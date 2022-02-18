Дальневосточный морской карбоновый полигон — это масштабный проект в рамках мировой «зеленой повестки», который реализуется в нашем макрорегионе. Основной научной площадкой для эксперимента стал Институт Мирового океана ДВФУ (ИМО ДВФУ). О том, что представляет собой полигон, каково его практическое значение и при чем тут хозяйства марикультуры, корреспонденту Fishnews рассказал директор ИМО ДВФУ Кирилл Винников.

ОЦЕНИТЬ РОЛЬ ОКЕАНА

— Кирилл Андреевич, расскажите о планах создания Дальневосточного карбонового полигона. Зачем он нужен?

— Дальневосточный карбоновый полигон — это сеть управляемых площадок в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), где будет происходить измерение выбросов и поглощения парниковых газов. В первую очередь — углекислого газа, с использованием современных технологий по соответствующим международным стандартам. Такими площадками могут стать как наземные участки, например лесные и сельскохозяйственные угодья, так и контролируемые прибрежные морские акватории. Получаемые на Дальневосточном карбоновом полигоне данные позволят для каждой отдельной площадки рассчитать объемы выбросов углекислого газа (того самого «углеродного следа») и объемы его поглощения. Затем, после проведения дополнительных метеорологических и иных климатических измерений, учеными ДВФУ и институтов ДВО РАН будет сформирована масштабная динамическая модель скопления и перемещения парниковых газов для всего региона. Сегодня такие сложные вычислительные модели принято называть «цифровыми двойниками».

В настоящее время уже запущены две карбоновые площадки вблизи Владивостока. Они позволяют рассчитать масштаб углеродного загрязнения, которое производят жители, предприятия и городская инфраструктура. Одновременно мы работаем над созданием модели, которая даст понимание того, какой объем углекислого газа способна компенсировать городская экосистема Владивостока. Если точнее, то получаемые на карбоновых площадках данные также помогут нам выявить наиболее эффективные технологии декарбонизации, которые сегодня применяются для возмещения экологического ущерба от выбросов парниковых газов в атмосферу. Разработка, испытание и внедрение таких уникальных технологий являются одной из ключевых задач Дальневосточного карбонового полигона, которая уже в ближайшем будущем должна преобразовать весь Дальний Восток в территорию опережающей декарбонизации.

— Какую роль в поглощении углекислого газа играет Мировой океан?

— В своих выступлениях я часто повторяю, что океан — это огромное трехмерное пространство, которое, как и суша, населено многочисленными живыми организмами — растениями и животными. Хотя водоросли очень сильно отличаются по строению и особенностям жизненного цикла от своих наземных сородичей, тем не менее они выполняют такую же важную функцию — выделяют кислород и поглощают углекислый газ, растворенный в воде.

Как это ни странно, концентрация углекислого газа в океане в десятки раз превышает его концентрацию в атмосфере. Тем самым мы предполагаем, что Мировой океан может служить идеальным резервуаром для сохранения избытков атмосферного углерода. Сегодня мы уже с уверенностью можем сказать, что количество атмосферного углерода, поглощаемого океаном, равнозначно тому, что поглощается сушей. Вопрос лишь в том, кто первым создаст и начнет использовать такие технологии, которые помогут человечеству значительно ускорить этот процесс и производить точную оценку объемов поглощения парниковых газов в океане.

Главным естественным инструментом декарбонизации в океане являются одноклеточные водоросли, которые в виде огромной биомассы дрейфуют по морской поверхности и поглощают углекислый газ при воздействии солнечного света путем фотосинтеза. Ученые называют такое дрейфующее сообщество организмов фитопланктоном. Поэтому, по сути, у нас с вами под боком находится необъятный и малоисследованный источник очищения атмосферы от парниковых газов, который называется Мировой океан.

ДФО КАК ПЛОЩАДКА

— Почему именно Институт Мирового океана стал площадкой для реализации проекта карбонового полигона?

— ДФО — самый «морской» из всех федеральных округов России. Его территория имеет очень протяженную береговую линию, так называемую зону перехода «суша-океан». Поэтому идея создания морского карбонового полигона появилась именно на Дальнем Востоке и была озвучена мною на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре 2021 года. В дальнейшем она получила развитие во время защиты заявки ДВФУ по программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Здесь Дальневосточный морской карбоновый полигон был представлен в качестве ключевого результата по стратегическому проекту «Мировой океан». Под морским карбоновым полигоном мы понимаем сеть контрольных прибрежных площадок и экспедиционных треков в Северной Пацифике, которые позволят нам измерять эффективность процессов поглощения парниковых газов в океане. Следует добавить, что за последние 50 лет учеными ДВО РАН в ежегодных морских экспедициях на научно-исследовательских судах в Тихом океане и в Арктике был накоплен огромный массив климатических и гидрологических данных. Они позволяют сегодня построить динамическую модель морского карбонового полигона.

В рамках реализации проекта «Дальневосточный морской карбоновый полигон» мы также поставили себе отдельную задачу создания центра обучения «карбоновым» компетенциям и «зеленым» технологиям в Институте Мирового океана ДВФУ. За последние пять лет наши сотрудники стали экспертами в карбоновой тематике, получили гранты на научные исследования, включая разработку уникальной технологии декарбонизации, а также открыли Дальневосточную лабораторию системного контроля за глобальными изменениями климата при активном участии нобелевского лауреата профессора Риккардо Валентини. Разрабатываемые и используемые в Институте Мирового океана ДВФУ технологии декарбонизации и методы учета карбонового следа сегодня признаются учеными всего мира.

