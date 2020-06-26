Под «Парусами мира»

Уникальная кругосветная экспедиция «Паруса мира» была организована в честь 200-летия открытия Антарктиды российскими моряками и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рейсы отправились все три знаменитых учебных барка Росрыболовства – «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн» – с курсантами и юнгами на борту. Помимо традиционных морских опасностей – таких, как шторма и пираты, – в планы и маршруты кругосветки вмешалась пандемия коронавируса и карантинные меры в зарубежных портах.

Однако российские моряки с честью выдержали все испытания. «Паллада» и «Крузенштерн» уже вернулись в порты приписки, а «Седов» планирует ошвартоваться дома – в Калининграде – в октябре. Кульминацией походов трех парусников стала совместная регата в Южном океане.

«Паллада»

«Паллада» отправилась в кругосветку первой – парусник покинул Владивосток 1 ноября. Уже через три дня судно миновало Сангарский пролив и вышло в Тихий океан.

14 ноября барк благополучно пересек северный тропик Рака, а 25 ноября – миновал экватор. По морской традиции это событие отметили праздником Днем Нептуна. Веселить и забавлять народ Морскому владыке помогала его многочисленная свита: Русалка, Звездочет, Доктор Айболит, Брадобрей, Виночерпий, пираты и черти. Под шутки и смех первопроходцы экватора прошли праздничный обряд — посвящение в моряки дальнего плавания.

В декабре парусник успел зайти в столицы Западного Самоа – Апиа – и Французской Полинезии – Папеэте. По дороге в чилийский порт Вальпараисо барк встретил Новый год – под звуки российского гимна и под парусами. В южной части Тихого океана «Паллада» стала крайней российской точкой, где встретили этот праздник, – ровно через 12 часов после боя курантов в Москве. У грот-мачты развернулось представление – с самодельной елкой, концертом, Дедом Морозом и Снегурочкой.

В начале года судно благополучно пересекло тропик Козерога, а 28 января «Паллада» встала на якорную стоянку в чилийском Вальпараисо, завершив транстихоокеанский переход. Заход состоялся как раз в день 200-летия открытия Антарктиды экспедицией капитана Фаддея Беллинсгаузена и лейтенанта Михаила Лазарева.

Затем барк на пути к аргентинскому порту Ушуайя впервые за свои 30 лет обогнул мыс Горн – под парусами. Примечательно, что и «ревущие сороковые», и «неистовые пятидесятые» судно прошло практически в штиль, вспоминал потом капитан Николай Зорченко.

20 февраля в 00:00 часов судового времени был дан старт 200-мильной регаты, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы. Впервые парусники Росрыболовства встретились в южных широтах Атлантики и воплотили в жизнь проект мирового масштаба. Экипаж стойко перенес гонку, попав в семибалльный шторм и порвав пять парусов, по итогам регаты «Паллада» пришла третьей.

После стоянки в Кейптауне (ЮАР), где парусник вновь встретился с «Седовым», «Паллада» обогнула мыс Игольный – условный раздел между Атлантическим и Индийским океанами и самую южную точку Африки – и вышла в Индийский океан. Там 20 апреля на борту отметили новый праздник Нептуна: экватор пересекли второй раз.

Так как в Индийском океане «шалят» пираты, Тихоокеанский флот выделил в сопровождение паруснику морской буксир «Калар», который выдвинулся из Приморья и встретил «Палладу» в Андаманском море». По словам капитана, каждый день на судне принимали сообщения: очередное рыболовное судно ограблено вооруженными людьми. Однако барк благополучно дошел до Малаккского пролива, где встретился с «Седовым», затем парусники вместе отправились в Сингапур, а после – во Владивосток.

В столицу Приморья «Паллада» вернулась 3 июня, завершив свою третью кругосветку. За 216 дней барк преодолел более 26 тыс. морских миль. Экипаж и курсанты в экспедиции поучаствовали в почти 300 парусных авралах, провели спартакиаду, акцию «Бессмертный полк» и успели сдать на борту квалификационные экзамены.

«Крузенштерн»

Парусники «Седов» и «Крузенштерн» вышли из Калининграда в один день – 8 декабря. 16 декабря «Крузенштерн» пересек Гринвичский меридиан и оказался в Западном полушарии. К Ла-Маншу пришлось буквально пробиваться из Северного моря, преодолевая сопротивление ураганного встречного ветра.

Первым портом захода в конце декабря стал Санта-Крус-де-Тенерифе (Канарские острова). После тяжелого перехода и пережитых штормов экипаж и курсанты смогли насладиться теплым солнцем и набраться сил перед длительным трансатлантическим переходом.

Новый год барк отметил в Атлантике. 31 декабря ознаменовался необычным авралом - на мачты проворно взбирались деды морозы, оленята, снегурочки и прочие сказочные персонажи. Вечером ребят ждали праздничное угощение, подарки, дискотека. В 21:00 на борту встретили Новый год по московскому времени, а в 22:00 – по времени Калининграда.

