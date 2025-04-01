В Архангельской области стремятся развивать разные направления рыбного хозяйства. Изучаются возможности водоемов для аквакультуры, для рыбаков-любителей внедряются электронные сервисы. Рыбохозяйственные предприятия вкладываются в строительство флота и развитие береговой инфраструктуры. Министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова в интервью Fishnews рассказала, какими предприятиями сегодня представлена отрасль, видит ли ведомство необходимость в поддержке рыбопромышленных организаций, какова специфика перезаключения договоров на рыболовные участки в регионе. Руководитель министерства также остановилась на тематике любительского рыболовства и прокомментировала тему роста рыбного потребления.

— Архангельская область — традиционно рыбацкий регион. Ирина Борисовна, наблюдается ли динамика в количестве организаций региона, занятых в рыбной отрасли? Если да, то с чем вы это связываете?

— Архангельская область действительно неразрывно связана с рыболовством. Недаром говорят, что архангелогородцы — трескоеды. Ну, а если серьезно, в рыбохозяйственном комплексе региона различными видами рыболовства занимаются более 150 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (из них 5 организаций имеют статус градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных предприятий). Эта цифра за последние несколько лет достаточно постоянна. Океаническим промыслом занимаются те предприятия, у которых закреплена квота, в основном на треску и пикшу. В промышленном рыболовстве во внутренних водоемах, как и в организации любительской рыбалки, задействован в основном малый бизнес. Тут, конечно, идут постоянные изменения, меняются ИП, создаются новые хозяйства, формируются рыболовные участки. Но отрадно то, что все-таки ситуация с количеством предприятий достаточно стабильна.

Объем налогов и сборов, поступивших в консолидированный бюджет Архангельской области по виду экономической деятельности «Рыболовство и рыбоводство», в 2024 году составил 1,449 млрд рублей. Поступление налогов и сборов имеет неоднородный характер, что обусловлено целым рядом причин. В связи с вводом в эксплуатацию новых рыбопромысловых траулеров крупнейший налогоплательщик региона — участник программы инвестиционных квот, Архангельский траловый флот, применил инвестиционный налоговый вычет, и объем поступлений в региональный бюджет в 2021 году был снижен до 514 млн рублей. Но в то же время с 2023 года вступили в силу новые ставки сбора за пользование водными биоресурсами, за счет чего был обеспечен рост налоговых поступлений.

— В последнее время все чаще звучит, что и крупным рыбопромышленным компаниям, занимающимся океаническим рыболовством, нужна поддержка. Есть ли какие-то предложения в этой части у профильного ведомства Архангельской области?

— Да, сейчас такое время, когда и крупным рыбопромышленникам приходится несладко. С одной стороны, повысили ставки сбора. С другой — введение санкций очень усложнило жизнь рыбакам — пришлось менять все! Закрылись порты для экспорта (открытыми остались три порта Норвегии, но и там есть свои трудности); очень сложно стало ремонтировать суда, которые в основном все иностранной постройки; строительство новых судов идет с существенной задержкой, и все, кто вошли в эту программу, терпят убытки по банковским гарантиям, выплачивают кредиты, при этом не получив своих судов и квот! Цены на рыбную продукцию в связи с санкциями на мировом рынке снизились, курсы валют нестабильны, и вопросы валютной политики и осуществления валютных платежей тоже стали задачкой со звездочкой. Еще один момент — повышенные таможенные пошлины. А еще перестройка всех логистических маршрутов и поиск новых рынков сбыта. Плюс уже несколько лет идет существенное снижение общего допустимого улова (ОДУ) основных видов — трески и пикши. И улучшений здесь наука не предсказывает еще до 2028 года. Все затянули пояса.

