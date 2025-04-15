Вынужденная переориентация на Восток стала серьезным испытанием для добытчиков краба Северного бассейна. Северо-Западный рыбопромышленный консорциум (СЗРК) не только полностью перестроил систему продаж краба, а затем и рыбы, но и двинулся дальше — к формированию полноценного дальневосточного дивизиона. Как проходила адаптация к изменениям на внешних рынках, какие уроки можно вынести из участия в проектах под инвестквоты, что дает создание рынка с нуля и почему мороженый краб для Северного бассейна по-прежнему выглядит перспективнее живого, в интервью журналу Fishnews рассказал исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов .

— Зоной интересов Северо-Западного рыбопромышленного консорциума традиционно выступал Северный бассейн и Северо-Восточная Атлантика. Но теперь вы присутствуете и на Дальнем Востоке, где ведете промысел и строите крупные логистические комплексы. Какие планы у СЗРК по развитию дальневосточного подразделения? Не входит ли в них, к примеру, смена названия?

— Мы не всерьез, но обсуждали смену названия, однако идея пока не получила развития. Все-таки за более чем 30 лет название СЗРК стало не просто аббревиатурой, а мощным отраслевым брендом, известным не только в России, но и за рубежом. В СЗРК на правах членов консорциума входит довольно много юрлиц, которые вполне самостоятельно ведут свою деятельность. В этом смысле все достижения СЗРК — это их достижения, и когда я говорю «мы», то имею в виду своих коллег по цеху, которые трудятся в каждой из этих компаний.

А что касается выхода на Дальний Восток… Конечно, мы об этом думали, оценивали варианты, но пазл как-то не складывался. А потом обстоятельства сложились так, что в конце 2023 года мы оказались на Дальнем Востоке с квотами краба и с приличными инвестобязательствами. Постепенно адаптируемся к региону, налаживаем процессы, в ближайшее время начнем строить логистические комплексы.

На данный момент наша основная задача — закрепиться в регионе, создать там эффективную структуру, подобрать правильных людей и не мешать им работать. А дальше пока боюсь загадывать. Уровень турбулентности в отрасли как никогда высок. Поэтому лучший план — это держать глаза и разум открытыми и быть готовым к неожиданностям. В выигрыше окажется тот, кто сумеет сохранить финансовую устойчивость.

— СЗРК одним из первых принял участие в запущенной государством программе инвестквот. Какие инвестпроекты в рамках этого механизма вы реализуете?

— Мы действительно участвовали во многих проектах, общая сумма инвестиций уже перевалила за 70 млрд рублей. Первым был аукцион по строительству рыбопромысловых судов под квоты на вылов трески и пикши в Северном бассейне. Участвовали и в первых , и во вторых крабовых аукционах на Севере. Участвовали во втором этапе крабовых аукционов на Дальнем Востоке. Всего выиграли 12 лотов, с обязательствами построить 9 судов и 3 логистических комплекса, и, видимо, это не предел. Сегодня государством созданы такие условия, когда, чтобы продолжать заниматься промыслом, ты просто не можешь в этих аукционах не участвовать.

На текущий момент мы построили три крупнотоннажных рыбопромысловых траулера в Выборге, причем два из них — первыми из всех участников. Строительство четвертого судна продолжается, с ним, к сожалению, все непросто. У завода опять закончились деньги, подоспели санкции, сменилось руководство ОСК.

Сейчас государство наконец-то начало выделять верфям субсидии на достройку судов, что нужно было сделать еще полтора-два года назад. Если не будет никаких перерывов в финансировании, то мы ожидаем увидеть наше четвертое судно примерно в мае 2026 года.

Первые три траулера «Баренцево море», «Норвежское море» и «Белое море» успешно работают на промысле трески, пикши и палтуса. В 2024 году они были лучшими на Северном бассейне.

С краболовами сложнее: на «Красном Сормове» нам сдали пока одно судно.

— Как повлияло снижение запасов трески в Северном бассейне на финансово-экономический результат этих инвестпроектов? Или рост мировых цен на треску компенсировал падение уловов?

