В сентябре в Санкт-Петербурге состоялись Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia). Оператором этих мероприятий традиционно была Expo Solutions Group. Генеральный директор ESG Иван Фетисов в интервью Fishnews рассказал, как развиваются форум и выставка и на каких еще площадках продвигают российские рыбу и морепродукты.

— Форум и выставка в Санкт-Петербурге прошли уже в седьмой раз. Иван Андреевич, каких целей удалось достичь за этот период? Насколько изменились мероприятия с первого года их проведения?

— Для наших постоянных участников и посетителей, в том числе для многих читателей Fishnews, изменения вполне очевидны. Если в 2017 году количество экспонентов составляло порядка 200, то в этом году свою продукцию и услуги представило 423 компании из России, Китая, Индии, Вьетнама, ЮАР, Венесуэлы, Саудовской Аравии, Турции и других стран. Участие в работе форума и выставки приняли почти 20 тыс. специалистов рыбохозяйственного комплекса и его инфраструктуры.

Не менее важно для нас расширение тематики разделов, дополняющих как экспозицию, так и деловую программу. Мы очень довольны таким ростом, при этом с особенной теплотой относимся к тем предприятиям, которые ежегодно принимают участие с самого начала.

Форум и выставка — как живой организм, который, с одной стороны, реагирует, а с другой, направляет процессы в рыбной отрасли. Мы очень благодарны коллегам из Федерального агентства по рыболовству и его руководству за постоянную помощь в развитии, в поиске главных тем отраслевой повестки и широту предлагаемых решений. Также ESG ценит роль отраслевых объединений — важное участие в формировании деловой программы принимают специалисты из Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ), Рыбного союза, Отраслевой судостроительной ассоциации. Выработать эффективные и реализуемые решения нам помогают эксперты: представители рыбохозяйственной науки и международных организаций. Отдельное спасибо отраслевому сообществу, рыбопромышленникам и трейдерам, судостроителям, логистическим операторам: всем, кто участвует в жизни рыбохозяйственного комплекса, а значит, и наших мероприятий.

Отмечу также значимость объединенных региональных экспозиций, которые ежегодно организуют Архангельская, Астраханская, Мурманская, Ростовская, Новгородская, Калининградская, Сахалинская области, Приморский и Хабаровский края, город-герой Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан. Мы хотим сказать спасибо главам этих субъектов — многие из них принимают личное участие в форуме и выставке.

Благодаря помощи в подготовке и проведении форума и выставки представителей всех сфер отрасли и собственному опыту нам удается каждый год в дополнение к стратегическим вопросам развития внедрять практико-ориентированные форматы. Они помогают бизнесу участников расти, становиться более эффективным, привлекать клиентов и находить новых партнеров.

— Такое развитие мероприятий соответствует вашим целям?

— Главное — форум и выставка растут органично. Новые экспоненты привлекают дополнительных целевых посетителей. Так мы одновременно расширяем тематики и аудиторию мероприятия и сохраняем его профессиональную составляющую.

Например, важным дополнением в этом году стало участие АО «Росагролизинг». Хорошими темпами растет раздел упаковки, который связан и с переработкой, и с логистикой, и с ритейлом. Еще одна точка притяжения — сектор аквакультуры, тут мы видим потенциал для организации отдельного павильона.

Кроме того, мы внедряем новые форматы и проверяем их эффективность. Таким проектом в этом году стала специализированная экспозиция Ship Tech Global. Она объединила производителей промыслового оборудования, участников индустрии судостроения и судоремонта для флота рыбной отрасли. Результаты первого года проведения продемонстрировали высокий интерес к новому проекту у профильной аудитории. Так, примерно 20% от всех посетителей форума и выставки интересовались именно спецэкспозицией.

Участники также отметили высокий профессионализм организации профильной деловой программы. Для нас это особенно важно, поскольку мы понимаем всю сложность задач, которые сегодня решает сегмент промыслового судостроения и радуемся, что наши подходы демонстрируют эффективность. При этом нам важно сохранить общую рамку форума и выставки для проектов, составляющих единое целое.

— Но среди всех проектов есть и те, которые проходят как самостоятельные мероприятия, например, Cold Chain Eurasia?

— Да, особенность Международной конференции по непрерывной холодильной цепи Cold Chain Eurasia в том, что мероприятие не фокусируется на рыбной продукции, а эксперты-участники рассматривают ее как одну из категорий грузов, для каждой из которой необходимы собственные условия логистики. Два года назад мы с партнерами из Международного координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП) и Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС) приняли решение идти от общего к частному: внедряя непрерывную холодильную цепь в целом, мы стремимся улучшить в том числе и рыбную логистику.

