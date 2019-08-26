Интервью

26 августа 2019 года
Менеджер по продажам Skaginn 3X в России и СНГ Петур Якоб ПЕТУРССОН. Фото предоставлено компанией Skaginn 3X

Современные жемчужины Тихого океана

Петур Якоб ПЕТУРССОН, Менеджер по продажам Skaginn 3X в России и СНГ

Одним из запомнившихся событий на Восточном экономическом форуме в 2018 году стал визит президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в «Русский рыбный дом». Высоких гостей познакомили с крупнейшими инвестиционными проектами в отрасли, каждый из которых не просто яркая презентация, а пример внедрения новейших технологий в рыбопереработке.

Так, живой интерес у китайского лидера вызвал макет современного рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан: Си Цзиньпин задал немало вопросов о технических характеристиках будущего производства компании «Гидрострой». О своих планах на ВЭФ заявил и Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина. Причем камчатская компания намерена применять современные технологии в рыбопереработке не только на берегу, но и в море.

Каждый из этих проектов по-своему уникален, но общим аспектом для них стал выбор исландских технологий рыбопереработки. «Fishnews – Новости рыболовства» попросил специалистов компании Skaginn 3X рассказать об опыте создания столь крупных объектов на российском Дальнем Востоке. На вопросы журнала ответил региональный менеджер по продажам Skaginn 3X в России и СНГ Петур Якоб Петурссон.

– Петур, давайте начнем с проекта для компании «Гидрострой». Вы создавали завод полностью под ключ или реализовывали какие-то отдельные сегменты технологической цепочки?

– Мы говорим о современном заводе по переработке пелагических рыб, который будет оснащен самыми передовыми на рынке технологиями для приемки, сортировки, упаковки и заморозки 900 тонн рыбопродукции в день. Это решение под ключ, но при необходимости Skaginn 3X часто сотрудничает с другими поставщиками, и этот проект реализуется в партнерстве с консорциумом исландских компаний Knarr. Решение обеспечивает аккуратное обращение с продукцией, гарантируя ее высокое качество, тем самым увеличивая добавленную стоимость и спрос.

Официальное открытие завода запланировано на 3 сентября 2019 года. Предполагается, что символичный старт работе предприятия дистанционно даст президент Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

– С камчатским РК им. В.И. Ленина вы реализуете сразу два проекта: береговой завод и оснащение рыбофабрики супертраулера, который будет построен на российской верфи. В чем для вас уникальность этих объектов?

– Мы твердо закрепились на Дальнем Востоке России и очень рады сотрудничеству с РК им. В.И. Ленина. Проект берегового завода, в котором используются наши передовые технологии для переработки таких видов, как минтай, тихоокеанская треска, лосось, кальмар, а также некоторых видов пелагических рыб, демонстрирует универсальность Skaginn 3X. В общей сложности завод будет рассчитан на заморозку более 500 тонн рыбопродукции в день с возможностью увеличения мощностей в будущем.

Используя современные технологии, Skaginn 3X стремится максимально повысить качество и стоимость каждой пойманной рыбы, и новый завод поможет рыболовецкому колхозу достигнуть этого.

Но этим мы не ограничились. Можно сказать, что береговой проект получил продолжение и на море: мы будем поставлять оборудование для будущего супертраулера компании. И мы очень благодарны за возможность оказаться частью морской истории России.

Супертраулер станет крупнейшим рыболовным судном в России за последние 30 лет. Его производственная мощность будет на 50% выше, чем у других судов такого типа, эксплуатируемых в настоящее время российскими рыболовными компаниями. Также объем его трюмов увеличен на 100%.

Мы рады сообщить, что закладка киля супертраулера состоится уже в конце августа.

– О каком оборудовании идет речь?

– Skaginn 3X поставит на судно рыбоперерабатывающую фабрику, полностью приспособленную для многоцелевой обработки, сортировки, быстрой и надежной упаковки продукции. Наше решение также позволяет полностью исключить из технологической цепочки вертикальные плиточные морозильные аппараты, обеспечивая большую гибкость и полную замкнутую систему заморозки, соответствующую современным требованиям к безопасной рабочей среде.

– Насколько серьезным для вас оказался вопрос логистики? Расстояние между Исландией и Дальним Востоком немалое, а на Курилы доставку грузов к тому же серьезно осложняет неустойчивая погода.

– Общий объем оборудования для завода под ключ компании «Гидрострой» составил 120 40-футовых контейнеров, которые нужно было загрузить и доставить на Шикотан! Это была непростая задача с учетом погодных условий и удаленности объекта, но благодаря совместным слаженным действиям с нашим заказчиком все оборудование пришло на Шикотан, и мы хотим сказать всем огромное спасибо за большую проделанную работу.

– Какие вы используете схемы доставки? У вас есть особые способы снижения затрат на транспортировку вашего оборудования на большие расстояния?

– Наш предпочтительный метод – морские перевозки с последующей транспортировкой по суше. У нас налажены давние отношения с основными транспортными гигантами Исландии, которые входят в число самых опытных компаний в своей области. Благодаря их рекомендациям, богатым знаниям и опыту нам удается беспрепятственно доставлять оборудование заказчикам, которые находятся в самых разных уголках мира, причем делать это экономически эффективным способом.

В случае с «Гидростроем» мы отправляли оборудование из Исландии в крупный европейский порт, оттуда традиционным маршрутом – в порт Пусан в Южной Корее и затем на Дальний Восток России.

