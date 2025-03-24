В Сахалинской области расширились возможности для рыбаков-любителей

Рыболовы-любители Сахалинской области уже в этом году смогут ловить больше горбуши — вышли соответствующие изменения правил рыболовства для Дальневосточного бассейна. Увеличилось и количество мест для добычи лосося без путевок.

Новые возможности для любительской рыбалки в Сахалинской области предусмотрены приказом Минсельхоза России от 28 февраля 2025 г. № 115. Поправки вступят в силу с 1 апреля.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в Сахалинской области увеличивается суточная норма добычи рыболовами горбуши — с трех до пяти экземпляров.

Напомним, что в Сахалинской области по инициативе губернатора Валерия Лимаренко создан перечень мест для вылова горбуши рыбаками-любителями без путевок. Добыча бесплатна, при этом вылов должен осуществляться с соблюдением правил, в пределах суточной нормы. Несколько лет она составляла три хвоста горбуши на человека. Осенью глава региона предложил увеличить суточную норму до пяти экземпляров. Также обсуждалось расширение списка мест лососевой рыбалки для граждан.

«Эти инициативы проработаны во взаимодействии с Федеральным агентством по рыболовству, отраслевой наукой и учитывают предложения муниципальных образований и обращения граждан. В вопросах организации любительской рыбалки для нас очень важна обратная связь от жителей региона», — комментировал предложенные изменения правил рыболовства губернатор в интервью журналу Fishnews.

Новый приказ Минсельхоза РФ предусмотрел увеличение числа мест для добычи горбуши без путевок. Добавлены места в Ногликском, Александровск-Сахалинском, Томаринском, Холмском, Невельском, Курильском и Смирныховском городских округах.

«Мы работаем над развитием любительской рыбалки по нескольким направлениям: это и обеспечение лицензионного лова на участках, и лов горбуши по принципу «трех хвостов», а теперь уже и «пяти хвостов», и цифровые сервисы для рыболовов. Работа продолжается», — прокомментировал министр по рыболовству региона Иван Радченко. По его мнению, создание условий для любительской рыбалки вносит вклад в том числе в увеличение потребления рыбы.

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