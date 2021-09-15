Рыбаки оценили потенциал кластера «Максимиха»

На Международном рыбопромышленном форуме и выставке в Санкт-Петербурге представили проект промышленно-продовольственного кластера «Максимиха». Содействие в развитии хаба окажут ведущие ассоциации рыбной отрасли.

Тема транспортировки и хранения рыбной продукции стала одной из ключевых на IV Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Новые возможности в этой сфере демонстрировались на стенде промышленно-продовольственного кластера «Максимиха».

Напомним, что логистический и производственный кластер создается в подмосковном Домодедове. Проект включает производственно-складской комплекс, низкотемпературный комплекс с современными решениями по хранению скоропортящихся и замороженных товаров, зону мелкооптовой торговли. Обеспечить эффективность ППК помогут преференции особой экономической зоны, созданной по решению правительства России, а также синергия со вторым проектом группы, расположенным в 8-километровом мультимодальном центре «Усады», — современным железнодорожным контейнерным терминалом.

На площадке форума и выставки генеральный директор кластера «Максимиха» Андрей Филатов подписал соглашения о взаимодействии с Союзом рыбопромышленников Севера и Ассоциацией рыбохозяйственных предприятий Приморья. СРПС представлял председатель правления Владимир Григорьев, АРПП — президент Георгий Мартынов.

«Мы уже довольно давно сотрудничаем с Ассоциацией рыбохозяйственных предприятий Приморья. При поддержке объединения была организована деловая поездка на Дальний Восток, где мы смогли больше узнать о потребностях компаний — теперь эти возможности воплощаем в своем проекте, — рассказал Fishnews Андрей Филатов. — С Союзом рыбопромышленников Севера также рассчитываем на эффективное взаимодействие. В целом видим большую перспективу в работе со всеми ассоциациями, так или иначе связанными с продуктами питания».

Потенциал кластера также был представлен на круглом столе «Как довезти качественную рыбу до конечного потребителя». «Максимиха» как раз призвана обеспечить эффективные решения этой задачи.

Ознакомился с проектом промышленно-продовольственного кластера на выставке и руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Для нас выставка и форум — прекрасная возможность представить кластер. Что особенно приятно, мы почувствовали живой интерес к проекту», — отметил Андрей Филатов.

Фотографии предоставлены Expo Solutions Group.

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