Промыслом цист (яиц) артемии в России занимаются десятки компаний, но глубокая переработка с выпуском пищевых биодобавок для человека – до сих пор редкость. Научно-производственное предприятие «Био Билдинг» из новосибирского Академгородка – одно из немногих исключений. Научный подход, собственное сырье и многолетние исследования позволили разработать и вывести на рынок комплексы «Артемия Голд» и «Астаксантин+Омега-3+Омега-6+Йод», которые часто можно видеть на отраслевых выставках как в нашей стране, так и за рубежом.

О перспективах развития производства БАДов и функциональных продуктов питания на основе артемии, возможностях по использованию биологически активных веществ в рыбной промышленности и рыбных кормах как побочном продукте в интервью Fishnews рассказала директор компании Наталия Добрынина.

— Наталия Александровна, когда вы впервые заинтересовались артемией? Чем вас привлек именно этот вид рачков и в какой момент вы начали рассматривать его как основу для биодобавок?

— Это очень длинная история. По первому образованию я биолог-планктонист, училась и защищалась именно по планктону. В то время, да и сейчас, лучшего стартового корма для рыб, чем артемия, просто не существовало. Но поскольку непосредственно для кормовых целей используется личинка-науплиус, на стадии яйца для артемии большое значение имеет такая характеристика, как выклев. Как правило, покупатели хотят получить выклев не менее 75–80% и выше.

Когда мы стали изучать этот вопрос, выяснилось, что такой высокий процент бывает далеко не всегда: есть цисты с меньшим выклевом, а есть и вовсе без выклева. Науплиусов из них не появится, но потенциал-то остается. Здесь можно провести аналогию с куриными яйцами. Из одних вылупляются цыплята, из других нет, но это не говорит о качестве последних – их просто используют в других целях. Из тех яиц, что продаются на полках магазинов, никогда не будет цыплят, но это ценный пищевой продукт.

С цистами артемии принцип тот же. Даже если выклев ниже 70% — это неплохое яйцо. Оно очень богато питательными элементами, в которых нуждается организм человека. Это и нуклеиновые кислоты, и широкий спектр полиненасыщенных жирных кислот, и каротиноиды. В небольшом количестве там присутствует коллаген, глюкозамины, некоторые микроэлементы, в том числе йод, и многое другое.

И тогда возник вопрос, почему мы не используем все это природное богатство для людей. В начале 2000-х годов мы зарегистрировали торговую марку «Био Билдинг» и постепенно проводили различные исследования по артемии. А еще через десять лет появилась наша компания.

— Первый комплекс, который «Био Билдинг» вывела на рынок, назывался «Артемия Голд». Что он собой представляет? И есть ли в нем что-то помимо артемии?

— Да, первым продуктом, который мы разрабатывали все эти годы, стал биологически активный комплекс «Артемия Голд». И он сделан только из яйца артемии, больше ничего там нет. Наша технология предусматривает специальную подготовку яйца – это активация, отмывка, сушка до 45 градусов — чтобы сохранить все элементы. Потом яйцо размалывается до частиц менее 100 микрон и в таком виде проходит еще несколько стадий, включая стерилизацию.

По регламенту если продукт содержит не менее 15% от суточной нормы какого-то вещества, то это биологически активная добавка. Для «Артемии Голд» такими веществами являются нуклеиновые кислоты и йод. Прежде чем начать производство, мы отправляли образцы продукции в лаборатории в Европе, чтобы подтвердить заявленные элементы. Поскольку речь идет о натуральном продукте, обеспечить стабильность состава без дополнительных вмешательств можно только путем тщательного контроля сырья. Поэтому цисты артемии мы берем только с проверенных озер — у нас в аренде несколько участков в Новосибирской области.

Второй продукт, который появился на рынке недавно, — это комплекс «Астаксантин+Омега-3+Омега-6+Йод». Он тоже сделан из артемии, но в отличие от базовой формы это уже не порошок, а экстракт,масляная форма. Своего рода коктейль из астаксантина (мощный антиоксидант), полиненасыщенных жирных кислот и йода. Там есть и другие полезные элементы, но эти четыре компонента содержатся в количествах выше 15% от суточной нормы.