— Действительно, многолетняя синусоида ОДУ на треску и пикшу сейчас идет вниз. За последние лет пять квоты уменьшились в два раза. Думаю, что в 2025–2026 годах они останутся на дне, но после этого, вероятно, плавно пойдут вверх. В периоды плохой рыбалки разница в производительности судов не так заметна, а вот с улучшением промысловой обстановки у наших новых технологически насыщенных траулеров появится шанс показать, на что они на самом деле способны.

Что касается рыночной ситуации, до 2022 года рост цен на треску действительно позволял сбалансировать сокращение квот. Но потом появились дополнительные сложности. Запреты и ввозные пошлины, закрытие рынков, проблемы с заходом российских судов в зарубежные порты, усложнение логистических маршрутов — все это накладывает дополнительные ограничения на наш бизнес и сказывается на рентабельности.

Сейчас мы видим, что российская треска на мировом рынке стоит существенно дешевле норвежской — при абсолютно одинаковом качестве, ассортименте, размерном ряде и других параметрах. И это в чистом виде влияние санкций.

— В ходе крабовых аукционов первого этапа на Северном бассейне вы приобрели пять лотов с обязательствами по постройке судов. В какой степени реализации сейчас эти проекты?

— Как я уже сказал, одно судно построено. Еще два в процессе. Я надеюсь, что второй краболов мы примем до конца этого года, третий, наверное, в следующем году. С четвертым и пятым есть большие проблемы, и судьба их, честно говоря, пока до конца не решена.

— СЗРК отказался от их строительства?

— Мы ни от чего не отказывались, но технически наш договор с Росрыболовством не продлен до 2026 года, так как завод не подтверждает, что успеет достроить суда к этому сроку.

Мы выполняли свои обязательства, вносили платежи с опережением графика и в меру сил пытались заводу помогать. К сожалению, заключение контрактов с «Красным Сормовом» было ошибкой. Это был один из лучших заводов ОСК, но за пять прошедших лет они с огромным трудом построили только один краболов.

Смотрите, что получается. Сначала государство выставило на аукцион квоты, которые мы купили, заплатив деньги в бюджет. Затем государство же в лице ОСК обязалось построить нам суда в отведенные для этого сроки и свои обязательства не выполнило. И поскольку суда не построены, государство намерено изъять у нас купленные на аукционе квоты. И все за счет инвестора.

— Со схожими проблемами столкнулись практически все участники первого этапа. Не уверена, что хотя бы одна верфь выполнила эти заказы в срок и без удорожания их стоимости.

— Вы правы, в срок почти ни одна не выполнила. И просьбы от верфей пересчитать стоимость строительства поступали ко многим рыбакам. Не все на это согласились, поэтому государство сейчас вынуждено дофинансировать этот процесс.

— А вы согласились?

— Да, по одному из траулеров. В тот момент дополнительное финансирование могло действительно ускорить стройку, и мы договорились с Выборгским заводом об увеличении стоимости контракта. Это позволило продолжить строительство третьего судна и в конечном счете успешно его сдать, хоть и со значительным опозданием.

Но сейчас это уже невозможно, поэтому дело за государством.

— Выглядит так, что проигравшими в итоге оказались все стороны: и верфи, и рыбаки, да и государство непонятно что получило.

— Мое отношение к программе инвестквот давно известно, и за прошедшее с ее начала время оно не изменилось. Это программа, в которой используемые методы и достигнутые результаты абсолютно не совпадают с задекларированными целями.

В результате — концентрация и передел бизнеса, падение рентабельности компаний, перекредитованность отрасли.

Несколько лет назад Счетная палата проводила анализ эффективности первого этапа программы инвестквот, но доклад почему-то засекретили. Надеюсь, когда-нибудь удастся его прочесть.

— Негативный опыт взаимодействия с верфями повлиял на то, что на втором этапе инвестквот вы не стали связываться с судами, а выбрали вариант с логистическими комплексами, где вы можете полностью контролировать процесс строительства?

