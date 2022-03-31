1 апреля Северо-Восточному филиалу ФГБУ «Главрыбвод» исполняется 75 лет. История предприятия началась в 1947 году, когда было создано Камчатское управление рыбоохраны и рыбоводства (Камчатрыбвод).

В советское время Камчатрыбвод занимался и рыбоводством, и охраной рыбных запасов. После административной реформы 2005 года рыбоохрана перешла в ведение территориальных управлений Росрыболовства. Основной задачей филиалов Главрыбвода стало сохранение и воспроизводство водных биоресурсов.

Сегодня на Камчатке работает пять лососевых рыбоводных заводов: Вилюйский на озере Большой Вилюй, «Кеткино» в бассейне реки Авача, Малкинский и «Озерки» в бассейне реки Большая, Паратунский в бассейне реки Паратунка.

О том, с какими результатами подошел к своему юбилею Северо-Восточный филиал ФГБУ «Главрыбвод», корреспондент журнала «Fishnews — Новости рыболовства» поговорил с его начальником Сергеем Ткачуком.

— Сергей Евгеньевич, уловы лососей на Камчатке стабильно высоки, в отдельные годы они достигают рекордных значений . Нужны ли здесь лососевые рыбоводные заводы, если сама природа заботится о воспроизводстве?

— Да, Камчатка — уникальный край, где большое количество лососей воспроизводятся естественным образом. У нас много нерестовых водоемов, которые недоступны ни для законного рыболовства, ни для браконьерства. В то же время есть реки, которые десятилетиями испытывают избыточный промысловый прессинг, так как находятся рядом с населенными пунктами. Здесь наша помощь необходима. Именно в таких бассейнах находятся наши рыбоводные заводы. Если бы не рыбоохрана и не ЛРЗ, эти водоемы давно бы остались без рыбы.

Кроме того, путины становятся рекордными за счет в основном горбуши. А мы ее не выращиваем.

— Некоторые экологи критикуют рыбоводные заводы за то, что они выпускают в реки искусственно выращенную рыбу, которая может нанести ущерб диким популяциям. Что вы ответите на такую критику?

— Если молодь выращена на рыбоводном заводе, это не делает ее искусственной. Производителей мы берем из родных водоемов. После выпуска рыба возвращается в естественную среду обитания. Ее генетика не изменена. Это тот же дикий лосось. Мы просто помогли ему начать жизнь. Единственное отличие от природных условий состоит в том, что у нас процент выживаемости в десять раз выше. Из 100% икры, заложенной на рыбоводном заводе, 90% дают жизнестойкого малька.

Более того, мы стараемся минимизировать вред, который может быть нанесен в результате вылова производителей. Когда мы используем неводы и сети, то рыба травмируется. В этом году планируем применить ставной невод на реке Пиначево, где находится ЛРЗ «Кеткино». Это позволит нам избежать, насколько возможно, травмирования рыбы. Невостребованную часть попавшей в ставной невод рыбы мы выпустим обратно в реку с минимальным ущербом.

— Сегодня ваш филиал располагает пятью рыбоводными заводами на Камчатке. Возможно, этого уже мало, ведь выпуск молоди растет. Планируется ли строительство новых заводов?

— Пока государство не ставит задачу строить новые заводы. Сегодня есть возможность наращивать мощности существующих ЛРЗ. За последние два года наш филиал увеличил их производительность почти на 20%. Планируется дальнейший рост их эффективности.

Так, реконструкция Малкинского ЛРЗ позволит увеличить выпуск молоди чавычи на миллион штук (сейчас он составляет 800 тысяч). Это станет нашим вкладом в решение проблемы бассейна реки Большая, где уже многие годы наблюдается дефицит данной рыбы, в то время как спрос на нее со стороны любительского рыболовства растет. Даже при существующем выпуске молоди чавычи мы видим, что ее возвраты за последние 3-4 года выросли. Если раньше приходилось искать и отлавливать производителей по всей реке, то сегодня рыба сама возвращается в акваторию завода.

На Вилюйском ЛРЗ до 2021 года выращивали порядка 400 тыс. штук кижуча, выпускали двухлеток весом 5 граммов. С прошлого года стали выпускать сеголеток, выращенных до 3 граммов, значительно увеличив выпуск. В прошлом году было выпущено 2 млн штук. В этом году планируется порядка 2,5 миллиона. В следующем — 4 миллиона

На Паратунском ЛРЗ увеличили выпуск кеты на 3 млн штук, и он составил 23 миллиона.

— Рыбовод — это уникальный специалист. Насколько сегодня трудно искать людей для такой работы? Стоит ли перед вашим предприятием кадровая проблема?

— Такая проблема есть. Мы пытаемся ее решать. Но делать это тяжело.

Рыбовод должен обладать высшим, а техник-рыбовод — средним специальным образованием. Сегодня такое образование в нашем крае получить можно в Камчатском государственном техническом университете и в его колледже. Мы провели большую работу со службой занятости населения края, чтобы обеспечить желающим возможность приобрести эту специальность. К сожалению, кандидатов меньше, чем хотелось бы, хотя мы стараемся оплачивать эту работу достойно, решать жилищные вопросы. Но это тяжелый труд, в котором почти нет романтики. Тот, кто выбрал эту профессию, должен отдавать ей много времени, работать вдали от дома. Не каждый согласится.

