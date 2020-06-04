04 июня 2020 года

Кругосветке вирус не помеха

Пандемия заметно скорректировала маршруты парусников Росрыболовства – пришлось даже отменить часть заходов в порты. Но основные задачи кругосветной экспедиции, как представительские, так и учебные, в ведомстве считают выполненными.

Участников кругосветки 3 марта торжественно встречали на противоположных концах страны – во Владивосток пришли учебно-парусные суда (УПС) «Паллада» и «Седов», а в Калининград вернулся «Крузенштерн». В ходе пресс-конференции капитаны всех трех парусников Николай Зорченко, Евгений Ромашкин и Михаил Еремченко по видеосвязи отчитались о благополучном завершении рейсов и выполнении поставленных задач.

Экипажи и курсантов по телемосту из Москвы поздравил с возвращением к родным берегам замруководителя Росрыболовства Петр Савчук. Он назвал экспедицию самой масштабной для парусного флота отраслевых учебных заведений. Кругосветное плавание «Паллады» и «Седова», а также трансатлантический переход «Крузенштерна» посвящены сразу двум историческим датам – 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

По словам Петра Савчука, глобальное распространение коронавируса внесло серьезные коррективы в первоначальные планы экспедиции. Некоторые мероприятия проводились в онлайн-режиме, а пополнять запасы участники похода были вынуждены без схода на берег.

«Нам пришлось значительно сократить количество иностранных портов захода, были ограничены праздничные мероприятия. Однако это не смогло помешать нашим курсантам стать настоящими моряками», – заявил замглавы федерального агентства. Он добавил, что курсанты, проходившие практику на борту парусников, получат благодарственные письма и памятные знаки.

Вынужденное удлинение переходов между портами стало серьезным испытанием для практикантов, но оно же способствовало новым достижениям. На переходе от Кейптауна до Сингапура «Паллада» обновила свой рекорд автономного плавания – более 50 дней подряд.

Ключевым моментом кругосветки, как и планировалось, стала 200-мильная гонка трех парусников в южной Атлантике в честь открытия шестого материка экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева два столетия назад. В регате, стартовавшей 20 февраля, удача сопутствовала тяжелым парусникам «Крузенштерну» и «Седову», которые и финишировали в таком порядке, немного обогнав более легкую «Палладу».

Как сообщает корреспондент Fishnews, для двух УПС участие в проекте «Паруса мира» завершилось, но для «Седова» уже через несколько дней начнется второй этап кругосветки. После смены курсантов во Владивостоке судно отправится в порт постоянного базирования – Калининград. «У нас были вопросы, каким путем пойдет Седов, даже рассматривался арктический переход, – рассказал журналистам о маршруте рейса Петр Савчук. – Было принято решение – мы идем через Тихий океан и Атлантику».

Замруководителя Росрыболовства заверил, что сошедшим на берег экипажам «Паллады» и «Крузенштерна» не потребуется карантин в связи с пандемией – суда были изолированы от любых контактов гораздо дольше, чем требуют санитарные предписания. «Здесь как раз больных нет, все здоровы. Для них важно защитить себя, поэтому мы предусмотрели индивидуальные средства защиты. Это касается и Владивостока и Калининграда. Но каких-либо ограничительных мер к ним Роспотребнадзор не собирается предпринимать», – уточнил представитель федерального агентства.

Главным итогом кругосветки, по мнению Петра Савчука, стало не только выполнение культурно-исторической миссии, но и подготовка нескольких сотен курсантов, которые теперь стали настоящими моряками. С этим согласились и все капитаны знаменитых парусников. «У ребят появляется нормальное океанское мышление: ходить далеко и надолго – это не подвиг, это наша работа», – подчеркнул капитан «Паллады» Николай Зорченко.

Fishnews