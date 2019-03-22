Уже двенадцатый год международная компания Bering Yachts строит экспедиционные и траулерного типа яхты со стальными корпусами. Эти суда с необычным дизайном можно встретить в самых отдаленных уголках планеты, тем более что их запас автономности и мореходные качества позволяют владельцам пересечь любой океан в любом направлении.

В этом году Bering Yachts открыли свое представительство в России, во Владивостоке. О том, почему именно здесь, о приоритетах при строительстве яхт, о причинах выбора стали в качестве материала для корпусов и о многом другом в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал президент Bering Yachts Алексей Михайлов.

ЯХТЫ ДЛЯ СУРОВЫХ МОРЕЙ

– Алексей Борисович, как появилась идея заняться строительством яхт?

– Почти 30 лет назад ко мне пришел знакомый капитан и сказал, что есть отличный стальной корпус сгоревшего и утонувшего судна, из которого он предлагает сделать яхту. Я ему поверил, дал денег, он действительно привез этот корпус, и в течение года мы вместе построили чудесную белую яхту. Это было в 1990 году в Магадане.

Мы эксплуатировали яхту два-три года, после чего пришлось ее продать в Китай. И с тех пор мечта о том, чтобы строить что-то для жизни на воде, меня не покидала. Долгие годы после этого я жил в Америке, где у меня были различные лодки – в основном спортивные для рыбной ловли, но я все время мечтал о стальном мощном красивом «экспедиционнике», который позволит дойти туда, куда тяжело добраться на обычной яхте.

Эта мечта воплотилась, когда я по совершенно другим делам был в Китае. Я поездил по местным верфям и понял, что здесь можно недорого построить стальную яхту. И я это сделал. Яхта попала в Соединенные Штаты, где ее купили, а также нашелся заказчик на следующую лодку. Так это начиналось. А потом ко мне пришло ощущение, что без этого невозможно жить, что мне хочется заниматься только строительством яхт, чтобы остальное не отвлекало от любимого дела. Поэтому я вышел из всех остальных бизнесов, в которых участвовал, и сконцентрировался на строительстве яхт.

Знаете, как людей захватывает творчество. Кто-то не может не создавать музыку или, например, не писать картины. И мое увлечение имеет такой же характер – я не могу не строить яхты.

– Bering– это в честь мореплавателя Витуса Беринга или в честь Берингова моря?

– Мне сложно однозначно ответить на этот вопрос. Наверно, судьба такая. Я русский, гражданин России. В то же время половину жизни я прожил в Америке и имею там второе гражданство. А Берингово море, Берингов пролив – то, что соединяет эти две великие державы. И море, и пролив названы в честь знаменитого мореплавателя. Потому я не могу сказать, что компания носит свое имя только в честь моря, пролива или Витуса Беринга.

У людей разные ассоциации с Беринговым морем. Для меня это что-то суровое и прекрасное. Яхты, которые мы строим, чувствуют себя в этой среде как дома, они предназначены для таких морей.

После того, как родилось название бренда, в Америке начали показывать полудокументальный сериал Deadliest Catch («Смертельный улов») о промысле краба в Беринговом море, на Алеутских островах. Сериал завоевал огромную популярность во всем мире. Многие наши клиенты знают и любят этот сериал, и они ассоциируют яхты Bering с судами, на которых добывают краба. Лодки, которые справляются с тяжелыми, штормовыми условиями и на которых можно работать и жить. Продюсер Deadliest Catch тоже хотел купить Bering для своих съемок, в том числе и этого сериала, но так сложились обстоятельства, что пока не получилось. Хотя еще не вечер, посмотрим.

СТАЛЬ КАК ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР

– Почему корпуса яхт вы изготавливаете именно из стали?

– Нужно исходить из функционала, из предназначения судна. Корпуса можно изготавливать из алюминия, из стеклопластика, других материалов. Все суда Bering по своему типу относятся к водоизмещающим, что позволяет обеспечить максимальный комфорт в морских условиях. Одним из факторов этого комфорта является вес судна, водоизмещение. Чем больше вес, тем плавнее у яхты ход, тем комфортнее человек чувствует себя на борту. При этом данная характеристика не недостаток, поскольку незначительно влияет на расход топлива и прочие эксплуатационные издержки. В нашем случае вес – это союзник.

