Камчатский край активно выступает с инициативами в рыбной отрасли. Это объекты, в которые будут вкладываться участники программы квот под инвестиции, борьба с воздушным трафиком браконьерской икры. Власти региона также запустили проект по продвижению дальневосточной рыбы в федеральных торговых сетях. На совещании у президента 16 августа губернатор Владимир Солодов выступил с предложением по общероссийской программе повышения потребления рыбы. О том, какими в регионе видят решения этих задач, глава Камчатского края рассказал Fishnews на площадке ВЭФ.

— Актуальная тема для добывающих предприятий — рыболовные участки, в том числе для промысла анадромных видов рыб. Камчатка добивалась , чтобы за добросовестными пользователями участки могли перезакрепляться без торгов. Такой закон принят , сейчас готовится подзаконная база. Какие обязательства предлагает возлагать на пользователей Камчатский край?

— Не секрет, что в сфере регулирования рыбного хозяйства многие вопросы вызывают дискуссии — иногда ожесточенные, иногда они переходят в публичную плоскость. Разные мнения, но как раз регулирование вопросов участков — а это в том числе и лососевые участки — хороший пример, когда мы смогли договориться. Сплотить и рыбацкое сообщество, и регулятора, и законодателей, и в итоге у нас вышла согласованная и, мне кажется, очень сбалансированная версия закона, которая предполагает, что мы для стабильности промысла сохраняем за добросовестными участниками право пользования участком, но серьезно прописываем обязательства. Потому что сегодня в договоре, в общем, ничего не сказано, кроме того, что необходимо добывать лосось.

Мы все согласны — и рыбаки это поддерживают, — что необходимы более точные требования к переработке, в том числе я предлагаю на Камчатке установить объем переработки, которая должна осуществляться на берегу. Ведь лососевый промысел — это в первую очередь береговые поселки, это главная ценность и главное условие его стабильного развития.

Крайне важным я считаю и участие пользователей участков в социально-экономическом развитии региона. На самом деле основные игроки отрасли так и делают, но необходимо отразить такую работу с точки зрения формального обязательства и оценивать ее с точки зрения выполнения соглашения.

Сейчас мы на площадке рабочей группы под руководством Ильи Васильевича Шестакова (главы Федерального агентства по рыболовству — прим. ред.) обсуждаем, какие именно параметры будут предусмотрены. Мне очень импонирует предложение, из которого исходит Росрыболовство: чтобы максимальную роль в этом вопросе играли сами субъекты Федерации, потому что лососевый промысел очень различается от региона к региону. Даже внутри Камчатского края условия очень разные: ситуация на западном и восточном побережье отличается, разные затраты несут рыбопромышленники. Все эти нюансы мы постараемся учесть сейчас в подзаконных актах. Основное: они должны будут обеспечить для предприятий устойчивость промысла на длительный срок, а для регионов — понимание социальной ответственности, которую рыбаки будут нести.

— Если говорить об участии пользователей ресурсов в социально-экономическом развитии региона, может ли это быть механизм неких отчислений? Пользователи из разных регионов отмечают, что им было бы комфортнее таким образом вносить свой вклад.

— Мне кажется, нам в любом случае нужно понимать конечный результат. Поэтому мы будем для каждого рыболовного поселка предусматривать программу строительства, обустройства, ведь цель — в таком развитии. Но если говорить о механизме, то здесь я поддерживаю: неправильно нагружать рыбопромышленников необходимостью заниматься самим строительством. Считаю, что для этого нужны специальные прозрачные организации. У нас, например, существует фонд «Будущее Камчатки», в который уже сейчас все рыбопромышленники делают добровольные перечисления, представители предприятий рыбной отрасли входят в состав попечительского совета фонда. Прозрачно определяются объекты, которые будут строиться. И фонд выступает оператором. Есть хороший пример такой деятельности: мы строим спортзал в поселке Козыревск. Рыбопромышленные предприятия вносят вклад в фонд. Тот, в свою очередь, заключает трехстороннее соглашение с муниципалитетом, выполняет функции заказчика по строительству, и потом передает объект муниципалитету. Все четко, прозрачно, объективно. Средства подотчетные.

Предлагается, чтобы комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб (а они в каждом регионе есть) тоже осуществляли мониторинг строительства. Рыбаки получат понимание конечного результата, будут знать, что деньги не просто растворятся в общем бюджете региона. При этом мы не считаем, что функции застройщика социальных объектов правильно возлагать на рыбопромышленников, потому что это несвойственная для них нагрузка, непрофильная деятельность.

— Так понимаю, вы продолжаете участвовать во встречах межведомственной рабочей группы, которую Минсельхоз России создал специально для решения вопроса участков?

— Да, совершенно верно. Интенсивная работа продолжается.

— Следующий блок вопросов связан с федеральными законодательными изменениями. Это крабовые аукционы и инвестиционные квоты. В первом этапе инвестквот Камчатский край очень активно участвовал — и с флотом, и с береговыми заводами. А вот по крабовым торгам такого участия не было. Какую отдачу Камчатский край хотел бы получить для себя во втором этапе программы квот под инвестиции?

— Думаю, что мы попробуем изменить ситуацию, которая была с первым этапом крабовых аукционов. Здесь, на Восточном экономическом форуме, мы подписали соглашение и договорились о том, что один из крупнейших добытчиков краба — группа компаний «Антей» — создаст передержку для живого краба. Работа с крабовыми уловами будет осуществляться у нас в регионе. Это очень важно с точки зрения создания рабочих мест и налоговой отдачи для края.

