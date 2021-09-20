Главной болевой точкой российской рыбной отрасли остается логистика, ведь рыбе и морепродуктам приходится преодолевать тысячи километров от морских портов до центральных регионов страны. Для сокращения этого пути предлагаются разные решения. Одним из них должен стать промышленно-продовольственный кластер «Максимиха» в подмосковном Домодедове. Это специализированный логистический хаб, складской комплекс и производственный центр, который объединяет на своей территории производителей и поставщиков продуктов питания, оптовых и мелкооптовых закупщиков и торговые сети. Какую роль будет играть будущий кластер в цепи поставок рыбных товаров и какие преимущества он может предложить рыбакам и рыбопереработчикам, в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» рассказал генеральный директор ППК «Максимиха» Андрей Филатов.

— Андрей Евгеньевич, если упрощать, в чем отличие промышленно-продовольственного кластера «Максимиха» от обычной производственной площадки?

— В том, что это совсем не обычная производственная площадка. Мы не зря предпочитаем термин «кластер». Он гораздо лучше подходит для такого масштабного проекта, поскольку в рамках кластера мы организуем взаимодействие между всеми участниками рынка свежих и замороженных продуктов питания, снижая их издержки и предоставляя им полный набор услуг и инфраструктуры.

Поэтому отличия, прежде всего, в масштабности, многофункциональности и специализации проекта. В рамках кластера мы собираем представителей всех сегментов рынка: рыбаков и рыбопереработчиков, сельхозпроизводителей, экспортеров и импортеров продукции, оптовиков, сетевой ретейл и обычных розничных продавцов.

Отраслевая специализация кластера «Максимиха» позволяет компаниям на его территории наладить эффективное взаимодействие. В свою очередь, мы можем сфокусироваться на предложении помещений и услуг, которые нацелены на сохранение свежести и качества продукции, поддержании температурной цепочки, обеспечении эффективных логистических операций с учетом специфики товаров резидентов нашего кластера.

Мы рассчитываем, что такая концепция в итоге приведет к снижению издержек в цепочке поставок продуктов питания, которые проходят через «Максимиху». Это позволит нашим резидентам успешно развивать свой бизнес, а конечному покупателю — получить свежую, полезную и качественную продукцию по разумным ценам.

— Почему вы заинтересованы в привлечении именно рыбопромышленных компаний? Ведь кластер рассчитан на все группы продуктов питания. Откуда такое внимание к рыбе?

— Безусловно, мы работаем не только с рыбой. Наш кластер нацелен на весь ассортимент свежих и замороженных продуктов питания — это свежие фрукты и овощи, это молочная продукция, это замороженная рыба и мясо. Но именно рыбопромышленные компании могут стать одними из ключевых резидентов «Максимихи».

В рыбной отрасли мы сейчас видим большой потенциал для удовлетворения спроса на внутреннем рынке, который, возможно, недооценен. До недавнего времени отрасль была преимущественно ориентирована на развитие экспортных поставок. Однако проблемы и ограничения, с которыми столкнулись рыбаки в 2020—2021 годах, показывают, что назрела необходимость изменения товарных потоков, поиска новых маршрутов и новых рынков сбыта, необходимость развивать продажи продукции с высокой добавленной стоимостью и обеспечивать рост внутреннего потребления, предлагая покупателям рыбу, сохранившую все свои полезные свойства, по приемлемой цене.

Не забывайте, что кластер «Максимиха» создается в крупнейшем регионе потребления продукции — это Москва и Московская область, откуда продукция также расходится в другие регионы. И мы видим одну из ключевых задач в налаживании товаропотоков рыбной продукции, добытой или произведенной в первую очередь на Дальнем Востоке, а также в Мурманске и других приморских территориях, и перераспределении этой продукции по Центральному федеральному округу.

— Какие проблемы, с которыми сталкиваются производители рыбной продукции, можно решить в рамках кластера?

— Учитывая перспективы развития рыбной отрасли и необходимость решения проблем, связанных с доставкой продукции из ДФО, ее хранением и доработкой в ключевом регионе потребления, мы запроектировали в составе кластера крупнейший низкотемпературный производственно-складской комплекс на 70 тыс. тонн единовременного хранения. К нему примыкают производственные блоки, где резиденты кластера смогут организовать переработку продукции, гибко реагируя на конъюнктуру рынка и выполняя заказы точно в срок и в том объеме, который требуется их клиентам. При этом хранить как сырье, так и готовую продукцию компании смогут по схеме ответственного хранения, оптимизируя и более четко планируя свои затраты.

Параллельно с кластером на территории особой экономической зоны «Максимиха» будет построен современный мультимодальный центр (ММЦ) «Усады». Основная цель этого проекта — обеспечить регулярность транспортировки рефрижераторных грузов железнодорожным транспортом «от двери до двери»: между центрами производства и потребления продуктов питания. Благодаря взаимодействию с ММЦ продукция доставляется непосредственно к нашему низкотемпературному производственно-складскому комплексу.

В процессе строительства этого комплекса мы применяем все современные решения по обеспечению и контролю температурного режима. Используем передовые информационные технологии, которые позволяют отслеживать температуру на уровне каждой партии или конкретной палеты. Тщательно продуманная планировка комплекса обеспечит перемещение рыбной продукции в рамках одного здания в производственные помещения без нарушения холодовой цепи.