— Как этот проект соотносится с проектом морского карбонового полигона на Сахалине?

— На ВЭФ-2021 по инициативе Института Мирового океана было подписано соглашение о Консорциуме по созданию и развитию Дальневосточного морского карбонового полигона. Одним из участников этого консорциума стал Сахалинский государственный университет, который одновременно является оператором не так давно созданного карбонового полигона на Сахалине. Поэтому можно сказать, что Дальневосточный морской карбоновый полигон включает в себя сахалинский в качестве одной из возможных площадок испытания технологий и проведения измерений.

Также Сахалин представляет для нас огромный научный интерес, потому что именно в прибрежной части острова на огромных площадях произрастает морская трава зостера, которая сегодня считается наиболее перспективным морским объектом для разработки технологий по декарбонизации.

КАРБОНОВЫЕ КРЕДИТЫ

— Как предполагается коммерциализировать работу полигона?

— Как я уже говорил, карбоновые полигоны в основном используются для проведения исследовательских и испытательных работ по созданию технологий декарбонизации, а также для построения цифровых моделей по прогнозированию карбонового цикла. В дальнейшем эти технологии могут быть масштабированы на больших участках и использованы для высокоэффективного поглощения углекислого газа из атмосферы. Такие площадки сегодня мы называем «карбоновыми фермами». Одна тонна углерода в эквивалентном объеме поглощенного углекислого газа из атмосферы на карбоновой ферме приравнивается к одной углеродной единице. Эту единицу измерения также часто называют карбоновым кредитом.

Чем значительнее площадь карбоновой фермы и чем выше эффективность разрабатываемых нами технологий по декарбонизации, тем больше карбоновых кредитов мы сможем производить. Далее карбоновые кредиты могут быть использованы для торговли на международной бирже или для продажи крупным компаниям, которые хотят компенсировать вред окружающей среде, нанесенный ими в результате производственной деятельности, тем самым понижая размер углеродной пошлины при экспорте своей продукции.

— Есть ли компании-недропользователи (или другие, загрязняющие атмосферу углекислотой), которые уже проявили интерес к сотрудничеству и софинансированию исследований?

— На данном этапе российский рынок карбоновых кредитов находится в самом зачаточном состоянии. Однако с вступлением с начала 2022 года в силу федерального закона № 296 «Об ограничении выбросов парниковых газов» ситуация радикально меняется: для крупнейших производителей выбросов парниковых газов будет поэтапно вводиться система обязательной ежегодной отчетности[1]. Это, безусловно, обеспечит самый непосредственный интерес многих промышленных предприятий как к тематике карбонового следа в целом, так и к софинансированию наших исследований по декарбонизации в частности.

К тому же упомянутый федеральный закон должен способствовать формированию правовой базы для обращения углеродных единиц в Российской Федерации. Это также должно обеспечить активное привлечение инвесторов на рынок «зеленых» инвестиций. На данный момент уже есть несколько крупных нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний, которые проявили интерес к нашим разработкам.

ИНТЕРЕС МАРИФЕРМ

— Как предполагается задействовать марифермы и какой у них может быть интерес для участия в этом эксперименте?

— Марифермы в первую очередь представляют для нас интерес тем, что они изначально относятся к управляемым акваториям, что является одним из основных требований для карбонового полигона и карбоновых ферм. Само собой разумеется, что у владельцев или арендаторов этих предприятий должен появиться интерес, во-первых, к получению дополнительной прибыли и, во-вторых, к внедрению технологий декарбонизации в технологический процесс своего аквакультурного хозяйства.

— Есть ли реальные марикультурные хозяйства, которые в настоящее время уже участвуют в эксперименте?

— Пока Дальневосточный карбоновый полигон ДВФУ находится на стадии своего согласования и запуска, мы только проводим переговоры с марикультурными хозяйствами Приморского края и Сахалинской области, которые могут потенциально выступить в качестве наших технологических партнеров. Некоторые из них планируют или уже дали свое согласие стать резидентами Инновационного научно-технологического центра «Русский».

— Есть ли поддержка со стороны субъектов Федерации — Сахалина, Приморья?

— На данный момент официальные переговоры с субъектами Российской Федерации не проводились. Тем не менее представители администраций Сахалинской области и Камчатского края проявили определенный интерес к нашему проекту в ходе проведения Восточного экономического форума в 2021 году.

— На какой стадии реализация проекта сейчас?

— В настоящий момент ДВФУ готовит паспорт и программу развития Дальневосточного карбонового полигона для ее последующего рассмотрения и утверждения на экспертном совете при Минобрнауки России. Одновременно мы продолжаем развивать технологический комплекс Дальневосточного карбонового полигона и проводить экспериментальные исследования по разработке российских технологий декарбонизации. В частности, одним из самых последних мероприятий буквально в конце января 2022 года стали установка и запуск демонстрационной карбоновой площадки на территории кампуса ДВФУ в рамках его подготовки к ВЭФ-2022.

— Российский научный фонд по программе «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами» поддержал четыре проекта Института Мирового океана. Что это за проекты?

— Действительно, сотрудники нашего института получили четыре гранта в рамках этой программы. Из них три проекта посвящены разработке интеллектуальных систем управления подводными роботами и один — получению из дальневосточной голотурии биологически активных соединений с выраженным иммуностимулирующим эффектом.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews

Февраль 2022 г.

[1] С 01.07.2023 – для эмитентов более 150000 тонн углекислого газа в эквиваленте в год; с 01.07.2025 – для эмитентов более 50000 тонн углекислого газа в эквиваленте в год