Экватор «Крузенштерн» пересек 9 января – Нептун и его свита устроили традиционные суровые испытания для новичков, ранее не бывавших в южных широтах.

22 января парусник зашел в Рио-де-Жанейро. В бразильском порту российские моряки не только пополнили запасы топлива и продовольствия, но и почтили память павших в борьбе с нацизмом – возложили венок у Национального мемориала жертвам Второй мировой войны, поклонилась могиле Неизвестного солдата.

Затем парусник взял курс на Монтевидео. За время перехода в столицу Уругвая на борту провели шахматный турнир, сыграли две тревоги – общесудовую и по оказанию первой помощи. С 1 по 4 февраля «Крузенштерн» погостил в Монтевидео, а затем направился в самый южный город на земле – аргентинский Ушуая.

После стоянки в Ушуайе барк взял курс в Южную Атлантику на место старта регаты. «Крузенштерн» выиграл в «антарктической» гонке, опередив «Палладу» и «Седова». Было задействовано все парусное вооружение судна.

В начале марта парусник посетил Буэнос-Айрес, потом отправился в Лас-Пальмас. За время почти месячного перехода барк второй раз пересек экватор, а на борту провели олимпиаду. Сойти на берег в испанском порту не получилось – карантин. После бункеровки топливом и пополнения запасов продовольствия «Крузенштерн» взял курс на порт Новороссийск. Пришлось преодолеть более 3 тыс. морских миль, пересечь Средиземное, Эгейское, Мраморное и Черное моря, пройти тремя проливами.

В Новороссийске (туда барк пришел 22 апреля) из-за мер по борьбе с пандемией курсантам и экипажу тоже не получилось прогуляться по городу. 28 апреля «Крузенштерн отправился домой – в Калининград.

75-й День Победы парусник встретил в Средиземном море. Затем он вновь оказался в Атлантике, пересек Ла-Манш, Северное и Балтийское моря и 3 июня завершил рейс у родного причала. За время экспедиции на барке прошли полугодовую практику 119 юных моряков из разных городов России.

«Седов»

После отплытия из Калининграда «Седов» направился через Балтийское море в Северное. 17 декабря УПС пересекло нулевой меридиан, на борту это событие отметили перетягиванием каната.

С 21 по 23 декабря состоялся технический заход парусника во французский порт Брест. Там судно забункеровалось, а курсанты и экипаж получили возможность отдохнуть после продолжительных штормов. Потом барк взял курс к испанским берегам и 26 декабря зашел в порт Виго.

2020-й год «Седов» встретил в Лас-Пальмасе. Игрушками от каждого курсанта и члена экипажа нарядили живую ель, прошедшую на борту через все шторма Балтийского и Северного морей, пролива Ла-Манш и Бискайского залива. Праздник отметили концертом с вызволением Деда Мороза и Снегурочки из плена морских разбойников, а затем – дискотекой на верхней палубе. Впоследствии елку подарили русскоговорящей общине из местной православной церкви – презент с Родины украсил местное Рождество. На Канарах курсанты и экипаж «Седова» приняли участие в празднике «Трех королей» (библейских волхвов) – они проехали на верблюдах по улицам Лас-Пальмаса в окружении украшенных повозок.

Из Лас-Пальмаса барк взял курс на Монтевидео. На переходе по Атлантическому океану УПС улучшило собственный рекорд прошлого года, пройдя за сутки под парусами более 232 морских миль. Утром 15 января судно пересекло экватор – для курсантов устроили традиционный морской праздник с Нептуном, пиратами и чертями. Потом на борту прошла спартакиада – в многоборье участвовало шесть команд.

В уругвайский порт Монтевидео «Седов» зашел 7 февраля. Для ребят подготовили обширную культурную программу, одной из достопримечательностей стал памятник Фаддею Беллинсгаузену. Из Монтевидео парусник отправился к островам Южной Георгии – в район старта 200-мильной регаты.

14 февраля на борту справляли День рождения «Седова». 99-летие барка отметили праздничным концертом и конкурсом по нескольким номинациям: «Лучшее стихотворение», «Музыка», «Танец», «Видеоклип».

В регате «Седов» занял второе место, обогнав «Палладу» и уступив «Крузенштерну». 23 февраля на борту провели спортивное троеборье, а 8 марта – соревнованием за бортовой кубок КВН. Затем барк посетил Кейптаун, а потом обогнул мыс Игольный – самую южную точку Африки – и отправился на Маврикий.

Стоянка в Порт-Луи прошла без схода на берег из-за карантинных мер. Потом барк ждало возвращение в Северное полушарие (а значит, еще один День Нептуна), новая встреча с «Палладой» у Маллакского пролива и совместный переход до Сингапура и Владивостока.

В столице Приморья барк курсантский состав обновили – ребята, прошедшие первую часть кругосветки, с грустью разъехались по домам, а на смену им прибыли новые практиканты. В Калининград «Седов» должен вернуться только в октябре.

В публикации использовались материалы и фото с сайта кругосветной экспедиции russiansails2020.ru.

Fishnews