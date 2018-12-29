Новости
Рыбный промысел на Дальнем Востоке

Что меняется в 2019 году?

В преддверии нового года Fishnews обобщил информацию о том, какие законодательные изменения ждут рыбаков.

«Прибрежка» заработает по новым правилам

С 1 января вступает в силу большой блок изменений законодательства по прибрежному рыболовству. Теперь при работе в режиме «прибрежки» уловы водных биоресурсов и произведенная из таких уловов продукция должны выгружаться только в живом, свежем и охлажденном виде. Перегрузку уловов водных биоресурсов при работе в режиме прибрежного рыболовства новое законодательство не допускает. Объектами «прибрежки» могут быть только водные биоресурсы, для которых устанавливается общий допустимый улов (ОДУ).

Контроль за транспортировкой и выгрузкой возлагается на федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности РФ. Если предприятие не осуществило выгрузку уловов и продукции в соответствии с требованиями закона, это будет служить основанием для принудительного прекращения права на добычу.

Привычного деления на промышленные и прибрежные квоты теперь нет. В каком режиме осваивать лимиты, пользователь решает ежегодно. Порядок подачи заявления об определении вида рыболовства утвержден приказом Минсельхоза от 4 сентября 2017 г. № 458.

Росрыболовство уже сообщило, что следить за ситуацией при переходе рыбаков на новые требования будет специальный штаб.

Пересечение госграницы – в рамках обновленного законодательства

Совсем скоро – с 27 января 2019 г. – вступят в силу законодательные изменения о пересечении границы на море. Возможность неоднократного пересечения госграницы на море без прохождения пограничного, таможенного и иных видов контроля допускается для двух категорий судов:

– российских и иностранных судов, убывающих из портов РФ с последующим прибытием в российские порты без захода во внутренние морские воды и в территориальные моря иностранных государств, если иное не установлено правительством;

– российских судов, прошедших пограничный, таможенные и иные виды контроля при убытии с территории России, прибывающих на территорию РФ без цели захода в российские порты с последующим убытием с территории Российской Федерации.

Суда второй категории при этом смогут воспользоваться «районами укрытия» в 12-мильной зоне, причем уже нет требования о получении разрешения пограничных органов на неоднократное пересечение границы. Однако такая возможность, в отличие от пока еще действующей редакции закона, предусмотрена только для перегрузки уловов водных биоресурсов.

От РПУ к рыболовным участкам

С января 2019 г. вместо понятия «рыбопромысловый участок» будет использоваться «рыболовный участок». Он предусмотрен для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах, кроме внутренних морских вод РФ. Исключение – добыча анадромных видов рыб. В этом случае участок будет выделяться во внутренних водах и в территориальном море. Также закон предусматривает выделение участков для традиционного рыболовства КМНС и организации спортивно-любительского лова.

В ноябре были приняты важные изменения, направленные на решение вопросов переоформления договоров о закреплении рыбопромысловых участков на договоры по рыболовным участкам. Поправки распространяются на:

– Предприятия, за которыми до 2019 г. был закреплен РПУ для промышленного и (или) прибрежного рыболовства в отношении анадромных рыб во внутренних морских водах или в территориальном море РФ. С ними без торгов заключается договор пользования рыболовным участком для промрыболовства.

– Предприятия, которые занимаются промышленным рыболовством на пресноводных водоемах. Они также вправе без торгов заключить договор пользования рыболовным участком.

– Лица из числа КМНС и их общины, осуществляющие традиционное рыболовство, могут без торгов переоформить договор о предоставлении РПУ на договор пользования рыболовным участком.

Переоформить договор можно будет до 1 января 2020 г. Для этого потребуется подать заявление. Порядок заключения договора пользования должно установить федеральное ведомство в области рыболовства. При этом закреплено право пользователей работать до переоформления договоров.

Каков механизм формирования новых рыболовных участков, определило постановление правительства от 14 июня 2018 г. № 681. Перечень участков по-прежнему будут утверждать региональные власти по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

Росрыболовство опубликовало ответы на вопросы, которые возникают у предприятий в связи с изменениями законодательства, в том числе по рыболовным участкам.

Порог освоения квот - выше

Повышается порог обязательного освоения квот. По новым правилам, для того чтобы предприятие могло сохранить за собой право на добычу, оно должно выбирать за два года не менее 70% квоты. Уважительной причиной для недоосвоения будет чрезвычайная ситуация и закрытие либо запрет рыболовства.

Предусматривается обязательство по освоению в течение двух лет подряд не менее 70% квот на судах, принадлежащих лицу на праве собственности или используемых им на основании договора лизинга. Также допускается выбирать этот лимит на судах, используемых на основании договоров бербоут-чартера или тайм-чартера, если речь идет об одной группе лиц. Порядок предоставления сведений о группе лиц утвержден приказом Минсельхоза от 10 мая 2018 г. № 201.

Приказ по ТСК перевыпустили

С 1 января вступит в силу новый приказ о технических средствах контроля – приказ Минсельхоза от 15 ноября 2018 г. № 525. При этом нынешний документ - от 13 июля 2016 г. № 294 при этом будет признан утратившим силу.

Новый документ разбит на две части – это Порядок оснащения судов ТСК, их виды, требования к их использованию и Порядок контроля функционирования технических средств контроля.

Fishnews
НазадМетки: правительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое событие в рыбной отрасли в 2018 году вы можете назвать ключевым?

От первого лица

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Рыбаки ждали стабильности

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбная отрасль находится на грани отмены исторического принципа

Все материалы

Интервью

Генеральный директор ООО «Антей» Андрей ПОЛОМАРЬ

Генеральный директор ООО «Антей»

Андрей ПОЛОМАРЬ

С промыслом иваси связываем особые надежды

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Юрий АЛЕКСЕЕВ

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ)

Юрий АЛЕКСЕЕВ

В отраслевом законодательстве прибавилось вопросов

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

От решения по квотам зависит будущее отрасли на годы вперед

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Анатолий МАКОЕДОВ

Заместитель председателя правительства Сахалинской области

Анатолий МАКОЕДОВ

Дальнему Востоку нужна надежная стратегия развития лососевого хозяйства

Все интервью

Личное мнение

Генеральный директор компании «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

Генеральный директор компании «Витязь-Авто»

Алекс РАМАНАУСКАС

С обилием лососей – справились

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Бои без правил. О последствиях крабовых аукционов

Все материалы

Крупным планом

Использование стримерных линий на промысле помогает ярусникам отпугивать птиц. Фото пресс-службы WWF России

Ассоциация «Ярусный промысел»: О глобальном и локальном

Главный символ рыбного богатства Астрахани – осетр

Рыбный день по-астрахански

Лососевый рыбоводный завод «Савушкина» по своей мощности должен стать одним из крупнейших ЛРЗ на Дальнем Востоке

Будет в Северо-Курильске рыба – будут и люди

Перегруз в море. Фото предоставлено пресс-службой компании

Самый обычный год

Все материалы

События

Под Санкт-Петербургом спустили на воду первый отечественный краболов «Русь»

Новый краболов попробовал воду

Объединенный стенд России на рыбопромышленной выставке в Циндао привлекал особое внимание своими масштабами и оформлением экспозиций

Выставка в Циндао открыла новые перспективы

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.