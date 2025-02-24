Сахалин обсудил тенденции любительской рыбалки

Совещание «Тренды развития рыболовного туризма в Сахалинской области: массовость или экслюзивность?» прошло в Южно-Сахалинске. Участники отметили развитие этого направления рыболовства в регионе и обратили внимание на сопутствующие проблемы.

Во встрече участвовали представители профильных ведомств Сахалинской области, Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства, рыбохозяйственной науки, отраслевых ассоциаций, депутаты областной думы, сообщает корреспондент Fishnews.

Рыболовный туризм

Непосредственно рыболовному туризму был посвящен доклад представителя профильного министерства Сахалинской области Ивана Шевченко. Он сообщил, что сейчас более 100 туроператоров предоставляют услуги на внутреннем рынке области. Из них уже 36 туроператоров зарегистрированы на территории островного региона. «За последние шесть лет, по моим наблюдениям, количество выросло практически в три раза. То есть если в 2019 году это было 15-17, то сейчас это 36-38 компаний», — отметил представитель министерства туризма.

По словам Ивана Шевченко, в основном турпродукт формируется комплексно по сезону: не только рыбалка, но и катание на снегоходах или квадроциклах, поездки на Курилы и так далее. Основные тренды зимы — это рыбалка на льду, как озерная, морская, так и «крабалка». «Мы даже считаем, что слово «крабалка» появилось на Сахалине, то есть некий наш местный тренд», — подчеркнул он. Тренд в летний период — морская рыбалка, в последние три года — еще и лов тунца.

Представитель регионального минтуризма выразил надежду на помощь областного министерства по рыболовству в предоставлении возможности организовывать лов крабов не только в зимний период, но и летом.

Заместитель руководителя Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Александр Буслов выступил с докладом, посвященным перспективам лова тунцов в Сахалинской области.

По его словам, тунцы стали появляться в российских водах в последние пять лет. Особенно массово это явление стало наблюдаться в последние три года — прежде всего на Сахалине, в меньшей степени в Приморье. «Природа сделала Сахалину подарок в виде подхода таких прекрасных и интересных рыб, вокруг которых уже формируется туристический бизнес, а кроме того, это ресурсы промышленного рыболовства», — отметил он.

Руководитель Ассоциации любительского рыболовства «Камчатский лосось» Дмитрий Андрусенко обратил внимание на необходимость регулирования взаимоотношений между рыбалкой приезжих туристов и любительским ловом местного населения.

«Рыболовный туризм развивается, но ему нужно помогать развиваться в правильном направлении. И главное, чтобы развитие этой индустрии не нарушало основные аспекты — это экологический, социальный и экономический. Что, собственно, предусмотрено законом о рыболовстве. Иначе, развивая рыболовный туризм, мы рискуем столкнуться с негативными последствиями», — подчеркнул глава объединения.

Превышение антропогенной нагрузки на водоемы приведет к угрозам для рыбных запасов и ущемлению интересов населения регионов, занимающегося любительским ловом для личного потребления, отметил Дмитрий Андрусенко. По его словам, у местного населения может появиться экономическая зависимость от индустрии туристической рыбалки.

«Это наблюдается сейчас в Астраханской области. Все помнят, как там массово развивался рыболовный туризм, строились бесконтрольные рыболовные базы. Сейчас рыбу выловили, туристы не приезжают, местные жители остались с очень жесткими ограничениями на рыболовство. Поэтому важно, чтобы развитие рыболовного туризма не нарушало баланс сохранения окружающей среды и интересов населения, постоянно проживающего на территории региона, для которых любительство к рыболовству — это законный вид рыболовства в целях личного потребления», — заключил Дмитрий Андрусенко.

О возможностях любительского лова - в деталях

Подробно на совещании обсуждались вопросы, связанные с любительской рыбалкой. Министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко рассказал о мерах по развитию любительского лова. Так, предполагается повышение суточной нормы вылова горбуши с трех хвостов до пяти при увеличении количества мест для такой добычи с 55 до 77

«Помимо этого, с учетом потребности в любительском лове симы, кеты, а также [горбуши — прим. ред.] свыше суточной нормы у нас сформированы рыболовные участки для организации любительского рыболовства», — сказал Иван Радченко.

Говоря о дальнейшей перспективе, он отметил необходимость совместно с ассоциациями и наукой урегулировать любительский лов таких объектов, как крабы, палтусы и тунцы.

Заведующий сектором прибрежных и пресноводных рыб Сахалинского филиала ВНИРО (СахНИРО) Алексей Метленков обратил внимание на то, что любительская рыбалка в регионе успешно развивается.

«Десять лет назад мы готовили такой же доклад по состоянию любительского рыболовства. Сейчас я вижу, что география любительской рыбалки расширилась. Если десять лет назад любительская рыбалка находилась только в стадии становления, то сейчас это массовый популярный вид отдыха», — сказал он.

Руководитель АНО «Рыбаки Сахалина» Любовь Стримжа рассказала о проблематике любительского лова в регионе. Так, по ее словам, после изменения федерального законодательства проблемным является лов кеты.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов выступил с предложением упростить регулирование любительского лова симы. Он обратил внимание, что этот лосось не является объектом промышленной добычи, а добывается исключительно в рамках любительской рыбалки.

«Можно было бы попытаться на Сахалине реализовать некий эксперимент. Пока начиная с симы, потом, наверное, и палтусы были бы очень хорошим объектом в этой части. В чем смысл? У нас зарегулированность двойная. Первая — это участок для любительского рыболовства. Вторая — это путевка. На самом деле, какая разница, где ты будешь эту симу ловить? Вот вопрос учета важен. По большому счету, наличие путевки само по себе давало бы право просто ловить симу там, где она есть. Просто человек должен получить эту путевку и отчитаться за нее, чтобы был, безусловно, учет пойманной рыбы. Но не ограничивать участками. Ну и предприниматели, которые организовывают любительское рыболовство на участках, тоже не должны страдать. Например, им должен выдаваться какой-то пакет путевок, а у них была бы инфраструктура и гарантированные условия того, что эта рыба будет поймана», — поделился идеей Максим Козлов.

Начальник отдела организации государственного контроля и административного производства Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства Николай Вятсков рассказал о возможности регистрации сетных орудий лова через портал госуслуг. СКТУ разместило специальную видеоинструкцию. Нововведение упростило процесс оформления.

Подводя итог, модератор дискуссии председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард Климов отметил актуальность обсуждаемых тем. Он предложил правительству проводить подобные дискуссии регулярно — в том числе с привлечением возможностей Fishnews.

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