Отдельно в этой ситуации хочу отметить наши сохранившиеся рыболовецкие колхозы. Они ежегодно подтверждают статус градо- и поселкообразующих предприятий. Такие предприятия реально поддерживают социальную инфраструктуру в своих деревнях и поселках — строят клубы, церкви, ФАПы, вывозят детей на соревнования и олимпиады, помогают с дорогами, дровами и много еще с чем. Практически у всех этих колхозов есть, помимо океанического промысла, рыболовные участки, как промышленного лова, так и для организации любительской рыбалки. Сейчас идет активное обсуждение вопроса перезаключения договоров пользования рыболовными участками единовременно, законопроект прошел первое чтение. Мы предлагаем освободить от платы за перезаключение договоров и от платежей по социальным соглашениям с субъектом РФ градо- и поселкообразующие рыбохозяйственные организации.

— Как идет в регионе подготовка к перезаключению договоров на рыболовные участки в рамках принятого в 2023 году закона? Какие обязательства на пользователей участков для вылова анадромных видов планирует возложить регион?

— Подготовка к перезаключению договоров на рыболовные участки началась еще до принятия изменений в закон о рыболовстве. У нас есть договоры, у которых срок действия заканчивается в декабре этого года. Проблемы, с которыми столкнутся пользователи участков в Архангельской области и правительство региона, кардинально отличаются от проблем, обсуждаемых на Дальнем Востоке. Можно даже сказать, что они диаметрально противоположны.

Сейчас в регионе в отношении анадромных видов рыб, по которым планируется перезаключение договоров, действуют 45 рыболовных участков для организации любительского рыболовства и 71 участок для промышленного рыболовства. В соответствии с предварительными расчетами платы, подготовленными Североморским теруправлением Росрыболовства, общая сумма платы за все промышленные участки составит 5,3 млн рублей, а сумма социальных соглашений по 71 участку на 20 лет — 1 млн рублей. В среднем сумма социального соглашения на один участок на 20 лет составит 14,7 тыс. рублей (а минимальная сумма социального соглашения за участок для добычи анадромных видов рыб на 20 лет — 200 рублей). Относительно любительского рыболовства ситуация еще смешнее: общая сумма платы за все рыболовные участки на 20 лет составит около 600 тыс. рублей, а сумма социальных соглашений по 45 участкам на 20 лет — 120 тыс. рублей, в среднем сумма социального соглашения на один участок на 20 лет — 2,7 тыс. рублей (а минимальная сумма соглашения — 20 рублей за участок для вылова анадромных рыб).

Это связано в первую очередь с тем, что разрешенный объем вылова анадромных видов рыб у нас в регионе незначительный, а расчет по остальным пресноводным видам невелик. С одной стороны, это хорошо для пользователей участков. С другой стороны, это требует большой работы по заключению соглашений, притом что сумма соглашений на 20 и более лет составит, к примеру, 20 рублей. Очень сложно на такую сумму предусмотреть какие-либо социальные обязательства.

В связи с этим предлагаем ввести минимальный объем обязательств, при котором заключаются социальные соглашения, либо объем, который является минимальным при любом расчете.

— Регионы включились в работу по реализации дорожной карты, которую утвердили в прошлом году в правительстве РФ . Задача — повысить потребление рыбы в стране. Какие направления здесь запланировала Архангельская область? Очень интересна идея с созданием заготовительного пункта для рыбаков, чтобы облегчить приемку и сбыт уловов.

— Конечно, мы не остались в стороне от этой инициативы. В 2023 году потребление рыбы в Архангельской области было 20,4 кг на человека в год. Плановая цифра на 2025 год — 21,8 кг. Потребление рыбы в регионе превышает общероссийские цифры, но все равно снижается по сравнению с предыдущими годами, особенно с 2012, 2013-м, когда потребление рыбы в Архангельской области достигало 34 кг в год.

Ассортимент рыбной продукции в местных магазинах вполне приличный. Кроме этого, Архангельский траловый флот активно развивает свою розничную сеть фирменных магазинов. На данный момент работают девять магазинов в Архангельске и один в Санкт-Петербурге.

