Международная компания Teknotherm производит и продает широкий спектр оборудования для охлаждения и заморозки рыбопродукции, а также систем кондиционирования воздуха. Их особенность – полная автоматизация: на судне, где установлен, например, RSW-танк или камера для шоковой заморозки, не требуется рефмеханик. Контроль и управление осуществляются с компьютера, ноутбука или смартфона через интернет из любой точки мира. А специалисты компании в любой момент готовы проконсультировать или внести изменения в программу.

Оборудование Teknotherm установлено на судах и береговых рыбоперерабатывающих заводах американских, европейских, российских, австралийских и даже африканских рыбопромышленных предприятий. О компании и о производимом ею оборудовании Fishnews рассказал вице-президент Teknotherm US Владимир Сухарев.

НАЧИНАЛИ С РАДИОТЕЛЕГРАФА, ПЕРЕШЛИ НА ХОЛОД

– Владимир Николаевич, когда появилась компания?

– Она возникла в 1926 году в Норвегии, в Осло. Изначально специализировалась на обслуживании радиотелеграфа на судах, а со временем начала заниматься и рефрижераторными установками. Позднее именно проектирование, производство и обслуживание холодильного оборудования стало основным видом деятельности Teknotherm.

В 1970-х годах основной офис копании был переведен в город Халден в Норвегии. В 1980-х было открыто представительство в США. Позднее компания вошла в международный холдинг Heinen & Hopman, специализирующийся на морских системах кондиционирования.

Сейчас мы – весьма интернациональная компания. Помимо Норвегии и США, Teknotherm имеет представительства в России (в Санкт-Петербурге), Дании, Польше, Турции, Китае. А собственно производства Teknotherm расположены в 6 странах, на них трудится 200 человек.

– Какое оборудование вы предлагаете?

– Это системы охлаждения морской воды для RSW-танков, установки плиточной заморозки, аппараты для шоковой заморозки рыбы и морепродуктов, охладители воздуха для грузовых трюмов. Кроме того, мы поставляем установки как по производству льда, так и с рассольным замораживанием, специализированные низкотемпературные системы и другую продукцию.

Хочу подчеркнуть, что мы не продаем оборудование, собранное из чужих комплектующих. Нет, мы сами проектируем и производим теплообменники, масляные сепараторы, компрессорные агрегатные установки, контрольные панели и системы автоматики. Это позволяет нам поставлять оборудование с учетом специфики каждого заказа.

Мы тесно сотрудничаем с производителями контактных плиточных морозильников в Дании. По желанию заказчика мы готовы поставить аппараты как в вертикальном, так и в горизонтальном исполнении с различным количеством и размерами просветов между плитами. Все – под специфику каждого конкретного клиента.

Наши собственные научные разработки в термодинамике повышают эффективность установок Teknotherm примерно на 20-25 процентов. Во-первых, это позволяет нашим клиентам экономить место на судне за счет габаритов установок. Во-вторых, сокращает до минимума время охлаждения или заморозки улова.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ ПОЗВОЛЯЕТ ОБХОДИТЬСЯ БЕЗ РЕФМЕХАНИКА

– Правильно ли я понимаю, что для обслуживания оборудования Teknotherm на судах и береговых заводах не требуются рефмеханики?

– Совершенно верно. Все наши системы контролируются с компьютера или с ноутбука. При возникновении нештатных ситуаций система автоматики будет звонить по телефону и отправлять сообщения по электронной почте дежурному инженеру нашей компании с указанием неисправности или отклонения от заданного параметра. Повысить или понизить температуру, запустить или остановить, изменить давление в компрессоре – все это делается дистанционно. Более того, наша автоматика позволяет, если того хочет клиент, просто закрыть на ключ помещение с холодильной установкой и не заходить туда буквально неделями. Некоторые так и делают.

Наше послепродажное обслуживание включает монтаж и запуск оборудования, ремонт, модернизацию, проверки и поставки запчастей. Сотрудники Teknotherm поддерживают связь с клиентами и всегда готовы проконсультировать или внести изменения в программу контроля и управления оборудованием.