Нынешнюю ситуацию я не могу назвать правильной. В шутку иногда говорю: камчатский краб камчатский только по названию. Через наш берег он не проходит.

Сегодня со ссылкой на наши договоренности могу сказать, что до конца 2023 года первый краб на Камчатке уже должен появиться. И объемы перевалки таких грузов будут увеличиваться. Мы для этого создаем все возможности, готовим площадки, на которых можно развивать перерабатывающие мощности, холодильную инфраструктуру, причалы. Так что я очень надеюсь, что новый этап крабовых аукционов изменит ситуацию, о который вы говорите.

И конечно, все рыбаки готовятся ко второму этапу распределения инвестквот на вылов минтая и сельди. Камчатский край — лидер по созданию объектов береговой переработки. Уже построено семь заводов. Думаю, что в рамках второго этапа целый ряд производств тоже будет создан. На первом этапе более 60 млрд рублей инвестировано в эту сферу.

Достаточно серьезно изменилась вообще структура производства. Это действительно высокотехнологичная промышленность с глубокой переработкой. На новых заводах внедрено безотходное производство. С разной степенью глубины, но все сырье перерабатывается.

— Тема, которая стала лейтмотивом вашего участия в отраслевых сессиях ВЭФ в этом году — программа «Камчатская рыба». В августе на совещании у президента вы предложили разработать и реализовывать комплексную госпрограмму по стимулированию потребления рыбной продукции. На форуме вы обрисовали в общих чертах , какие направления можно задействовать — госзакупки, поддержка переработки, развитие культуры потребления. Можно ли рассказать об этих решениях более детально?

— Мы научились достаточно эффективно вести промысел, выдерживать баланс между добычей ресурсов и их сохранением для будущих поколений, активно ведется работа по борьбе с браконьерством, и здесь достигнуты хорошие результаты. Серьезно повышается глубина переработки водных биоресурсов. Но остается проблема в том, что у нас очень маленький рынок сбыта в стране. И конечно, нужно целенаправленно заниматься его расширением — это государственная задача. По экспертным оценкам, мы можем увеличить потребление рыбы внутри страны в два-три раза.

Для этого я предлагаю, в частности, зафиксировать, что при государственных закупках не должна приобретаться импортная рыба, если есть российские аналоги. Ведь сейчас в детские сады, школы, больницы закупается не всегда полезная, выращенная в искусственных условиях рыба из зарубежных стран. В то время как производимые у нас в стране минтай, горбуша в основном экспортировались. Считаю, что эту ситуацию нужно поменять. И это в интересах рыбаков. Потому что мы очень хорошо за последние годы почувствовали, насколько это турбулентный рынок и насколько резкие флуктуации могут на нем быть. Развитие внутреннего рынка нужно обеспечить для стабильного функционирования самой отрасли.

И это важный вклад в обеспечение здоровья наших граждан, потому что есть прямая зависимость между объемом внутреннего потребления рыбы и здоровьем нации.

Если говорить про механизмы, то, я считаю, очень важно на долгосрочной основе вкладываться в формирование культуры потребления. Главное — начинать с детей, молодежи, поэтому организация питания в школе может иметь огромное значение.

Я бы не сбрасывал со счетов развитие кулинарии, более широкое представление блюд из российской рыбы в меню ресторанов. К сожалению, сейчас это недостаточно развито. Будем менять ситуацию — договорились об этом с ассоциацией рестораторов России. Подчеркну, что основное значение тут имеет именно продвижение рыбы через HoReCa: человек сначала ест рыбу в ресторане, а потом покупает ее в магазине и готовит дома.

Для продвижения можно задействовать фестивали — сейчас такие праздники уже проводятся в ряде регионов. Маркетинговые мероприятия, направленные на донесение корректной информации о том, насколько важно потреблять рыбу, какой эффект это дает и что рыба тоже бывает разная, важно внимательно подходить к выбору.

— Здесь хочется отметить, что крупные добытчики уже прилагают определенные усилия для развития внутреннего рынка.

— Мы видим, что расширяется линейка доступных продуктов. Со стороны торговых сетей также есть готовность активнее работать с рыбной продукцией. На ВЭФ подписали соглашение с X5 Group: ритейлер готов 17 тыс. тонн рыбопродукции по году реализовывать. В первую очередь минтай, также горбуша, сельдь, кальмар. И конечно, мы постараемся обеспечить поставки этой продукции по стабильной цене. Единственное, здесь я бы предостерег от того, чтобы ставить во главу угла резкое возможное снижение цены. Я не думаю, что это возможно и даже правильно, потому что в любом случае должен быть рыночный механизм для стабильных поставок. Наша задача насытить российский рынок достойной рыбной продукцией. Это первое. И второе — необходимо сформировать спрос на нее, потому что сейчас объективно спрос снижается, он недостаточный.

— Программа работы с федеральным ритейлом — это часть общероссийской программы, которую вы предлагаете принять?

— Безусловно. На недавно прошедшем совещании Владимир Владимирович дал поручение Минсельхозу России такую программу разработать. Мне важно, чтобы в ее основе лежала работа бизнеса, его видение. Именно поэтому мы здесь провели целый ряд сессий, а продолжим диалог уже в конце сентября на площадке рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Сентябрь 2023 г.