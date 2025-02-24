«Сахалинский лед» вновь порадовал фанатов рыбалки

Соревнования по любительской рыбалке «Сахалинский лед» собрали в нынешнем году 250 команд. На этот раз фестиваль проходил под девизом: «Сахалинский лед — просто космос».

«По традиции каждый год собираемся здесь на наш «Сахалинский лед». Это прекрасная, добрая традиция. У нас есть большая рыбалка — самый большой и современный тихоокеанский флот, самая большая переработка рыбы в Тихом океане. Сегодня у нас семейный праздник, здесь собрались друзья и близкие люди», — приветствовал участников состязаний губернатор Валерий Лимаренко.

Почетным гостем фестиваля в этом году стал российский космонавт-испытатель Олег Артемьев:

«Я вас приветствую от отряда космонавтов России, от его действующей части. Я провел в космосе 560 дней и могу с уверенностью сказать, что Сахалин — это одно из самых красивых мест на земле, которое притягивает. И когда пролетаешь над Сахалином, рука невольно тянется за фотоаппаратом, чтобы запечатлеть эту красоту, но ни одна фотография не сравнится с реальностью», — поделился впечатлениями космонавт.

Всего участниками и гостями праздника стали более 2 тыс. человек, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства области.

Состязания традиционно включали командный этап и «рыбацкий биатлон». В индивидуальных соревнованиях поучаствовали первые 50 победителей в командных соревнованиях. Организаторы также подготовили музыкальные выступления и другие развлекательные мероприятия, горячие напитки и угощения для всех участников.

За первые три места победителям командных состязаний вручили кубки, медали и денежные призы.

«Каждый год нас становится все больше, а это значит, что фестиваль имеет среди жителей Сахалина и Курил заслуженный успех. Традиционно главный приз от рыбопромышленников — это автомобиль», — отметил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

На фестивале также разыграли призы в дополнительных номинациях: «Самая крупная рыба», «Самый опытный участник», «Самая колоритная команда» и «Лучшая группа поддержки». Новинкой этого года стал конкурс на лучший костюм «рыба — инопланетянин».

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко рассказал о работе по повышению доступности любительской рыбалки в регионе. «Мы намерены сделать любительское рыболовство еще более доступным», — подчеркнул глава министерства.

Соревнования «Сахалинский лед» организовали правительство области совместно с региональным министерством по рыболовству и Ассоциацией рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

Читайте также: Любительская рыбалка на Сахалине осваивает цифровые сервисы

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews