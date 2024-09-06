События

06 сентября 2024 года
Владморрыбпорт принимает уловы «красной» путины

Лососевая пора: портовики Владивостока принимают уловы путины

С начала «красной» путины Владивостокский морской рыбный порт принял около 10 тыс. тонн продукции из тихоокеанских лососей. Как проходит перевалка этих уловов, узнал корреспондент Fishnews.

К 1 сентября рыбопромышленники освоили 209 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Больше половины общего вылова приходится на Камчатку — 127,6 тыс. тонн. Второе и третье место занимают Сахалинская область и Хабаровский край — 38 тыс. тонн и 32,7 тыс. тонн соответственно.

Ежедневно часть лососевых уловов принимает Владморрыбпорт, «красная» путина — самая горячая пора для портовиков. Компания использует так называемую единую холодовую цепь: порожние контейнеры собственного парка едут на Камчатку, там их наполняют рыбопродукцией прямо из зон промысла, а затем отправляют обратно на контейнерный терминал порта. Отсюда рыбные грузы развозят по России и на экспорт в государства АТР.

Так, с начала «красной» путины Владморрыбпорт уже отправил за рубеж около 100 двадцатифутовых контейнеров (TEU) с лососем. Около 20 таких контейнеров поехали в западные регионы РФ.

Контейнерный терминал Владморрыбпорта

На терминале одновременно кипит самая разная работа: в одном месте обрабатываются контейнеры с рыбой, в другом — разгружаются прибывшие суда, в третьем — идет погрузка товаров снабжения для очередного рейса.

Так, 1 и 2 сентября на причалах Владморрыбпорта «высаживались» нерка, горбуша и голец с борта судна «Алестар», тарные материалы с транспорта «Амфитрита» и 215 TEU с рыбопродукцией с контейнеровоза «Персей». В пиковые периоды в порту одновременно обрабатывают до пяти судов с рыбопродукцией и грузами снабжения.

Прибывший на разгрузку «Алестар»

Рыба — продукция скоропортящаяся. Летом нельзя, чтобы она долго находилась под открытыми лучами солнца. Поэтому мы оперативно принимаем и разгружаем товар», — отметили сотрудники порта.

В зоне погрузо-разгрузочных работ можно разом разгружать семь контейнеров. Рыбопродукцию укладывают на поддоны вручную, чтобы не повредить товар и тару. В среднем на один контейнер уходит 20 минут.

Разгрузка контейнеров происходит вручную

Часть поступившего лосося сразу отправляется в грузовики, рефвагоны и на платформы железнодорожных составов. Часть отгружают на склады. Общая мощность двух холодильников порта — 23 тыс. тонн. Еще около 20 тыс. тонн мороженой продукции может размещаться на рефрижераторном терминале Владморрыбпорта.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Владморрыбпорт принимает уловы «красной» путины
  • Технический балкон для приемки грузов
  • Воздушная галерея помогает доставить товар до холодильника в жаркую погоду без нарушения температурного режима
  • После укладки рыбы на поддоны ее увозят в холодильник
  • В зону погрузо-разгрузочных работ привезли контейнеры. Там можно разом обрабатывать до семи TEU

    • Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    В отрасли идет глобальная модернизация

    Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

    Председатель правления Россельхозбанка

    Борис ЛИСТОВ

    Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Руководитель Хабаровского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Денис КОЦЮК

    Руководитель Хабаровского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

    Денис КОЦЮК

    Большая амурская экспедиция даст толчок для расширения наших работ

    Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

    Министр по рыболовству Сахалинской области

    Иван РАДЧЕНКО

    Рыболовные участки — важная для экономики нашего региона тема

    Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

    Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

    Максим КОЗЛОВ

    С переоформлением участков для промысла связан ряд вопросов

    Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор Expo Solutions Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Судостроение, логистика, ритейл — для развития отрасли важна каждая сфера

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

    Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

    Председатель Рыбного союза

    Александр ПАНИН

    В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

    Все материалы

    Крупным планом

    3D-модель траулера проекта V68RSW «Пеленг»

    Новый флот для новой России

    Ежегодно предприятия Приморского края добывают более 800 тыс. тонн рыбы и морепродуктов

    АРПП: 30 лет борьбы за отрасль

    В честь Александра Акимовича компания «Океанрыбфлот» наименовала современный БАТМ «Министр Ишков»

    Александр Ишков: 40 лет строительства рыбной отрасли

    Вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий ТРУТНЕВ в ходе визита в Сахалинскую область посетил рыбоперерабатывающий комплекс на Итурупе. Фото пресс-службы полпредства

    Рыбная отрасль Курил привлекает инвестиции

    События

    Владморрыбпорт принимает уловы «красной» путины

    Лососевая пора: портовики Владивостока принимают уловы путины

    В Приморском крае торжественно подняли флаг на краболове «Капитан Хазан»

    Новое судно пополнит промысловый флот: «Антей» поднял флаг на краболове «Капитан Хазан»

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.