Прежде всего, стоит признать: за последние полгода привычное для всех нас рабочее пространство сузилось кардинально. Пришлось отказаться и от таких крупных коммуникационных площадок, как форумы и выставки, – внезапно это стало уже вопросом личной безопасности. Поэтому в текущем году рассчитывать на возможности встреч вживую, к сожалению, не приходится.

Что изменилось в работе Fishnews в этих условиях?

Наравне со многими из вас – теми, кто продолжал все эти месяцы трудиться в стратегических отраслях и структурах, – Fishnews не прекращал свою деятельность ни на один день. Соблюдая все карантинные требования, мы усилили работу в формате онлайн.

Уже традиционными стали встречи на площадке Fishnews Online с руководителями отраслевых объединений и предприятий, с представителями государственных структур и экспертами. Это помогает оперативно обсуждать неотложные вопросы, обмениваться мнениями по общим проблемам, делиться опытом, координировать действия.

Еженедельно с руководителями ведущих ассоциаций Дальнего Востока мы обсуждаем текущие вопросы лососевой путины. Особенно на этапе подготовки к открытию промысла такие селекторы больше напоминали заседания военных штабов: и без того горячая для дальневосточников пора усугубилась жесткими мерами карантина. Понятно, что ни у администраций регионов, ни у предприятий не было опыта работы в условиях пандемии и готовых решений – каждый шаг требовал большого напряжения.

Со своей стороны мы постарались обеспечить и рыбакам, и органам власти непрерывность коммуникации, упростив обмен оперативной информацией и опытом между регионами в неформальной, но организованной беседе. Думаю, такой формат позволяет укреплять взаимопонимание и консолидировать людей, объединенных одной проблемой.

В этой ситуации мы и сами стали похожи на военных журналистов, которые даже в самые непростые времена отправляются в горячие точки. Вот только сегодня повысить безопасность и скорость такой работы позволяет онлайн-формат.

Могу сказать, что для сотрудников Fishnews работы стало даже больше, чем в обычные времена. Но несмотря на необходимость переформатирования, ключевыми требованиями для нас остаются оперативность и качество выполнения стоящих задач. И все так же мы на связи 24 часа в сутки, потому что наши журналисты работают и во Владивостоке, и в Москве.

Как обстоит ситуация с печатными изданиями Fishnews?

С момента выхода в свет первых номеров журнала «Fishnews – Новости рыболовства» и газеты «Fishnews Дайджест» ни разу не была нарушена их периодичность. Не стала исключением и нынешняя ситуация. Мы не уменьшили тираж, несмотря на отмену выставок и форумов, где традиционно лично представляли медиахолдинг Fishnews и наши издания. Наоборот, редакция приняла решение сделать акцент на распространении газеты и журнала, увеличить объемы печати и повысить скорость рассылки благодаря экспресс-доставке. Наши издания вы увидите на столах у директоров на всех ведущих предприятиях рыбацкой сферы.

Так что присутствие на рынке для нас не сократилось, а во многих вопросах информационная площадка Fishnews осталась основным связующим звеном, которое продолжает обеспечивать надежную и прочную коммуникацию.

Изменились ли интересы отрасли?

Несмотря ни на что отрасль живет, промысел не останавливается, заводы и суда строятся и сдаются. Рыбаки сохраняют высокую инвестиционную активность (в том числе простимулированную рядом законодательных актов) и делают все возможное, чтобы выполнять взятые на себя обязательства.

Поэтому для всех, кто готов предложить рыбохозяйственным предприятиям свои услуги и хотел бы донести до них эту информацию, отсутствие выставок не должно стать поводом откладывать этот вопрос на неопределенный срок. Медиахолдинг Fishnews готов предложить вам свои ресурсы. Тем более что за почти 15 лет работы в отрасли мы стали уже больше чем СМИ, чем просто информационная площадка. Мы всегда работаем индивидуально и подбираем наиболее эффективные в каждом случае инструменты, отталкиваясь от потребностей компании – будь то маленькое предприятие или холдинг с мировым именем.

Более того, несмотря на закрытые границы, именно в онлайн-формате эти самые границы стираются все быстрее. Так что сейчас мы расширяем и направление работы с зарубежными компаниями – для этого у Fishnews есть ресурсы и возможности.

Что будет дальше?

Будем продолжать движение – только вперед. Мир справится с пандемией, это обязательно случится, но важно сделать верные выводы.

Сейчас всем приходится адаптироваться к новым условиям, закрытым границам и сужению круга личного общения. Но всегда в непростые времена рождается что-то новое. Вот и на этот раз, стоит признать, многие смогли оценить плюсы выхода в интерактивное пространство, которое помогает сохранить главное – время и здоровье.

Что касается Fishnews, то мы прилагаем все усилия, чтобы поддерживать устойчивые информационные связи и развиваться дальше. Как и наши дорогие рыбаки, мы ищем новые формы, новые инструменты и в скором будущем готовимся предложить вам много интересного – пока всех секретов раскрывать не будем.

Но уже совершенно точно, что онлайн-формат для проведения различных мероприятий останется в нашем арсенале и после снятия карантинных ограничений в мире. Поэтому, если у вас есть актуальные темы, проблемные вопросы, интересные идеи, вы всегда можете обсудить возможности их освещения с нашими редакторами – пожалуйста, не стесняйтесь проявлять активность и заходить на страницу с нашими контактами на сайте Fishnews.ru.

Мы мобильны, мы работаем и по-прежнему остаемся рядом с вами!

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс» Яна Яшина

Fishnews

Июль 2020 г.