В качестве иллюстрации я могу привести пример, когда в 2012 году на одном из судов с нашим оборудованием возникла проблема. Судовладелец позвонил мне, а я находился в этот момент в аэропорту и ждал вылета. Я внес изменения в программу управления прямо с борта самолета, а судно в этот момент вело промысел в Беринговом море.

И сейчас мы с вами сидим и разговариваем, но я одновременно с ноутбука слежу за работой установки на судне, работающем в море: меня попросили проконсультировать экипаж.

– На каких хладагентах работает ваше оборудование?

– Мы изготавливаем оборудование, где в качестве хладагента используется фреон, аммиак либо аммиак/углекислота. Аммиак наиболее эффективен как хладоноситель. Но вообще рекомендуем выбирать в качестве хладагента аммиак/углекислоту для уменьшения количества аммиака.

УСТАНОВКА ДЛЯ RSW

– Россия следует общемировой тенденции роста доли уловов, доставляемых на берег не в замороженном, а в охлажденном виде. Соответственно растет спрос на оборудование для охлаждения морской воды в RSW-танках. Что вы предлагаете в этой области?

– Поскольку мы сами проектируем и изготавливаем наши RSW-охладители воды, установки Teknotherm для RSW-танков имеют компактные габариты. При этом по желанию клиента мы делаем их в виде отдельных блоков, которые можно разместить на расстоянии друг от друга (такое решение может сэкономить пространство) или поставить в одном месте, когда требуется подключить только воду и питание. Никакой сборки на судне не требуется. Такое решение позволяет сэкономить время на установку. Оборудование может быть размещено в машинном или специализированном холодильном отделении, на палубе, в носовой части судна или в любом другом месте.

– В России также все больше входит в потребительскую моду рыба поштучной заморозки. Что представляет собой ваше оборудование для шоковой заморозки?

– Аппараты шоковой заморозки Teknotherm могут поставляться как для поштучного замораживания (режим IQF), так и для работы с периодической загрузкой морозильника (режим Batch).

В установке для поштучного замораживания продукт подается на конвейере и замораживается путем принудительной подачи холодного воздуха, при этом продукт сохраняет естественную форму. Мы очень тесно сотрудничаем с компанией Optimar US при разработке оборудования для рыбообрабатывающих предприятий. Мы также работаем с архитектурно-проектной компанией «МИРА проект» из Хабаровска.

Что касается установок с периодической загрузкой, то в них продукция помещается на палеты, подвешенные на крючках. Шоковое замораживание также осуществляется циркулирующим воздухом низкой температуры.

Мощность и габариты установок будут подобраны под технические параметры судна.

– Кто ваши основные клиенты?

– Самые разные. Есть и крупные рыбопромышленные предприятия, и совсем маленькие компании. Например, если говорить об американском представительстве, в котором я работаю, то из крупных клиентов можно назвать American Seafoods Company, Trident, Glacier Fish Company, Lund's Fisheries. Они ведут промысел в Беринговом море (здесь у нас больше всего клиентов), Тихом океане, Атлантике, Карибском море. В Мексиканском заливе мы обслуживаем нефтяные буровые вышки. В 2015 году мы установили новую систему автоматики на одну из буровых вышек компании Atwood Oceanic. Если говорить о береговых рыбоперерабатывающих предприятиях и холодильниках, то установки Teknotherm работают в Норвегии и на Аляске.

У нас есть клиенты и в России, правда, до сегодняшнего дня здесь в основном развивались продажи не специализированного оборудования для судов рыбной отрасли, а систем воздушного кондиционирования и вентиляции и холодильного оборудования, используемых на торговых и пассажирских морских судах, а также морских платформах. Но я уверен, что сейчас пришло время рыбаков.

TEKNOTHERM MARINE AS NORWAY

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Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, журнал «Fishnews – Новости рыболовства»

Ноябрь 2018 г.

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