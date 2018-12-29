29 декабря 2018 года

Что меняется в 2019 году?

В преддверии нового года Fishnews обобщил информацию о том, какие законодательные изменения ждут рыбаков.

«Прибрежка» заработает по новым правилам

С 1 января вступает в силу большой блок изменений законодательства по прибрежному рыболовству . Теперь при работе в режиме «прибрежки» уловы водных биоресурсов и произведенная из таких уловов продукция должны выгружаться только в живом, свежем и охлажденном виде. Перегрузку уловов водных биоресурсов при работе в режиме прибрежного рыболовства новое законодательство не допускает. Объектами «прибрежки» могут быть только водные биоресурсы, для которых устанавливается общий допустимый улов (ОДУ).

Контроль за транспортировкой и выгрузкой возлагается на федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности РФ. Если предприятие не осуществило выгрузку уловов и продукции в соответствии с требованиями закона, это будет служить основанием для принудительного прекращения права на добычу.

Привычного деления на промышленные и прибрежные квоты теперь нет. В каком режиме осваивать лимиты, пользователь решает ежегодно. Порядок подачи заявления об определении вида рыболовства утвержден приказом Минсельхоза от 4 сентября 2017 г. № 458.

Росрыболовство уже сообщило, что следить за ситуацией при переходе рыбаков на новые требования будет специальный штаб .

Пересечение госграницы – в рамках обновленного законодательства

Совсем скоро – с 27 января 2019 г. – вступят в силу законодательные изменения о пересечении границы на море . Возможность неоднократного пересечения госграницы на море без прохождения пограничного, таможенного и иных видов контроля допускается для двух категорий судов:

– российских и иностранных судов, убывающих из портов РФ с последующим прибытием в российские порты без захода во внутренние морские воды и в территориальные моря иностранных государств, если иное не установлено правительством;

– российских судов, прошедших пограничный, таможенные и иные виды контроля при убытии с территории России, прибывающих на территорию РФ без цели захода в российские порты с последующим убытием с территории Российской Федерации.

Суда второй категории при этом смогут воспользоваться «районами укрытия» в 12-мильной зоне, причем уже нет требования о получении разрешения пограничных органов на неоднократное пересечение границы. Однако такая возможность, в отличие от пока еще действующей редакции закона, предусмотрена только для перегрузки уловов водных биоресурсов.

От РПУ к рыболовным участкам

С января 2019 г. вместо понятия «рыбопромысловый участок» будет использоваться «рыболовный участок». Он предусмотрен для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах, кроме внутренних морских вод РФ. Исключение – добыча анадромных видов рыб. В этом случае участок будет выделяться во внутренних водах и в территориальном море. Также закон предусматривает выделение участков для традиционного рыболовства КМНС и организации спортивно-любительского лова.

В ноябре были приняты важные изменения , направленные на решение вопросов переоформления договоров о закреплении рыбопромысловых участков на договоры по рыболовным участкам. Поправки распространяются на:

– Предприятия, за которыми до 2019 г. был закреплен РПУ для промышленного и (или) прибрежного рыболовства в отношении анадромных рыб во внутренних морских водах или в территориальном море РФ. С ними без торгов заключается договор пользования рыболовным участком для промрыболовства.

– Предприятия, которые занимаются промышленным рыболовством на пресноводных водоемах. Они также вправе без торгов заключить договор пользования рыболовным участком.

– Лица из числа КМНС и их общины, осуществляющие традиционное рыболовство, могут без торгов переоформить договор о предоставлении РПУ на договор пользования рыболовным участком.

Переоформить договор можно будет до 1 января 2020 г. Для этого потребуется подать заявление. Порядок заключения договора пользования должно установить федеральное ведомство в области рыболовства. При этом закреплено право пользователей работать до переоформления договоров.

Каков механизм формирования новых рыболовных участков, определило постановление правительства от 14 июня 2018 г. № 681 . Перечень участков по-прежнему будут утверждать региональные власти по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

Росрыболовство опубликовало ответы на вопросы , которые возникают у предприятий в связи с изменениями законодательства, в том числе по рыболовным участкам.

Порог освоения квот - выше

Повышается порог обязательного освоения квот. По новым правилам, для того чтобы предприятие могло сохранить за собой право на добычу, оно должно выбирать за два года не менее 70% квоты. Уважительной причиной для недоосвоения будет чрезвычайная ситуация и закрытие либо запрет рыболовства.

Предусматривается обязательство по освоению в течение двух лет подряд не менее 70% квот на судах, принадлежащих лицу на праве собственности или используемых им на основании договора лизинга. Также допускается выбирать этот лимит на судах, используемых на основании договоров бербоут-чартера или тайм-чартера, если речь идет об одной группе лиц. Порядок предоставления сведений о группе лиц утвержден приказом Минсельхоза от 10 мая 2018 г. № 201 .

Приказ по ТСК перевыпустили

С 1 января вступит в силу новый приказ о технических средствах контроля – приказ Минсельхоза от 15 ноября 2018 г. № 525. При этом нынешний документ - от 13 июля 2016 г. № 294 при этом будет признан утратившим силу.

Новый документ разбит на две части – это Порядок оснащения судов ТСК, их виды, требования к их использованию и Порядок контроля функционирования технических средств контроля.

Fishnews