– Как вы оцениваете технологический уровень дальневосточных проектов? После запуска эти заводы встанут на одну ступень с современными мировыми производствами или в чем-то даже опередят их?

– Каждый проект, который мы реализуем, является более технологичным, чем предыдущий. Мы идем в ногу с рынком. Skaginn 3X является инновационной компанией, где все время идет поиск новых путей для совершенствования. Мы постоянно улучшаем наши решения, чтобы обеспечивать экономию средств, более высокую эффективность, но прежде всего – выдающееся качество продукции.

– После сдачи проектов ваша компания продолжит их техническое сопровождение, консультирование и т.д.?

– Мы всегда рекомендуем заключать соглашение на техническое обслуживание. Это важно не только для обеспечения бесперебойной работы, но и для того, чтобы наши клиенты извлекали максимальную выгоду из нашего оборудования и работали в полную силу.

Современные методы коммуникации делают возможным удаленное сервисное обсуживание через интернет, это очень эффективно: наши специалисты могут оперативно реагировать на запросы наших заказчиков и удаленно настраивать или изменять параметры оборудования. Мы всегда на связи, поэтому все идет настолько гладко, насколько это возможно.

– А работа на оборудовании Skaginn 3X потребует особых навыков от работников заводов и экипажа будущего судна, необходимо ли им будет проходить дополнительное обучение? Насколько эта техника сложна?

– Современные условия труда всегда требуют обучения, которое, в свою очередь, расширяет возможности сотрудников и увеличивает их ценность. Преимущество Skaginn 3X заключается в том, что мы решаем сложные проблемы простыми способами. Для этого мы тесно сотрудничаем с нашими заказчиками при разработке программ обучения.

– Как в целом вы сами можете оценить условия работы с российскими заказчиками? Общая экономическая и политическая ситуация не является препятствием для сотрудничества бизнеса России и Исландии? И не возникало ли трудностей в виде языкового барьера, ведь речь идет о создании сложных в технологическом плане проектов, которые они должны правильно эксплуатироваться в будущем.

– Наши сотрудники в России имеют большой опыт работы в российской рыбной отрасли И, как я упоминал ранее, у русских и исландцев есть общая положительная черта: я обнаружил, что мы можем говорить честно друг с другом. И мы хорошо работаем вместе для достижения наших конечных целей, которые всегда одинаковы – качество и прибыльность.

Что касается политического и экономического ландшафта, то здесь нет абсолютно никаких препятствий. Особенно, когда речь идет о нашем рыболовстве, о нас как ведущих странах в отрасли, – мы разделяем долгосрочные цели по защите устойчивости наших рыбных запасов. Это лучше всего достигается путем повышения ценности каждой пойманной рыбы с упором на качество, а не на количество. Это означает увеличение прибыли за счет побочных продуктов, отходов переработки, и Skaginn 3X создал несколько выдающихся решений для таких целей.

– В беседе с нами руководители «Гидростроя» и Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина отметили, что сделали выбор в пользу Skaginn 3X после того, как самостоятельно изучили рынок. Заказчики побывали на вашем предприятии и на заводах, где используется ваше оборудование. А какие конкурентные преимущества и гарантии вы самим могли бы отметить?

– Нам очень приятно слышать, что клиенты доверяют нам. Мы обладаем солидной историей и опытом постройки крупнейших перерабатывающих заводов в мире, где качество стоит на первом месте. Это стало возможным только благодаря тесному сотрудничеству с нашими заказчиками.

Я думаю, что наше главное отличие от конкурентов заключается в том, что мы гибко решаем проблемы, прислушиваемся к нашим заказчикам и стремимся предлагать решения под ключ с учетом требований клиента. Мы также понимаем, что пространство для проекта может быть ограничено, что нам необходимо будет сократить расходы на электроэнергию, увеличить производительность и время заморозки в наших морозильных аппаратах, улучшить автоматизацию. Все очень просто: довольные заказчики помогают нам успешно закрывать продажи.

А что касается наших проектов на Дальнем Востоке, то я убежден: другие игроки отрасли будут с завистью смотреть на наших партнеров в России. Мы считаем эти проекты нашими жемчужинами Тихого океана.

Наталья СЫЧЁВА, журнал « Fishnews– Новости рыболовства»

Август 2019 г.

  • Менеджер по продажам Skaginn 3X в России и СНГ Петур Якоб ПЕТУРССОН. Фото предоставлено компанией Skaginn 3X
  • Восточный экономический форум-2018. Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН и председатель КНР СИ Цзиньпин в «Русском рыбном доме»
  • В 2019 г. исландские предприятия предприятия заключили соглашение на поставку оборудования для будущего супертраулера Рыболовецкого колхоза им. Ленина. Skaginn обеспечит новое судно рыбоперерабатывающе фабрикой. Фото предоставлено компанией Skaginn 3X
  • В 2019 г. исландские предприятия предприятия заключили соглашение на поставку оборудования для будущего супертраулера Рыболовецкого колхоза им. Ленина. Skaginn обеспечит новое судно рыбоперерабатывающе фабрикой. Фото предоставлено компанией Skaginn 3X
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    Менеджер по продажам Skaginn 3X в России и СНГ Петур Якоб ПЕТУРССОН. Фото предоставлено компанией Skaginn 3X

    Менеджер по продажам Skaginn 3X в России и СНГ

    Петур Якоб ПЕТУРССОН

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