— Причина не в этом. Для нас основным аргументом были цена и окупаемость этих лотов.

Мы своевременно обновили промысловый флот, его возможности уже сегодня существенно превышают имеющийся у нас объем квот, поэтому строить дополнительные суда, для которых нет работы, считаем бессмысленным. А логистические комплексы — это инфраструктура, за которой должен потянуться и грузовой поток. Попробуем наполнить их реальным бизнесом, будем развиваться в логистике, в том числе и в новом для себя регионе.

В изменившейся реальности российские порты, берег, инфраструктура становятся гораздо более привлекательными, чем несколько лет назад. Кроме того, это более предсказуемые проекты, когда все зависит только от собственных сил и способностей, а не от судостроителей, рычагов влияния на которых у нас, увы, нет.

— Последний год мы наблюдали несколько безуспешных попыток Росрыболовства реализовать остаток крабовых квот для Северного бассейна. По сравнению с аукционами первого этапа как изменилась привлекательность этого ресурса для потенциальных инвесторов?

— То, что эти лоты так долго не продавались, отражает их привлекательность. Она уже абсолютно не та, что была в 2019 году, потому что мир изменился.

Проблема ведь не только в том, что после 2022 года нет традиционных рынков или драматически упали цены, но еще и в том, что нет дешевого финансирования.

С кредитом стоимостью 25–30% окупаемость лотов стремится к 15 годам, а там уже пора снова идти на аукцион. Получается такой велотренажер.

— Как СЗРК адаптировался к изменениям со сбытом, произошедшим за последние три года на внешних рынках?

— В целом краболовов Севера в 2022 году тряхнуло сильнее, чем Дальний Восток. Практически в один день закрылись основные рынки, на которые мы всегда ориентировались, возникли трудности с платежами. Все произошло очень быстро, проблемы нарастали, как снежный ком, мы даже расстраиваться не успевали.

Тем не менее было принято решение не останавливать промысел, хотя мы и не знали, куда будем продавать продукцию. В итоге в 2022–2023 годах мы продавали гораздо меньше краба, чем производили.

Оказалось, что теперь наш единственный рынок, помимо российского, — это Юго-Восточная Азия, где нас никогда не было и о которой мы ничего не знали. Потребовалось немало времени, чтобы выйти на рынок Китая, понять, как с ним работать. Ведь на тот момент в КНР рынка мороженого камчатского краба просто не существовало, а с живым мы никогда не работали. Не было ни каналов сбыта, ни крупных покупателей, ни представления о качестве, ни модели потребления и, как следствие, не было устойчивого спроса.

Когда мы все это поняли, то полностью поменяли стратегию. Мы начали создавать каналы сбыта сами, совместно с китайскими партнерами. С одной стороны, на старте это требует гораздо большего времени, денег, энергии, усилий, гораздо выше вероятность ошибки. С другой стороны, ты получаешь канал, которым можешь управлять. Это более устойчивая модель продаж, которая постепенно начинает себя оправдывать. Могу сказать, что сейчас у нас нет непроданных стоков по мороженому крабу.

Мы были вынуждены выходить и в сегмент живого краба. Это отдельное направление, где нас поджидало огромное количество сюрпризов. В итоге за полтора года мы построили передержки в Мурманске, в Великом Новгороде, в Москве. Переоборудовали четыре судна и наладили логистические маршруты для живого краба из Мурманска в Китай и в Корею.

— До этого вы с живым крабом совсем не работали?

— Мы никогда не работали с живым крабом, потому что на тех рынках, где мы присутствовали, это было не нужно. Для нас это абсолютно новый продукт, новый вид бизнеса.

В 2024 году мы на живом крабе не зарабатывали, тренировались. Мы отработали все алгоритмы и теперь точно понимаем, что работает, а что нет.

— А какая ниша для вас на данный момент интереснее — замороженный или живой краб?

