В этом году в Сахалинской области появилось сразу несколько цифровых помощников для обеспечения любительской рыбалки. Теперь путь к местам лова проложит интерактивная карта, получить путевку онлайн поможет приложение «Острова 65», а чат-бот оперативно даст ответы на самые популярные вопросы. Подробнее о работе новых сервисов, а также о предварительных результатах добычи лососей в интервью газете «Fishnews Дайджест» рассказал министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко .

— Лососевая путина на Дальнем Востоке показала довольно скромный общий вылов. Иван Борисович, какие результаты демонстрируют сахалинские рыбаки в разных районах области?

— Изначальный прогноз по вылову тихоокеанских лососей составил 84,3 тыс. тонн, в том числе 51,8 тыс. тонн горбуши, 30,5 тыс. тонн кеты, 1,4 тыс. тонн нерки, 521,3 тонны кижуча. Также 70,8 тонны симы выделили для любительской рыбалки.

По итогу предприятия области добыли 67,8 тыс. тонн лосося, что составляет 71,4% от результата предыдущего четного, 2022, года. При этом 49,1 тыс. тонн освоено в рамках промышленного рыболовства, а 18,7 тыс. тонн пришлось на изъятые объекты аквакультуры.

Промысел горбуши завершился 31 августа. За время путины в регионе добыли 33,8 тыс. тонн этой рыбы, или 65,3% от запланированного объема.

Не оправдались прогнозы ВНИРО по Южно-Курильской зоне. Из рекомендованного объема в 10,14 тыс. тонн там выловили лишь 2410 тонн горбуши.

Сейчас в регионе продолжается промысел кеты. Кета в Сахалинской области имеет преимущественно искусственное происхождение и в основном добывается в районах, прилегающих к базовым водным объектам ЛРЗ. Это говорит о высокой эффективности лососевых заводов нашего региона.

Общий вылов кеты достигает 15,3 тыс. тонн, около 50% от рекомендуемого вылова, а с учетом искусственного воспроизводства и товарной аквакультуры — 31,9 тыс. тонн, или 104%. Завершится лососевая путина в регионе 30 ноября.

— Какие меры регулирования использовались в период путины?

— На протяжении всей путины на заседаниях комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб Сахалинской области принимались оперативные решения. Они позволили достигнуть максимально возможных уловов за счет рационального ведения промысла, а также обеспечить пропуск в реки производителей в объемах, необходимых для оптимального заполнения нерестилищ и выполнения программ заводского разведения тихоокеанских лососей.

— Как в целом вы оцениваете результаты путины в Сахалинской области?

— В целом результаты нынешней «красной» путины можно назвать удовлетворительными.

Важно отметить, что отставание промышленного вылова в сравнении с 2022 годом наблюдается не только в Сахалинской области, но и в других регионах Дальнего Востока. В связи с этим Росрыболовство поручило ученым ВНИРО провести анализ и предоставить доклад на ДВНПС по возможным причинам расхождения прогноза и фактических подходов лососей в отдельных районах.

— Какие вопросы область планирует поднять на предстоящем заседании Дальневосточного научно-промыслового совета?

— Традиционно после завершения путины мы проведем свой Сахалинский рыбохозяйственный совет. На нем мы обсудим итоги состоявшейся путины, полученный опыт и на основе этого выработаем предложения в стратегию на следующий год.

— Организуются ли на Сахалине и Курилах новые рыбоводные заводы?

— Наш регион продолжает занимать лидирующие позиции по искусственному воспроизводству тихоокеанских лососей. На сегодняшний день в Сахалинской области действует 78 таких предприятий. Они имеют стратегическое значение для увеличения запасов биоресурсов и устойчивого развития экономики региона.

За последние пять лет воспроизводство рыбы увеличилось на 26,5%. В регионе появился 21 новый лососевый рыборазводный завод, два из которых приступили к работе в этом году. До 2030 года планируется строительство еще 10 ЛРЗ.

Другим важным направлением, активно развивающимся на Сахалине и Курилах, остается марикультура. Природные условия нашего региона позволяют успешно культивировать многие виды морепродуктов. Например, в 2023 году марифермеры получили первый «урожай» приморского гребешка и морского серого ежа — всего их собрали 188,9 тонны. В текущем году объем изъятия этих видов составил 177,6 тонны, или 94% от объема предыдущего года.