В целом на территории Архангельской области осуществляют свою деятельность 566 стационарных торговых объектов продовольственных товаров, в ассортименте которых имеется рыба, рыбная продукция и морепродукты; 20 специализированных объектов по торговле рыбой, а также 5 нестационарных торговых объектов. Ориентировочная совокупная торговая площадь, используемая для продажи продукции из водных биоресурсов, составляет порядка 6,6 тыс. кв. м. Полагаем, что имеющихся площадей достаточно для того, чтобы обеспечивать население региона рыбной продукцией.

В целях расширения рынков сбыта рыбной продукции и морепродуктов в 2024 году провели 406 ярмарок с предоставлением 95 торговых мест под реализацию рыбы, рыбной продукции и морепродуктов. В 2025 году запланированы 410 выставочно-ярмарочных мероприятий.

При поддержке министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области в городе Онега проводится ежегодный рыбный фестиваль «Рыба моя поморская». В рамках проведения Дня города на территории городского округа «Город Архангельск» 28-29 июня запланирована ярмарочная торговля «Рыбный торжок».

Что касается инициативы по созданию заготовительного пункта для рыбаков, то пока этот вопрос в проработке. Предпосылками для этого стало изучение эффективности использования промышленных рыболовных участков на Северной Двине. Оказалось, что большинство предпринимателей зарегистрированы в системе «Меркурий», но никуда свои уловы не реализуют. Рыбаки объясняют это тем, что у себя в деревне много не съедают, местные жители ловят для себя сами в рамках любительского лова. А в случае создания заготовительного пункта предприниматели готовы увеличить уловы и сдавать их для дальнейшей переработки. Сейчас решаем вопрос с перевозчиками и переработчиками. Но это касается исключительно промышленного рыболовства.

Если говорить об организации любительского лова, всего в регионе 68 рыболовных участков для этих целей, в том числе 46 для добычи анадромных видов рыб (договоры заключены по 45 из них). Участки находятся у 17 пользователей.

В сентябре 2024 года на интернет-портале «Наше Поморье» запущен в эксплуатацию электронный сервис по продаже путевок на любительскую рыбалку, синхронизированный с электронным рыболовным журналом Росрыболовства.

Сервис позволяет гражданам приобрести путевку на рыбалку в режиме онлайн с оплатой банковской картой и возможностью оформить отчет о рыбалке также в электронном виде. Насыщение сервиса рыболовными участками идет в рабочем порядке, сейчас можно купить путевки для добычи на 5 участках.

— Росрыболовство в прошлом году заявило о подготовке программы по использованию водорослей . Для этих целей создана специальная рабочая группа. В Архангельской области действует уникальный водорослевый комбинат. Какие меры, на ваш взгляд, необходимы для того, чтобы поддержать это направление?

— Архангельский водорослевый комбинат — уникальное предприятие, которое осуществляет полный цикл от добычи водорослей до их глубокой переработки, включая экспериментальную базу.

Комбинат — единственный в России производитель маннита (маннитола) — фармацевтической субстанции, включенной в «Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств» (применяется при лечении острой почечной недостаточности, отеках мозга, криоконсервации крови), а также альгинатов — они используются при лечении пострадавших от облучения, при комплексной терапии заболеваний желудочно-кишечного тракта, вирусных гепатитов, для заживления ран, лечения ожогов и в пищевой промышленности. Предприятие включено в Сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.

Кроме таких важных фармацевтических направлений, комбинат выпускает целую линейку биологически активных добавок и косметологической продукции. Имеет собственную торговую сеть.

Вместе с тем Архангельский водорослевый комбинат — старейшее предприятие, с более чем 100-летней историей, и многие процессы еще далеки от современных. Добыча водорослей ведется ручным способом — еще не изобрели комбайнов, которые бы справлялись с задачей кошения водорослей, не повреждая их, механическим способом. Остается открытым вопрос продвижения продукции из водорослей. Молодое поколение не привыкло есть не только рыбу, но и водоросли. И продвигать потребление в этом направлении не менее важно. Без государственной поддержки локально такие вопросы не решить. Эти вопросы как раз обсуждались на рыбопромышленном форуме, на котором было принято решение о создании рабочей группы.

Подготовила Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Апрель 2025 г.