— Все-таки замороженный, потому что Север далеко от основных рынков живого краба. При прочих равных это менее рентабельный бизнес, чем продажа живого краба с Дальнего Востока. Логистическое плечо огромное, и логистика стоит в разы дороже, поэтому стратегически для Севера мороженый краб перспективнее.

Кстати, мы и по рыбе начали переориентацию на Восток. Для этого также потребовалось полностью перестроить систему продаж с ориентацией на Азию.

В прошлом году мы начали с палтуса, в этом попробуем работать уже с треской. Думаю, на горизонте двух-трех лет доля рыбы, которая уходит в восточном направлении, очень сильно вырастет.

Пока речь идет о Китае, но не исключено, что будут и другие страны. Там есть, пусть не такие большие, но тем не менее привлекательные рынки — это и Сингапур, и Таиланд, и Вьетнам. Для нас они тоже интересны, но пока концентрация на Китае. База, которую мы создаем там, станет своего рода плацдармом для работы с остальными рынками региона.

— Сейчас Китай — самый важный рынок для СЗРК?

— Естественно, он очень важен. Помимо России, Китай и Япония — для нас два приоритетных рынка. Они очень сходны по объему, если речь о крабе.

— С какими барьерами вы столкнулись при продвижении крабовой продукции в Китае?

— Как я уже сказал, главным препятствием было отсутствие рынка мороженого камчатского краба. В глазах китайцев это был второстепенный продукт по сравнению с живым крабом, недорогой, не очень хорошего качества и в целом не вызывающий большого энтузиазма.

За эти годы нам удалось изменить мнение китайских потребителей и доказать им, что наш мороженый краб, сделанный в море из свежего сырья, по качеству ничуть не уступает живому крабу. Просто это немного другая модель потребления.

— Но на японском рынке к мороженому крабу совсем другое отношение.

— Да, в Японии не было предубеждения против мороженого краба, зато было предубеждение против рассольной заморозки. Дальневосточные рыбаки традиционно делали воздушную заморозку, а у нас технология рассольная, более адаптированная к американскому рынку.

При рассольной заморозке продукция гораздо лучше хранится, но технология разморозки такого краба отличается. Для того чтобы он не был соленым, его нужно размораживать в воде для вымывания рассола.

Научить японцев и китайцев работать с рассольной заморозкой — это был большой труд. Но сейчас мы видим, что это уже не является глобальной проблемой, это просто фактор цены, с которым можно работать. Важно, что наш продукт все-таки приняли и в Китае, и в Японии.

— Вы предпочли переучить рынки вместо того, чтобы, допустим, переоборудовать свои суда на воздушную заморозку?

— Потребитель далеко не всегда прав. Когда рынка просто нет, как это было в Китае, переоборудовать суда, чтобы предлагать немного другой продукт, бессмысленно. Если уж нужно создавать рынок с нуля, то проще это сделать для продукта, который у тебя уже есть. Ну и переоборудовать все наши 12 краболовов — та еще история.

Кроме того, мы знали, что технология рассольной заморозки не просто ничем не хуже воздушной, она лучше, поскольку позволяет крабу гораздо дольше оставаться свежим. Вопрос только в том, чтобы приучить к ней рынок.

Да, это трудный, долгий, утомительный процесс, особенно с учетом масштабов Китая и инерции мышления местных потребителей, которые привыкли по-другому обращаться с крабом. Но если правильно делать правильные вещи, результат будет.

— Все эти годы СЗРК не прекращал развивать продажи краба на внутреннем рынке. Какие перспективы вы видите для своей продукции в России?

— Российский рынок для нас важен. Работать на нем проще и понятнее: нет межкультурного барьера. Да, он конкурентный, относительно небольшой по объему и очень чувствительный к цене, но он для нас родной.

Отличие в том, что в России у нас есть своя переработка, мы выходим в каналы с большим ассортиментом готовых, соответствующим образом расфасованных и упакованных продуктов — это другая модель. Здесь мы можем быть ближе к потребителю.

Анна ЛИМ, журнал Fishnews

Апрель 2025 г.