Что касается влияния на организм человека, для аттестации БАДов на самом деле клинические испытания не обязательны, но мы стараемся максимально опираться на исследования и научный подход. И поскольку «Био Билдинг» находится в Новосибирске, в Академгородке, такая возможность у нас есть.

Например, по «Астаксантину» мы сотрудничали с НИИ терапии и профилактической медицины, сейчас это филиал Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, в рамках исследования, в котором участвовало 100 человек. Наша добавка использовалась в комплексной терапии людей с метаболическим синдромом, и показатели, по заключениям медиков, были хорошие.

— Сегодня в любой аптеке можно увидеть сотни наименований БАДов, не говоря уже об интернете. В чем отличие комплексов «Био Билдинг»? И как при таком огромном выборе найти путь к потребителю?

— В определенной степени мы рассчитываем на упаковку, которая привлекает внимание. Но в основном мы стараемся максимально полно донести до компаний, с которыми работаем, информацию о полезных свойствах наших продуктов. Подробно рассказываем, что такое артемия и чем она уникальна.

Вы только вдумайтесь: этому рачку 120–140 млн лет! У нас на планете очень немного организмов, которые пережили такой срок, пройдя сквозь все катаклизмы. Поэтому приспособительные функции у артемии очень высокие. Если грамотно объяснить людям все это, состав, пищевую ценность и натуральное происхождение, то они покупают и потом возвращаются.

С аптеками мы, конечно, работаем, но к каждому провизору не подойдешь. Зато мы активно сотрудничаем с санаториями. Например, для санатория «Озеро Карачи» у нас в Новосибирской области была разработана специальная программа «Активное долголетие», где используется наш комплекс в кардиометаболической диете. Кроме того, и «Артемию Голд» и «Астаксантин» необязательно продавать только через аптеки. Сейчас во многих магазинах появляются полки с продуктами для здорового образа жизни, так в Москве мы представлены в «Азбуке Вкуса».

Мы стараемся участвовать в профильных форумах и конференциях, в медицинских выставках по питанию и других подобных мероприятиях. Вот в конце августа в Белокурихе проходили «Разумовские чтения», посвященные именно курортному делу, а буквально несколько дней назад я присутствовала на научно-практической конференции в Карачах. Везде выступаем, разъясняем и показываем.

— Российское происхождение вашей продукции — это плюс или минус в смысле продвижения на рынке?

—На мой взгляд, сейчас российский покупатель начал обращать внимание на отечественного производителя, поэтому я не скажу, что американским или европейским БАДам слепо доверяют. Главное для человека — это гарантия того, что используются натуральные компоненты, и уверенность в соблюдении технологических стандартов. В этом плане наши производители ничуть не хуже, а порой и превосходят зарубежных.

— То есть iHerb и AliExpress вам не конкуренты?

— Ну почему же, они всегда будут конкурентами. С такой-то долей рынка — как же не конкуренты? Но мы предпочитаем двигаться постепенно, небольшими шажками и пока прицельно не занимались рекламой.

По крайней мере, в России нас уже многие знают. Да и в других странах. Мы как раз пытаемся выводить наши продукты на зарубежные рынки. К нам обращались из Камбоджи, Лаоса, Казахстана, Узбекистана, были небольшие поставки на Украину, в Германию, Великобританию, даже в Америку. Но на поток мы пока это не ставили. Все необходимые для экспорта документы и сертификаты у нас оформлены, поэтому если будет спрос — прекрасно.

Конечно, как и любому производителю, нам бы хотелось, чтобы продажи были побольше, а информированность публики о наших продуктах повыше. Ну так мы на это работаем — публикуем информацию, участвуем в выставках, развиваем связи с профсообществом, сейчас запускаем интернет-магазин.

На самом деле в России рынок БАДов пока невелик, он только формируется. Наши соотечественники в среднем потребляют гораздо меньше добавок и витаминов, чем в США, Европе или даже Азии. Но с каждым годом эта планка растет.

— Сейчас в рыбной отрасли много разговоров о необходимости максимально полного использования добываемого сырья, в том числе для извлечения биологически активных веществ. На ваш взгляд, каков потенциал этого направления?

