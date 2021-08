Технологии и мышление необходимо менять одновременно Йенс Питер КЛАУСЕН, Руководитель компании J.P. Klausen and Co. Борьба с трудностями или эволюция — как за рубежом оценивают перемены, происходящие сегодня в рыбной отрасли России? Есть ли на самом деле место иностранному опыту и бизнес-моделям в российских реалиях? И возможно ли устроить индустриальную революцию на старом мышлении? На эти и другие вопросы Fishnews ответил руководитель компании J.P. Klausen and Co., представитель проекта Smart Business Associates (SBA) Йенс Питер Клаусен (Jens Peter Klausen).