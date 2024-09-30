Рыбаков-любителей Сахалина и Курил будет представлять ассоциация

В Сахалинской области появилась ассоциация рыболовов-любителей. Она планирует активно работать над тем, чтобы в регионе было больше возможностей для поклонников популярного хобби.

АНО «Рыбаки Сахалина» зарегистрирована в начале августа. Группу с одноименным названием в «Телеграме» Любовь Стримжа администрирует уже несколько лет. В 2020 г., на момент знакомства с Fishnews, там было около тысячи подписчиков, сейчас — свыше четырех тысяч.

«Причина создания ассоциации — объединение рыбаков-любителей вокруг хороших целей, хороших идей, — рассказала Любовь Стримжа. — Ведь у нас в регионе рыболовы есть практически в каждой семье. Любят и летнюю рыбалку, и зимнюю. А официальное обращение отраслевого объединения все-таки имеет вес, это не частный вопрос от рыбака».

Ассоциация собирается выдвигать предложения по улучшению доступности мест для бесплатной рыбалки, увеличению количества участков для лицензионного лова. В сфере внимания объединения — сохранение водных биоресурсов и противодействие браконьерству.

Свою позицию «Рыбаки Сахалина» планируют представлять, в частности, в рамках Сахалинского рыбохозяйственного совета и Дальневосточного научно-промыслового совета.

Руководитель объединения обратила внимание, что в телеграм-группе состоят самые разные участники — разного уровня, профессий, должностей, возможностей. «Такое разнообразие сослужит добрую службу ассоциации. Я думаю, из единомышленников сложится костяк, который будет озвучивать предложения ассоциации на различных площадках», — считает Любовь Стримжа.

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