— А каким вы все-таки видите арендатора из рыбной отрасли? Это скорее оптовик, которому нужно где-то хранить продукцию, или переработчик, который непосредственно занимается производством?

— Специфика нашего кластера такова, что он подходит для всех этих видов деятельности. Низкотемпературный производственно-складской комплекс, о котором я уже говорил, — это не просто склад с холодильником. Он дает возможность компании арендовать производственные помещения, подготовленные в инженерном отношении и оснащенные всей необходимой инфраструктурой — водоотведением, электричеством, комнатами для персонала, с соблюдением всех требований пищевой безопасности. Таким образом, компания может сосредоточиться на своей основной деятельности по производству рыбной продукции.

Но это совсем не значит, что мы ограничиваем свое предложение только теми компаниями, которые желают перерабатывать продукцию в Московском регионе. Просто для многих производителей крайне важна близость к основному рынку сбыта. Это уменьшает транспортное плечо, снижает издержки и повышает гибкость компании.

Но мы также общаемся и с трейдерами, которые отправляют свою продукцию в другие регионы, перераспределяют между другими компаниями, и для них мы готовы предложить хранение продукции.

Плюс кластер, как я уже сказал, нацелен на интеграцию всех игроков и сокращение их логистических издержек. Мы будем привлекать розничные сети для размещения их распределительных центров, что также снизит затраты на логистику. В рамках кластера будет организован сектор мелкооптовой торговли, где будет отведено место для, как мы его называем, «рыбного шоурума». Это способ для компаний-трейдеров и производителей представить свою продукцию среднему и малому бизнесу, тем самым диверсифицировать свои продажи и снизить зависимость от розничных торговых сетей, которые зачастую диктуют довольно жесткие условия сотрудничества.

Опять же «рыбный шоурум» будет соответствовать всем критериям, предъявляемым к безопасности замороженной продукции и требованиям СанПиНа, чему мы уделяем очень большое внимание. Там будет возможность расставить морозильные лари, будет поддерживаться на высоком уровне чистота помещений, и там же разместятся ветеринарные службы.

— Для каких компаний участие в кластере будет экономически обосновано? Какие дополнительные услуги могут получить арендаторы?

— Концепция кластера «Максимиха» изначально нацелена на взаимовыгодное сотрудничество с широким спектром потенциальных клиентов. Средним и малым компаниям мы предлагаем готовые решения в части складских и производственных помещений малого формата, а также аутсорсинг складских услуг. Более крупные компании могут рассмотреть строительство своих производств с использованием имеющейся инфраструктуры и воспользоваться льготами, предоставляемыми режимом особой экономической зоны.

Мы работаем над обеспечением кластера всеми необходимыми услугами для ведения основного бизнеса резидентов, а также не очевидными на первый взгляд услугами, без которых ведение основной деятельности на самом деле невозможно: в частности, это создание комфортной среды для персонала. Общежития будут оборудованы всем необходимым для пребывания и отдыха людей вне рабочего времени. В столовых предусмотрена возможность доставки готовых обедов в пределах кластера. Мы организовываем кластер так, чтобы сотрудники наших клиентов — как набранные среди местных жителей, так и привлеченные из других регионов России — были мотивированы работать на этой территории.

Кроме того, в кластере будут предоставляться услуги по операциям с отходами, клинингу помещений и другим сопутствующим вопросам. Для их решения арендатору будет достаточно обратиться к своему менеджеру в управляющей компании кластера.

— В апреле проект кластера «Максимиха» был представлен на Дальневосточном научно-промысловом совете. Какой отклик вы получили? Есть ли интерес со стороны рыбаков? Насколько им в принципе интересны такие проекты?

— Это был первый наш, скажем так, публичный выход в свет к рыбакам. На самом деле мы ведем плотную работу по взаимодействию с отраслевыми объединениями — это и Ассоциация добытчиков лососей Камчатки, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья — и общаемся напрямую с рыбопромышленными компаниями.

Мы сфокусировались на Дальнем Востоке по объективным причинам — все-таки основная добыча рыбы происходит именно там. Тем не менее мы открыты для общения и будем инициировать это общение с участниками рынка из любых регионов, которые так или иначе задействованы в производстве, добыче рыбной продукции либо ее переработке и распределении.

Начали мы эти контакты еще на этапе создания концепции кластера с тем, чтобы максимально учесть потребности и нужды бизнеса, направления его развития, его головные боли. Все это мы постарались учесть в концепции, превратить в готовые проектные и бизнес-решения, чтобы предложить компаниям то, что будет востребовано и полезно.

Могу сказать, что, несмотря на поэтапное развитие проекта кластера «Максимиха» и строительство в несколько очередей, мы видим: то, что планировалось построить на первом этапе, уже как минимум не покрывает спрос и обратную связь, которую мы обнаружили на рынке. Безусловно, мы постараемся это учесть в плане развития проекта, но в целом видим хороший и здоровый интерес и уверены, что кластер не просто будет коммерческим проектом, но и позволит рыбной отрасли эффективно развиваться.

В этом году участвовали со своим стендом в выставке Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге. Тем самым мы подчеркиваем наш интерес к рыбной отрасли и нашу заинтересованность в налаживании контактов с этим бизнесом.

Анна ЛИМ, журнал « Fishnews — Новости рыболовства»

Сентябрь 2021 г.