Делать корпус из материалов, которые позволяют облегчить судно, на наш взгляд, неразумно. Такие лодки уступают стальным по многим качествам: прочности, пожарной безопасности, остойчивости, срокам эксплуатации. Я не считаю рациональным, когда многие производители пытаются сделать корпус водоизмещающего судна из толстого стеклопластика. Все равно у него пластиковая основа, такая лодка в любом случае хрупкая, и при ударах обо что-то твердое ее корпус все равно разрушается. Если случится пожар, то стеклопластик горюч, причем его дым сильно токсичен.

Что касается алюминия, то по сравнению со сталью он более дорогой, менее прочный, не так устойчив к коррозии. Для легких, глиссирующих лодок использовать алюминий часто целесообразно, но для судов водоизмещающего типа лучше подходит сталь. Хотя мы иногда используем алюминий как материал для надстроек, чтобы улучшить остойчивость.

Стальной же корпус крепок, безопасен, долговечен – стальные лодки живут десятилетиями. Есть примеры, когда такие суда в возрасте более ста лет поддерживаются в хорошем состоянии и активно эксплуатируются. Тем более что современные эпоксидные покрытия обеспечивают полную инкапсуляцию стали. Это делает корпус неуязвимым для коррозии, а потому – практически вечным.

КИТАЙ СМЕНИЛИ НА ТУРЦИЮ

– Ваша верфь находится в Турции. Почему выбрали именно эту страну?

– Здесь имеются хорошие традиции строительства частных яхт. После Норвегии и Италии это государство находится на третьем месте по спуску на воду именно частных судов. Правительство Турции уделяет очень серьезное внимание развитию этой отрасли. Наша верфь расположена в специально отведенном кластере яхтостроения с облегченным налоговым и таможенным режимом. На свободной экономической зоне в Анталии созданы все условия для привлечения инвестиций в страну со всего мира. Здесь сосредоточены более 24 кораблестроительных компаний с мировыми брендами. Чего стоит только норвежская фирма DAMEN, у которой четыре огромные производственные площадки на этой территории. Немаловажную роль в выборе места строительства сыграл и климат. Достаточно комфортная погода на протяжении всего года, небольшое количество дождливых дней и полное отсутствие минусовых температур позволяют сократить сроки строительства – наши заказчики быстрее получают лодки своей мечты.

В кластере создана полная техническая инфраструктура по поддержке судостроительных верфей – начиная от трейлеров с грузоподъемностью до 700 тонн для перевозки лодок и заканчивая слипом с гидравлической платформой для спуска на воду. Есть также различные лифты и краны. На территории кластера имеются как сервисные компании морской специализации, так и компании-поставщики и производители морского оборудования со штатными квалифицированными специалистами. Соответственно, за время существования кластера сформировался круг рабочих и специалистов, проживающих в Анталии, что позволило набрать в команду высококвалифицированный персонал.

– У вас была еще верфь в Китае. Почему вы от нее отказались?

– Когда мы начали свое производство в Турции, то убедились в том, что сможем добиться здесь лучшего качества и серьезнее контролировать процесс. В Китае сложно иметь на 100% иностранную компанию, сразу возникает масса сложностей. Может, сейчас что-то изменилось, но тогда было так. Поэтому мы использовали там верфи: размещали заказ, жестко его контролировали, но не могли достичь прогресса в выращивании кадров, повышении качества. С каждой новой яхтой приходилось начинать все сначала, невозможно было бы вырастить свой персонал, который профессионально рос и набирал опыт именно на работе с нашими яхтами.

Зато это возможно в Турции, где у нас полностью своя верфь и своя команда, которая приобретает навыки и повышает свою квалификацию от судна к судну. У нас трудятся люди, которые не переходят с предприятия на предприятие, а работают годами и хотят работать дальше, связывая с Bering Yachts свою судьбу и свое благополучие. Наверное, это основной фактор, почему мы отказались от работы в Китае.

Еще один важный момент – культура производства. Она везде своя: в России одна, в Голландии другая, в Китае третья, в Турции четвертая. Китайская культура производства очень трудно поддается влиянию извне, здесь сложнее внедрять свои методы работы.

Ну и третий фактор – география. И наши заказчики, и наши сотрудники живут далеко от Китая, а чтобы строить там яхты, там надо жить.

О КОМАНДЕ И ПАРТНЕРАХ

– Ваша команда – кто они? Кто проектирует и кто работает на верфях?