В то же время вопросы хранения и транспортировки рыбной продукции заняли важное место и в рамках основной программы форума и выставки. В первый день, 17 сентября, актуальную тему по логистике рыбного скоропорта подняли наши партнеры из авиакомпании «Волга-Днепр». Также состоялся профильный круглый стол с участием представителей Росрыболовства, АСРФ, терминала «Сероглазка», «Дальрефтранса» (FESCO), Мурманского морского рыбного порта. Этих же вопросов коснулись в рамках круглого стола по промышленному обеспечению рыбной отрасли, который проходил во второй день мероприятий.

Модернизация портовой и всей логистической инфраструктуры — очень востребованное направление развития отрасли, которому мы уделяем особое внимание. Этому способствуют планы по созданию складско-распределительных центров в рамках инвестиционной кампании. Такие планы предполагают новые подходы к строительству и эксплуатации логистических комплексов с применением принципов частно-государственного партнерства.

— Какие еще важные темы удалось обсудить на форуме и выставке? Что было нового в деловой повестке?

— Хочу отметить развитие международной составляющей мероприятий — как в качественном, так и в количественном отношении. В прошлом году форум и выставку впервые посетила китайская делегация государственной корпорации «Ляоюй». Лично убедившись в перспективах работы с российскими отраслевыми предприятиями, в этом году она представила обширную экспозицию, а председатель корпорации господин Люй Дацян принял участие в двусторонней бизнес-сессии в рамках деловой программы. Также в сессии участвовал вице-президент и генеральный секретарь китайской отраслевой ассоциации China Aquatic Products Processing and Marketing Alliance (CAPPMA) господин Сюэ Гуан Ван.

Общее количество китайских участников выставки возросло до 30 предприятий, но это не единственное перспективное направление зарубежного сотрудничества. Мы довольны тем, как развиваются наши деловые контакты с представителями отрасли из Саудовской Аравии, Омана и других стран Ближнего Востока. К тому же впервые участие в выставке приняло Управление по развитию экспорта рыбы и морепродуктов (MPEDA) при Министерстве торговли Индии. Кроме того, с представителями Индии и Саудовской Аравии также были организованы двусторонние бизнес-сессии. Еще хочу отметить участие наших партнеров из Венесуэлы с презентацией об актуальном состоянии и перспективах сектора рыболовства и аквакультуры республики.

В целом сегодня это главные направления сотрудничества для нашей рыбной отрасли: АТР, Ближний Восток и Латинская Америка. Не стоит забывать и об океане возможностей, которые наша рыбохозяйственная наука исследует сейчас у африканского побережья.

— Африка — действительно очень интересное направление, к тому же на ваших ресурсах ранее была опубликована аналитика местных рыбных рынков. К каким еще способам развития международного сотрудничества вы прибегаете в течение года?

— Наша работа не прекращается в течение всего года, а форум и выставка в Санкт-Петербурге представляют ее результаты. Если говорить об Африке, то в феврале вновь состоится крупнейшая в регионе рыбохозяйственная выставка Salon Halieutis, которая раз в два года проходит в Марокко. Именно в это время судно «Атлантниро» будет вести научно-исследовательскую деятельность в исключительной экономзоне королевства, заходя на стоянку в порт Агадир, так что нашу рыбную отрасль там уже ждут.

В целом участие в зарубежных выставках — это очень важный инструмент развития международных контактов. Уже в конце октября стартует крупнейшая выставка рыбной промышленности в Циндао. В прошлом году участие помогло нам рассказать коллегам из КНР об их перспективах на российском рынке, а в этом году мы сфокусированы на продвижении достаточно интересной продукции: крабов-стригунов и икры минтая. ESG решила пойти по сложному, но действенному пути: в дегустационной зоне китайские повара приготовят как традиционные, так и современные аутентичные азиатские блюда с использованием российского сырья, а все гости смогут попробовать их лично.

Но это не вся наша деятельность. В течение всего года мы проводим встречи как с бизнесом, так и с представителями профильных ведомств разных стран из числа наших потенциальных партнеров, чтобы найти точки соприкосновения и подобрать наиболее эффективные и интересные обеим сторонам форматы сотрудничества. И эти переговоры дают свои результаты.

Мы не ограничиваемся арендой выставочной площади, а ищем спрос на продукцию наших клиентов в разных странах, регионах и городах, определяем конкурентные преимущества, и на основании этого анализа вырабатываем оптимальные коммерческие условия. А выставки являются тем инструментом, который помогает наиболее эффективно войти на новые рынки и закрепиться на них, особенно для сбыта продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью.

Fishnews

Октябрь 2024 г.