Наша цель — создать условия для развития аквакультуры в регионе, повысить качество продукции и увеличить объемы ее производства для потребления россиянами. В этом году Россельхозбанк совместно с Сахалинским государственным университетом (СахГУ) разработали и презентовали интенсивный курс «Школа фермеров», где будущие рыбоводы получат необходимые знания и навыки для успешной работы в сфере аквакультуры.

— В последнее время в регионе появилось много цифровых новшеств в обеспечении любительской рыбалки. Расскажите, пожалуйста, о них.

— Сахалинская область является единственным регионом в России, где граждане страны могут бесплатно ловить горбушу при помощи сетей в пределах суточной нормы. Для этого предусмотрено 55 мест.

Для простоты и удобства поиска таких точек лова министерство в сотрудничестве с компанией «2ГИС Сахалин» разработало специальную интерактивную карту. Воспользоваться ей могут жители и гости области.

На карте есть вся необходимая информация о рыболовном участке и его пользователе, а также указаны контактные номера для вызова экстренных служб по вопросам браконьерства. Кроме того, пользователи могут оставлять комментарии, делиться фотографиями уловов и своими впечатлениями непосредственно в приложении 2ГИС.

Для более эффективной работы с обращениями граждан наше министерство сформировало список наиболее часто задаваемых вопросов и совместно с министерством цифрового и технологического развития Сахалинской области разработало чат-бот в телеграме. Этот инструмент позволяет пользователям оперативно получать ответы на вопросы по трем популярным темам: «Доступная рыба», «Любительское рыболовство» и «Субсидии для юридических лиц».

Другим проектом, который мы организовали также совместно с министерством цифрового и технологического развития, стал сервис для онлайн-покупки путевок на любительский лов «Острова 65».

Лицензионный лов стремительно развивается в области. Если в 2023 году на территории региона для ловли симы по путевкам был лишь один участок, то уже в 2024 году их количество выросло до восьми: три участка в Анивском районе и по одному в Поронайском, Смирныховском, Ногликском, Углегорском и Томаринском районах. Отмечу, что в этом году рыболовы-любители на участках добыли более 3 тонн симы.

Всего для любительского рыболовства по путевкам в регионе есть 16 участков. На них все желающие могут ловить симу, горбушу, кету и кижуча.

Сервис «Острова 65» значительно упрощает процесс реализации путевок на добычу тихоокеанских лососей не только для местных жителей и гостей области, но и для рыбопромышленников.

— Рыбаки уже начали пользоваться приложением? Сколько путевок было выдано через «Острова 65»?

— На сегодняшний день не все пользователи участков подключены к этому сервису. Кроме того, приложение заработало ближе к концу путины, соответственно, пока мы не можем сказать, насколько он популярен. Но уже сегодня есть информация, что половина из всех путевок, которые были выписаны с середины сентября, были получены через электронный сервис «Острова 65».

— В августе в Сахалинской области появилась ассоциация рыболовов-любителей «Рыбаки Сахалина». На ваш взгляд, каким может быть ее вклад?

— Мы в постоянном режиме работаем над улучшением условий рыбаков-любителей, но у нас нет четкой полной картины о существующих недостатках или требуемых изменениях в этом направлении.

Работа новой ассоциации как раз будет заключаться в том, чтобы консолидировать мнение рыбаков-любителей всего региона. И мы готовы развивать эти идеи и отрабатывать совместно с федеральным центром, внося соответствующие изменения в нормативно-правовые акты.

— Не так давно обсуждался вопрос увеличения трех хвостов горбуши до пяти. К каким результатам пришли к настоящему моменту?

— Уже сегодня Росрыболовство и Минсельхоз России подготовили проект приказа о внесении изменений в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна. И в нем в том числе отражены нормы, касающиеся увеличения суточной нормы вылова горбуши рыбаками-любителями — с трех до пяти штук. Мы рассчитываем, что к началу следующей путины эта норма уже будет действовать.

Арина БУРЛАКОВА, газета «Fishnews Дайджест»

Октябрь 2024 г.