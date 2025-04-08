В августе прошлого года в Сахалинской области появилась ассоциация рыболовов-любителей, которую возглавила Любовь Стримжа. С 2016 года она администрирует группу «Рыбаки Сахалина» в «Телеграме», где поклонники рыбалки могут общаться и обсуждать волнующие их вопросы. «Новое объединение позволит поднимать проблемы рыболовов-любителей на более серьезном уровне», — уверена Любовь Стримжа. В интервью журналу Fishnews руководитель АНО «Рыбаки Сахалина» рассказала о достижениях ассоциации и ее планах на будущее.

— В этом году ассоциация рыболовов-любителей Сахалина отпразднует свой первый день рождения. Любовь Сергеевна, когда и как возникла идея создать такое объединение? Чем оно занимается?

— Идея создать сообщество рыболовов-любителей появилась давно. Девять лет в «Телеграме» существует группа «Рыбаки Сахалина». На этой площадке, помимо отчетов о рыбалке и повседневных обсуждений, также поднимались серьезные вопросы, которые требовали освещения на более высоком уровне. Возникла необходимость официального взаимодействия с различными органами власти для представления интересов рыбаков.

Получилось так, что одно сообщество плавно эволюционировало в другое, более официальное. Понятно, что не все рыбаки из телеграм-группы войдут в ассоциацию. Но многие участники чата поддерживают идеи и инициативы новой ассоциации.

Объединение «Рыбаки Сахалина» отпразднует свой день рождения 6 августа. Сегодня мы уже представлены в Дальневосточном научно-промысловом совете. Также мы принимаем активное участие в организации мероприятий по развитию любительского рыболовства в области. Отдельное внимание уделяем борьбе с браконьерством.

— Как выстраивается работа ассоциации с региональными органами власти?

— Министерство по рыболовству Сахалинской области оказывает нам информационную поддержку и помогает в организации различных мероприятий. Пока что мы не представлены в местных комиссиях, в частности в комиссии по анадромным и комиссии по формированию любительских участков. Но я думаю, что со временем этот вопрос решится.

В связи с большим разгулом браконьерства в регионе нам бы хотелось выстроить работу с контрольно-надзорными ведомствами. У нас уже есть большие планы по взаимодействию с Сахалино-Курильским территориальным управлением Росрыболовства (СКТУ). Планируем провести несколько акций по борьбе с сетным ловом. Также выработали ряд решений по взаимодействию с рыболовными магазинами.

Нам известно, что и контрольно-надзорные ведомства заинтересованы в сотрудничестве. На одном из совещаний представители погрануправления отметили, что им хотелось бы наладить взаимодействие с рыбаками-любителями. И мы рады этому.

Среди рыбаков-любителей есть много ответственных граждан, которые выступают за сохранение водных биоресурсов. Они против варварского подхода к природе и готовы защищать ее.

— Из-за трудностей согласования рыбалки на промысловых участках между рыбопромышленниками и рыбаками-любителями иногда возникают разногласия. Как сегодня складывается диалог сторон и участвует ли ассоциация в урегулировании этого вопроса?

— Проблемы чаще всего возникают в лососевый период. Есть большое количество браконьеров, которые прячутся за маской рыболовов-любителей, а на самом деле орудуют сетями и нелегально ловят горбушу и кету на участках. Из-за этого добросовестным рыбакам могут ограничить возможность пребывания на водоеме.

Что касается любительского рыболовства в нерестовый период, на сегодняшний день в регионе есть 78 участков, где люди могут беспрепятственно ловить горбушу — пять экземпляров на человека. Также еще 16 участков выделено под лицензионный лов, на которых можно ловить симу, горбушу и кету, однако вопрос достаточности все еще актуален. Наши рыбаки постоянно поднимают эту тему. Например, участки для ловли симы находятся на юге области, поэтому жителям севера нужно преодолеть большой путь, чтобы добыть одну рыбину. Это несоизмеримые затраты. Поэтому надо увеличивать количество участков и учитывать их географическое положение.

Региональное министерство по рыболовству уже ведет работу в этом направлении. Надеемся, что грядущее переоформление участков высвободит дополнительные места для любительского лова. Помимо акватории, также нужен и заинтересованный человек — организатор любительской рыбалки. С этим тоже могут возникнуть сложности: коммерчески это не всегда выгодно, в том числе много хлопот доставляют браконьеры.

Еще одна проблема для Сахалинской области — участки одного назначения. До 2019 года в регионе было большое количество участков, которые одновременно использовались и для промышленного, и для любительского лова. Но теперь, после изменения законодательства, один участок можно использовать только с одной целью. Получается, что при всем желании рыбопромышленники не могут позволить рыбакам-любителям ловить там, где ведется промышленная добыча.

Хочу отметить, что рыбопромышленники — это сильное объединение, которое может отстаивать свои интересы на разных уровнях. У них есть опыт, сплочение, общие цели. У рыбаков-любителей же на сегодняшний день есть определенная разрозненность.

