03 июня 2020 года

«Паллада» вернулась из антарктической кругосветки

Во Владивостоке торжественно встретили парусник «Паллада», завершивший свое третье кругосветное плавание. В тот же день город принял в гости еще один барк Росрыболовства – «Седов».

Уникальная кругосветная экспедиция барков Росрыболовства «Паруса мира» организована в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Паллада» отправилась в экспедицию из Владивостока 1 ноября. Для нее кругосветка продлилась 216 дней – за это время парусник преодолел Тихий, Атлантический и Индийский океаны, дважды пересек экватор, посетил порты Самоа, Таити, Чили, Аргентины, ЮАР, а также Сингапур.

Обратно в столицу Приморья барк вернулся 3 июня, сообщает корреспондент Fishnews. На причале «Палладу» встречали моряки ТОФ, представители краевого правительства, руководство Дальрыбвтуза, курсанты, ребята из Юнармии, пресса. Капитан Николай Зорченко доложил об успешном завершении рейса и принял традиционные каравай и жареного поросенка.

«Мы гордимся тем, что вы проявили высокий профессионализм и мастерство во время этого перехода. Особенно тяжелой для вас и для нас, ожидающих на берегу, была вторая часть – когда начала распространяться коронавирусная инфекция и вы вынуждены были миновать несколько портов. Тем не менее вы замечательно справились со всеми сложностями», - подчеркнул ректор Дальрыбвтуза Олег Щека на торжественной церемонии встречи.

Награды в честь окончания кругосветки и юбилея вуза получили капитан, капитан-дублер, старпом по учебной части, стармех, а также заместитель ректора по безопасности мореплавания. Кроме того, медаль и сертификат об успешном окончании экспедиции вручили лучшему матросу-практиканту Игорю Пестрикову.

«Кругосветное плавание оставило очень большое впечатление. Я пришел ничего не зная, получил много новых навыков, также научился бороться со стихией в штормовых условиях. Это было очень увлекательно, очень здорово», – поделился курсант.

Поздравил экипаж и курсантов «Паллады» и президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Он напомнил, что кругосветное путешествие – мечта для многих моряков. «Поверьте, эмоций, приобретенных в рейсе, хватит не только на ваш век, ваших детей и внуков, но и правнуков!» - пообещал глава АРПП.

Затем присутствующих пригласили на борт – для юнармейцев провели экскурсию, капитан рассказал журналистам о том, как прошла экспедиция. Он отметил, что по пути в самый южный город мира – Ушуайю – и на судне, и на берегу очень волновались: «Палладе» предстояло преодолеть «ревущие сороковые», а затем «неистовые пятидесятые». Однако судно прошло эти широты практически в штиль.

«Обогнуть мыс Горн в штилевую погоду и под двигателем – такого еще не бывало!» - заметил Николай Зорченко.

200-мильная регата трех парусников в Южной Атлантике («Паллады», «Крузенштерна» и «Седова») тоже стала событием, не имеющим аналогов – по крайней мере, в XXI веке. Барки прошли эту дистанцию, но попали в жестокий шторм. Ветер был 27-30 м/с, волны – очень высокими.

«Волна бьет в корму, перелетает через надстройку, ломает нам леера, летит через весь бак и уходит в море, - описал штормовую обстановку капитан. – Сколько раз нас поднимало и мы нормально ныряли в ту волну, которая от нас уже ушла». По его словам, порвали 5-6 парусов, но жутко было только в первый день.«Я испугался, признаюсь честно. А курсанты не пугаются!» - заявил Николай Зорченко.

Било и мотало судно дня три-четыре, но «Паллада» подтвердила свои высокие мореходные качества. В итоге к Антарктиде удалось подойти на 200 миль.

Другая опасность подстерегала в Индийском океане. «Учитывая, что здесь шалят пираты, Тихоокеанский флот выделил нам в сопровождение морской буксир «Кола». Это, надо сказать, подвиг, – подчеркнул капитан. - Они шли из-под Владивостока и встретили нас в Андаманском море». По его словам, каждый день на «Палладе» принимали сообщения: очередное рыболовное судно ограблено вооруженными людьми. Однако парусник благополучно добрался до Сингапура.

Последнюю неделю рейса курсанты, как в вузе, сдавали зачеты, а затем - квалификационные экзамены.

В день прибытия «Паллады» во Владивосток зашел и ошвартовался на том же причале еще один участник кругосветки – барк «Седов». После стоянки он продолжит рейс и вернется в Калининград в октябре. Так два знаменитых парусника вновь встретились после «антарктической» регаты.

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