в Амур 65 млн штук молоди кеты. Теперь здесь готовятся заложить на инкубацию еще не менее 70 млн икринок.

Сегодня Амурский филиал ФГБУ «Главрыбвод» объединяет шесть рыбоводных заводов. Три из них – Анюйский, Гурский и Удинский – расположены в Хабаровском крае. Еще три – Тепловский, Биджанский и Владимировский – в ЕАО. Они специализируются на искусственном воспроизводстве тихоокеанских лососей и рыб осетровых пород.

«Задачу восстановления популяции лососевых можно решить только путем разумного сочетания их искусственного и естественного воспроизводства», – рассказал Fishnews начальник Амурского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Максим Коломоец. Этой точки зрения придерживаются многие отечественные ученые-ихтиологи. Исходя из этого строится и государственная стратегия воспроизводства водных биоресурсов.

По словам представителя Главрыбвода, искусственное выведение лосося в регионе носит масштабный характер. Например, счет амурских осетров и калуги, ежегодно выпускаемых в бассейн реки Амур, идет на миллионы штук.

Гурский и Удинский рыбоводные заводы специализируются на воспроизводстве тихоокеанских лососей – осенней кеты. Завод Анюйский, помимо этого, выращивает еще и осетровые виды рыб: калугу, амурского осетра и даже уникального «краснокнижного» сахалинского осетра.

Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня. А технология состоит из нескольких этапов: отлов производителей, отбор половых продуктов, оплодотворение икры, инкубация, получение свободных эмбрионов, выдерживание личинок. Молодь содержат на искусственном кормлении, а когда подрастет – выпускают на свободу в так называемые базовые реки рыбоводных заводов: Анюй, Гур, Амгунь, Бира, Биджан.

В 2019 году государственное задание по искусственному воспроизводству кеты Амурский филиал ФГБУ «Главрыбвод» перевыполнил: было выпущено более 62 млн штук (план - 60,5 млн), еще почти 3 млн молоди кеты - в рамках компенсационных мероприятий.

Сегодня Амурский филиал ФГБУ «Главрыбвод» – единственный на Дальнем Востоке, кто занимается искусственным воспроизводством осетровых видов рыб. С 2007 года идет работа по формированию ремонтно-маточного осетрового стада, сейчас численность его уже превысила 600 экземпляров.

Причем Анюйский среди рыбоводных заводов по-прежнему остается флагманом в регионе. В этом году, например, выпуск мальков лососевых там превысил 32 млн штук – вполовину больше, чем у Удинского, и в пять раз больше, чем у Гурского заводов. Уже сейчас на Владимировском осетровом рыбоводном заводе и Анюйском рыбоводном заводе закладывается на инкубацию икра калуги и амурского осетра. Молодь осетров планируется выпустить в середине июля, но многое зависит от погоды.

Ряд крупных российских компаний, таких как «РусГидро», «Транснефть», «Газпром, РЖД, для компенсации ущерба, нанесенного в результате их хозяйственной деятельности, добровольно участвуют в экологическом проекте по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в бассейне реки Амур. По их заказу в этом году планируется дополнительно выпустить еще порядка 150 тыс. штук амурского осетра и 400 тыс. штук сазана.

Помимо амурских осетровых видов рыб, Главрыбвод занимается искусственными воспроизводством уникального вида, занесенного в Красную книгу РФ, – сахалинского осетра. Нигде в мире его в искусственных условиях больше не выращивают, поэтому информация об особенностях биотехники разведения этой редкой рыбы практически отсутствует.

На Амуре сахалинский осетр чувствует себя отлично. В ремонтно-маточном стаде уже содержатся полученные искусственным путем и выращенные в условиях завода экземпляры 2007, 2008 и 2015 годов «рождения». Но рыбоводы пока не торопятся с прогнозами – эксперимент еще не завершен.

Екатерина ЕРМОЛИНА,

Fishnews

Июль 2019 г.