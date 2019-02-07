Почему на Камчатке не строятся частные ЛРЗ? Для чего рыбоводы метят лосося? В каком состоянии находятся популяции камчатской чавычи? Об этом Fishnews рассказал и.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода Евгений Вишняк.

– Евгений Петрович, сколько на Камчатке лососевых заводов?

– На территории Камчатского края пять лососевых рыбоводных заводов, все они государственные, входят в структуру Северо-Восточного филиала Главрыбвода. Это Паратунский экспериментально-производственный ЛРЗ, Вилюйский ЛРЗ, ЛРЗ «Озерки», Малкинский ЛРЗ и ЛРЗ «Кеткино». Суммарная мощность заводов – 50 млн мальков в год.

– Почему в крае нет частных заводов, в то время как в Сахалинской области их более 40?

– Что касается частных заводов Сахалина, то нужно принимать во внимание, что у них короткие реки, в отличие от камчатских. У нас на одном водном объекте могут размещаться сразу по несколько пользователей. Кому понравится, когда один воспроизводит популяцию на конкретном водоеме, а другие ее вылавливают? Поэтому частные компании, которые хотели бы построить рыбоводные заводы на Камчатке, окажутся в невыгодной ситуации. А у государственных заводов другие задачи. Они выращивают и выпускают малька в рамках государственного задания.

– Вода не холодная для выпуска рыбы в мае?

– Сроки выпуска рассчитывает рыбохозяйственная наука. Во внимание берутся и гидрология, и концентрация хищников, и другие факторы. Это, действительно, самый подходящий период для ската малька.

– Как происходит мечение лососевых?

– Оно производится на стадии глазка. Есть два способа мечения: сухой и термический. При сухом икра осушается на сутки. При термическом – меняется температура в бассейнах. В результате на отолитах, которые находятся в головах рыб, появляются отметки – подобные кружкам на спилах деревьев. Эти метки уникальны, мы по ним всегда можем определить, была ли рыба разведена искусственно или нет. Более того, по этим меткам мы можем выяснить, какой завод ее выпускал – камчатский, сахалинский или приморский. В целом, поскольку наша рыба развивается в естественной среде, она ничем не отличается от той, что воспроизводится на диких нерестилищах.

– Благодаря меткам лососеводы подсчитывают процент промыслового возврата?

– Да. Однако, досконально подсчитать возврат нельзя. Надо помнить о прессинге на косяки рыб, которых отлавливают и браконьеры, и промысловики, и любители, и, конечно, хищники. Мы можем учесть только тот лосось, что пришел к заводам. А возврат у нас достаточно высокий. Если бы на Камчатке не было рыбоводных заводов, то и лосося не было в реках полуострова.

– В каком состоянии сейчас популяции камчатской чавычи?

– Восстанавливается. 7-8 лет назад популяция этой царь-рыбы была в депрессивном состоянии. И для того, чтобы этот вид не исчез, его начали искусственно воспроизводить. Сегодня его выращивают на единственном заводе в России – Малкинском ЛРЗ. Первых особей для заготовки икры мы ловили штуками, барражируя над реками, настолько их было мало. Надо понимать, срок возврата составляет не три-четыре, а целых семь лет. В последние несколько лет мы закладываем уже по миллиону икринок и даже в прошлом году были вынуждены отпустить в дикую среду по акту 24 самки весом порядка 10 кг каждая, поскольку их икра уже была лишней. Мы считаем, чавыча стала возрождаться, благодаря усилиям наших сотрудников.

– Наука говорит, что из-за глобального потепления в ближайшие годы нас ждет снижение уловов лососей. Рыбозаводы способны как-то нивелировать эту проблему?

– Я могу посмотреть на это глазами рыбоводов. На наших заводах мы этой проблемы не видим. Если температура воды поднимется хотя бы на градус, то и рыба будет быстрее расти. Например, на Малкинском ЛРЗ, где вода подогревается геотермальным теплом, при температуре воды в 8 градусов малек к выпуску набирает вес в 4 грамма, а на ЛРЗ «Озерки» с температурой воды в 3 градуса – 0,8 грамма. Естественно, у таких мальков выживаемость при выпуске в водоемы гораздо ниже.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews

Февраль 2019 г.