Но я вижу, что все больше жителей региона осознают важность сохранения ресурсов, изучают законодательство и понимают, где можно отстоять для себя преференции. Думаю, нам надо учиться объединяться, как это делают рыбопромышленники, и правильно, в соответствии с законами, двигаться к нужным целям.

Сегодня и рыбопромышленники, и рыбаки-любители готовы выстраивать диалог и совместно решать вопросы. Просто раньше не хватало связующего звена. Наше объединение будет выступать в этой роли. Мы уже делаем шаги в сторону сотрудничества.

— Заметно, что объединение уделяет большое внимание борьбе с браконьерством.

— К сожалению, разгул браконьерства — действительно большая проблема для Сахалинской области. Становится все больше людей, которые превращают популярное хобби в источник нелегального заработка.

Если мы выступаем за правильное рыболовство и сохранение водных биоресурсов, то на всех уровнях должна быть правильно организована борьба с незаконным выловом. И наше объединение будет принимать активное участие в этой работе. Потому что браконьерство — это точно не про любительское рыболовство.

— Известно, что ассоциация рыболовов-любителей Сахалина взаимодействует с объединениями из других регионов. В чем заключается это сотрудничество? Какие возможности оно дает своим участникам?

— Когда образовалось объединение «Рыбаки Сахалина», коллеги из других регионов связались со мной. Сейчас мы тесно общаемся по интересующим нас вопросам и уже планируем создать свой Координационный совет рыболовов-любителей.

Обсуждая проблемы разных регионов, мы поняли, что многое созвучно. И если мы будем двигаться в одном направлении, нам будет легче решать вопросы. В будущем мы точно будем сотрудничать и поддерживать друг друга на различных площадках.

21 февраля на Сахалине прошло большое мероприятие, направленное на развитие любительской рыбалки и рыболовного туризма в области. В первую очередь мы хотели обменяться опытом и выработать общие цели и задачи для развития рыболовного туризма как в регионах Дальнего Востока, так и в России в целом. Мы собрали на одной площадке все заинтересованные стороны, чтобы познакомиться и обсудить не только проблемы, но и перспективы любительского рыболовства на Сахалине.

Мы пригласили на встречу наших коллег с Камчатки, из Приморья и даже Заполярья. Мероприятие поддержало правительство Сахалинской области. В обсуждении также приняли участие различные министерства, ведомства, контрольно-надзорные органы, рыболовные клубы, туроператоры, предоставляющие услуги по любительской рыбалке, рыболовные гиды.

Встреча прошла замечательно. На мероприятии были озвучены позиции и рыбаков-любителей, и контрольно-надзорных органов. Также были затронуты проблемные вопросы, которые уже давно не поднимались на больших площадках. Некоторые из них невозможно решить на региональном уровне, поэтому мы хотим попробовать пойти с ними выше. Кроме того, на мероприятии обсуждались перспективы рыболовного туризма. Замруководителя Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Александр Буслов выступил с докладом, посвященным перспективам ловли тунца в области.

На Сахалине подобное мероприятие проводилось впервые, но оно однозначно будет не последним.

— Любовь Сергеевна, вы также участвуете в организации фестиваля «Сахалинский лед» — популярного соревнования рыболовов-любителей. Как прошел праздник в этом году?

— «Сахалинский лед» прошел отлично. Была прекрасная погода, а рыба клевала как никогда. Мне кажется, что эти соревнования стали самыми уловистыми за последнее время.

Всего на площадке мероприятия мы собрали более двух тысяч людей — участников состязаний и гостей. Их ждала насыщенная программа. Помимо соревнований и конкурсов, мы также организовали мастер-класс от шеф-поваров по приготовлению наваги. Профессионалы поделились интересными рецептами блюд из этой рыбы.

Темой фестиваля 2025 года был космос. Почетным гостем праздника стал российский космонавт-испытатель Олег Артемьев.

Всего на льду соревновались 250 команд, в том числе 23 женских и 11 детских. Традиционно в «Сахалинском льду» принимали участие парарыболовы — команда инвалидов-колясочников. Им удалось поймать более 10 кг наваги и занять 4-е место среди 17 команд.

Команда, победившая в командных соревнованиях, в этом году, помимо денежного приза, кубка и медалей, также выиграла сертификат на лов тунца. Приз мы приурочили к фестивалю «День сахалинского тунца». Таким образом, один рыбацкий праздник плавно перетекает в другой. Воспользоваться сертификатом победители смогут с наступлением летнего сезона в любую удобную дату, без привязки ко дню фестиваля.

Большая часть уловов была отдана в приют для животных «Пес и кот». Иногда люди оставляют гору ненужной рыбы на льду. В рамках мероприятия мы постарались сделать так, чтобы рыбаки ответственно подошли к своим уловам. Мне кажется, это хороший пример заботы о природе и о братьях наших меньших.

Мы благодарным всем, кто помогал в организации этого замечательного мероприятия. Вместе с различными агентствами и ведомствами, рыболовными предприятиями мы проделали огромную работу. В 2026 году будет 15-й юбилейный фестиваль, подготовка к которому начнется уже этим летом. Я уверена, что он пройдет на высоте.

Арина БУРЛАКОВА, журнал Fishnews

Апрель 2025 г.