– Наша команда интернациональна: русские, американцы, австралийцы, турки и представители других национальностей. Девяносто пять процентов рабочих на верфи – граждане Турции, а менеджмент и инженерный состав – турецко-русский. В дизайне, разработке интерьеров и экстерьеров участвуют представители Турции, Австралии, Франции и России. Наш главный конструктор живет в России, мы с ним работаем с момента основания компании.

– Кто ваши субподрядчики?

– Bering Yachts осуществляет полный цикл строительства у себя на верфи. В настоящее время здесь трудятся более 100 сотрудников, в работе находятся пять яхт. Проектирование и строительство корпусов, работы по механике, электрике, покраске мы выполняем сами и, соответственно, контролируем процесс от и до.

Но, безусловно, мы привлекаем субподрядчиков, если пользоваться таким определением. У высокопрофессиональных турецких компаний мы покупаем мебель и другие предметы интерьера. Турецкая мебель не уступает по качеству итальянской, а зачастую и делается для Италии. Для изготовления такой мебели нужны высококвалифицированные кадры, и мы, поэкспериментировав, пришли к выводу, что пусть будет дороже, зато конечный результат – лучше. В Турции мы также заказываем на аутсорсинге некоторые виды проектных работ (электрика, механика). Это связано с тем, что специалисты, выполняющие эти проекты, работают в тесном контакте с контролирующими квалификационными организациями. А комплектующие по механике и электрике закупаются в основном за пределами Турции.

О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ В РОССИИ

– Почему именно сейчас компания Bering Yachts открыла свое представительство в России?

– Мы давно присутствуем в России, у нас есть здесь клиенты, поэтому наша компания и раньше свою рекламу адресовала этому рынку. Сейчас пришло время упорядочить свою деятельность путем открытия официального представительства. Дело в том, что при работе вдали от России с большим количеством брокеров на этом рынке возникают определенные проблемы. Например, в сети интернет очень много просто устаревшей или неправильной информации о Bering Yachts, в том числе по ценам, по нашей спецификации, информации технического характера, графике. Посты и перепосты наших спецификаций десятилетней давности появляются то тут, то там. Мы пришли к выводу, что в русскоязычном сегменте интернета неверной информации о Bering Yachts намного больше, чем достоверной. Для нас это не очень приятно, потому что потенциальные клиенты из-за непрофессиональной подачи могут отвернуться от компании до того, как обратятся непосредственно к нам. И теперь мы намерены упорядочить эту информацию.

Мы не собираемся отказываться от брокеров, напротив, мы готовы сотрудничать со всеми, кто хочет продать нашу продукцию. Мы платим принятые в этой индустрии комиссионные. Открытие нашего представительства в России позволит улучшить работу с брокерами и поможет навести порядок на информационном поле.

– Предполагается ли открытие других представительств, помимо Владивостока?

– Мы планируем открыть представительство Bering Yachts в США. По тому же принципу, что и в России – квалифицированный персонал, готовый проконсультировать брокеров и клиентов. У нас также будут два представителя для работы на выставках на западном и восточном побережье США.

– Почему для представительства в России выбран именно Владивосток?

– У нас во Владивостоке есть два клиента. Сейчас мы строим третью яхту, которую предполагается эксплуатировать в этом районе. Поэтому во Владивостоке есть флот, который можно демонстрировать. Хотя в дальнейшем мы намерены иметь постоянное представительство в Москве.

– На вашем сайте есть раздел «Наша философия». В чем философия Bering Yachts?

– У нас в приоритете несколько задач. Во главе угла – безопасность, потому что наши суда предназначены для эксплуатации в самых сложных условиях, в самой непредсказуемой стихии – в океане. Второе – комфорт. Яхты строятся прежде всего для отдыха, чтобы человек наслаждался жизнью и реализовывал свои мечты. Третье – высокие эксплуатационные характеристики. Наши яхты – это оптимальный компромисс между домом на воде и экспедиционным судном, способным дойти куда угодно, пересечь любой океан, попасть туда, куда подавляющее большинство яхт просто не смогут добраться. Таким образом, Bering Yachts – это идеальное сочетание безопасности, комфорта и высоких мореходных качеств.

Bering Yachts

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Журнал « Fishnews – Новости рыболовства»

Март 2019 г.