Сегодня из 178 наших работников 65 человек трудятся здесь более 10 лет, 28 — больше 20, 7 — более 30 лет. Нам очень важны люди и семейные династии, которые посвятили предприятию большую часть своей жизни. Без их опыта нам не обойтись.

Хочу особенно отметить рыбоводов Юрия Салеева, Виктора Точилина, Татьяну Волкову, Марию Гуляеву, Андрея Милишенко, Андрея и Оксану Осипенко, слесаря-ремонтника и машиниста насосных установок Малкинского ЛРЗ Валерия Волкова и Сергея Теплякова, машиниста двигателей ЛРЗ «Озерки» Александра Гилева.

— Ваш филиал — единственная организация на Камчатке, которая выполняет компенсационные мероприятия. Если деятельность какой-либо компании может нанести ущерб водным биоресурсам, вы помогаете его компенсировать, вырастив и выпустив в реки дополнительные объемы молоди. В крае появляется все больше предприятий, которым требуется такая услуга. Хватит ли у вас возможностей для этого?

— Да, объемы компенсационных мероприятий в последнее время растут, но не критично для нас. В их рамках мы выпускаем ежегодно в реки до 10 млн штук молоди. Это пятая часть мощностей наших заводов. Так что резерв есть. Экономическая деятельность на Камчатке не нанесет водным биоресурсам невосполнимого ущерба.

— В 2019 году государство дало право предприятиям, которые занимаются воспроизводством водных биоресурсов, открывать рыбоводные участки. Эти предприятия могут зарабатывать, добывая рыбу на данных участках. Вы уже воспользовались такой возможностью?

— Нам выделен водный объект, в который мы по договору о предоставлении рыбоводного участка должны выпускать мальков того или иного вида лосося. Право на изъятие вернувшейся рыбы в определенном объеме, который зависит от количества выпущенной молоди, возникает через 3-4 года.

Впервые мы воспользовались этим правом в прошлом году. Было выловлено 1,5 тонны. В нынешнем году тоже будет возможность добыть небольшой объем. Мы можем продать рыбу с аукциона, а вырученные средства направить на поддержку своей технической базы и производственной деятельности, в фонд заработной платы. Это помогает нам выживать в современных условиях, так как помимо выполнения государственного задания по выпуску молоди, на которое государство выделяет нам субсидии, приходится нести и другие затраты.

— Рыбоводные заводы — это предприятия, начиненные различным оборудованием, в том числе иностранным, которое необходимо ремонтировать, менять. После введения санкций в отношении России грозят ли вам технические проблемы?

— Хорошо бы их избежать, но мы к ним готовы. Часть оборудования японского или немецкого производства на наших рыбоводных заводах имеет достаточный запас прочности, которого хватит на длительный срок. Часть оборудования (например, ультрафиолетовые лампы) производится в России.

Что касается обеспечения кормами, на Дальнем Востоке есть предприятия, которые занимаются их производством. Наши коллеги из Приморского филиала ФГБУ «Главрыбвод» уже пользуются местной продукцией. Результаты неплохие. Могут возникнуть вопросы с кормами для чавычи. Эта рыба более требовательная. Ей подходят определенные корма, которые пока может предложить только иностранный производитель. Будем искать выход. Однозначно мы свою деятельность не остановим.

— Еще одно направление вашей работы — организация любительского рыболовства. Эта деятельность вам приносит прибыль?

— Для нас эта деятельность убыточна. Мы тратим на нее вдвое больше, чем зарабатываем. Наша цель — не получить прибыль от организации любительского рыболовства, а обеспечить рыбаков доступными по цене путевками. С 2010 по 2020 год цена путевок в нашей организации не менялась. В 2021 году мы ее даже снизили: путевка на вылов горбуши подешевела с 50 рублей до 35 (для сравнения: прошлым летом самая дешевая горбуша продавалась по 50 рублей за килограмм), кеты — со 100 рублей до 70. В этом году не планируем повышать стоимость путевок.

— Сколько сейчас участков для организации любительского рыболовства находится в распоряжении вашего предприятия на Камчатке?

— На данный момент 19. Но мы планируем отказаться от пяти из них, так как они очень удалены от населенных пунктов и маловостребованы. В Камчатском крае принято решение сформировать 24 новых участка для любительского рыболовства, которые будут по своему местоположению доступны рыбакам. Мы подготовили заявки на два из этих участков. Надеемся, что победим, когда они будут выставлены на конкурс.

— Участки для организации любительского рыболовства создавались для лова ценных видов. Однако в границы этих зон попали места, где рыбаки вылавливали корюшку и гольцов, которые к ценным не относятся. Камчатцы, которые увлечены рыбалкой, просят дать им возможность ловить малоценные виды на участках бесплатно. Пойдете ли вы им навстречу?

— Мы уже это сделали. На нашем участке № 766, который находится на реке Авача, мы ввели мораторий на продажу путевок на лов корюшки и гольцов. Эти виды теперь можно там ловить без необходимости приобретать путевку. Мораторий будет действовать до 1 мая 2022 года, когда начнется ход чавычи. Это решение повлечет для нашего предприятия потерю части выручки, ведь участок № 766 очень востребован, так как рядом находятся города Петропавловск-Камчатский и Елизово. Но, как я уже сказал, мы не ставили себе цель зарабатывать на рыбаках-любителях. Мы — социально ориентированная организация.

Кирилл МАРЕНИН, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Март 2022 г.