— Думаю, что он весьма значительный. У наших рыбаков есть не только потенциал, у них есть и знания, и желание, поэтому со временем они, конечно, наладят такое производство. Уже сейчас смотришь, как стали упаковывать рыбу, как хранить, как перевозить. И до БАДов доберутся.

Рано или поздно отрасль придет к тому, что все отходы производства будут перерабатываться — на добавки, на рыбную муку и жир, на еще какие-то компоненты. Наработки-то уже есть. Мы сотрудничаем с Калининградским государственным техническим университетом, с кафедрой технологии продуктов питания, они показывали свои образцы — от колбасы из рыбы до чипсов. Если к производству привлекать науку, из тех частей рыбы, которые сейчас не используются, можно делать удивительные вещи.

— В прошлом году вы предложили российскому рынку органические корма для рыб. Как возникла эта идея и что думают рыбоводы по поводу отечественной продукции.

— Кстати, это хороший пример. В нашем случае, почему мы начали делать корма? Потому что после производства «Астаксантина» остаются, грубо говоря, отходы, которые на самом деле являются весьма ценным сырьем. Мы его перерабатываем немножко, переделываем и добавляем в корма для рыб. Получается высококачественный продукт, которым рыба может питаться с первых дней жизни.

Мы проводили некоторые эксперименты на рыбоводных хозяйствах. А Росрыбхоз, членами которого мы являемся, попросил, чтобы мы сделали именно корма. И мы сделали вот такую крупку — стартовый корм, заменяющий зоопланктон. Как раз для малька, который только начал питаться. Опробовали его в нескольких рыбхозах — в Смоленской области, в Ростове, в Подмосковье, отзывы пришли очень хорошие, и постепенно некоторые хозяйства начинают целенаправленно закупать у нас этот корм.

А в этом году мы разработали линейку стартовых кормов с гранулами разных размеров. Тоже по просьбе Росрыбхоза. Потому что личинке в процессе роста трудно перейти с живого корма на сухой — отход большой. А тут малек сразу начинает есть наш корм, размер гранул потихоньку увеличивают, рыба привыкает и дальше нормально питается.

— Какие еще направления вы планируете развивать в ближайшие годы?

— У нас разработано несколько новых продуктов. Это и белковые коктейли, и косметика, и батончики для детей. Мне бы хотелось, чтобы мы все это запустили в производство. Сейчас изучаем возможности реализации таких проектов, готовы рассмотреть предложения инвесторов. В принципе мы открыты для сотрудничества.

— Речь идет уже не о БАДах, а о пищевых продуктах?

— О дополнении к обычному рациону. К сожалению, многие воспринимают БАДы как лекарства, что в корне неверно. Это сильно испортило репутацию всех добавок и привело к скептическому отношению к ним. Но БАДы — это не лекарства, а еда, и относиться к ним надо, как к еде. Просто если сравнивать с рыбой и морепродуктами, то их надо съесть 200, 300 или 500 граммов, чтобы получить то же количество полезных элементов, которые есть в одной капсуле.

Проблема в том, что раньше нам в сутки требовалось, допустим, 2000 килокалорий и вместе с ними в организм поступали все необходимые вещества. А сейчас люди меньше двигаются, пользуются транспортом и лифтом, ведут офисный образ жизни, и расход энергии у них ниже. Но если есть меньше продуктов, вы будете недополучать эти элементы, и организму будет не очень-то хорошо. А если есть больше, избыток пищи где-то будет откладываться.

В идеале, конечно, человеку просто надо больше двигаться, чтобы он мог съедать то количество элементов, которые должны поступить в его организм, без нежелательных последствий. Но далеко не всем это подходит. И вот тут могут выручить БАДы. Но повторю, принимать их могут только здоровые люди. Если человек болен, он в первую очередь должен проконсультироваться с врачом, а не рассчитывать на волшебные добавки. Хорошо, что постепенно это отношение сдвигается в правильное русло и люди становятся грамотнее.

— В качестве сырья для новых продуктов вы рассматриваете только артемию?

— А я вообще люблю артемию, поэтому я с ней работаю всю жизнь. А если серьезно, будем пока разбираться с артемией, потому что это настоящий клад. Потенциал там богатейший, и есть еще очень многое, что можно предложить людям.

Анна ЛИМ, газета «Fishnews Дайджест»

Сентябрь 2019

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