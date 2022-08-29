Последние годы, решая вопрос доставки рыбы от мест промысла к основным центрам потребления, рыбаки и трейдеры все чаще делали выбор в пользу контейнеров. Это подтверждает внутренняя статистика компании «Полярная звезда» — одного из крупнейших игроков в секторе железнодорожных рефконтейнерных перевозок. По итогам прошлого года она отправила более 11,5 тыс. рефконтейнеров, выйдя на первое место по объемам перевозки по железной дороге, и почти треть из них перевозила рыбу и морепродукты. Но в этом году рыбная отрасль столкнулась с необходимостью перекраивать привычные и искать новые пути для российской рыбопродукции, особенно при экспортных поставках.

Какие преимущества могут обнаружиться у альтернативных маршрутов, зачем транспортной компании держать целое инженерное бюро и какие перспективы перевозчики связывают с дальневосточным направлением, в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» рассказал генеральный директор «Полярной звезды» Павел Ковальчук.

— Павел Викторович, ваша компания начала заниматься рефконтейнерными перевозками 17 лет назад. В тот момент насколько рынок был готов к такому сервису? И как менялся спрос на него со временем?

— Конечно, на начальном этапе рынок выглядел несколько иначе, нам порой приходилось лично ездить по компаниям, объясняя им преимущества рефрижераторных контейнеров. Но рефконтейнерные перевозки развивались динамично, и наши заказчики быстро оценили свою выгоду. За все время нашей работы у нас не было года, когда бы мы отправили меньше рефконтейнеров, чем в предыдущем. Результаты стабильно росли на 10–15% ежегодно, что, вероятно, говорит как о лояльности наших клиентов, так и об их желании переходить именно на мультимодальные перевозки.

Кроме того, вплоть до последнего года в стране не выпускалось новых рефрижераторных вагонов и вагонов-термосов, да и сейчас объемы их производства сильно отстают от спроса. А качество перевозки в рефрижераторных контейнерах существенно выше, чем в вагонах, которые эксплуатируются более 30 лет. Грузополучатели видят разницу в качестве доставленного товара и голосуют за рефконтейнеры. Но по-настоящему взрывной рост у нас произошел в последние два года, когда объемы стали увеличиваться на 30–50%.

— Получается, даже пандемия вас не притормозила?

— Наоборот, привела к увеличению объемов. У многих грузоотправителей возникали сложности с перетарками, соответственно, больше клиентов захотело попробовать мультимодальный рефконтейнерный сервис. К тому же из-за пандемии появились проблемы с автотранспортом на погранпереходах, связанные даже не с технологическими вопросами, а с пересечением границ людьми. На железной дороге, а это все-таки наш основной сегмент, сложностей было меньше. Ведь рефконтейнеры ехали автономно, без людей, поэтому всё проходило проще.

— И как раз в этот период активизировались перевозки рыбы и рыбной продукции?

— Думаю, это был поступательный процесс. Действительно, вплоть до последнего времени рыба не являлась приоритетом в наших перевозках, но с прошлого года стала одной из основных категорий. Сейчас на долю рыбы и морепродуктов приходится более 30% наших грузов. В нынешнем году мы вышли на второе место по объемам перевозок этой продукции по железной дороге в рефконтейнерах с Дальнего Востока. Только за июль мы перевезли более 300 контейнеров — в будущем планируем увеличивать это направление.

— Как вы считаете, с чем связан такой рост? Рыбаков привлекают в первую очередь сами рефконтейнеры или комплекс услуг, которые вы оказываете?

— Рефконтейнер является мультимодальным средством перевозки, поэтому отсутствие перетарок для рыбы — это первый фактор. Второй —сложности с судовыми партиями. Когда груз идет на экспорт, то риск задержки из-за пандемии распространяется на всю партию рыбопродукции. Мы все не раз видели, как власти КНР из-за подозрения на коронавирус на несколько недель приостанавливали выгрузки рыбы с транспортных судов. Этот простой оплачивает владелец груза — либо трейдер, либо рыбодобывающая компания. С контейнером ситуация иная: его выгрузили в порту, и он спокойно ждет своего часа. Хранение контейнера в порту или на складе клиента несопоставимо со стоимостью простоя судна.

Немаловажно, что у нас очень широкая сеть маршрутов. Помимо Москвы и Питера, мы возим грузы во все крупные города по Транссибу: Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ и так далее. Отправки осуществляются как из основных портов — Новороссийска, Мурманска, Архангельска, Владивостока, Находки, с Сахалина и Камчатки, так и из других крупных городов России.

В части перевозок рыбы мы стараемся закрыть все потребности, которые возникают у наших клиентов. Есть компании, которые работают на разные рынки. Если они продают рыбу внутри страны и им требуется перевозка на запад, в центр или в Сибирь, то мы готовы предоставить такую услугу. Одновременно эта компания может поставлять рыбопродукцию на экспорт — и здесь нам тоже есть, что предложить.

Например, в Китай мы можем доставить рыбу в наших рефконтейнерах из Владивостока — как по железной дороге через погранпереходы, так и морем. Буквально с марта в связи с известными событиями мы фактически были вынуждены сосредоточиться на морских перевозках, и, по сути, сейчас в нашем распоряжении большинство коридоров как для экспорта в Юго-Восточную Азию, так и для импорта, например, из Вьетнама или из основных точек КНР. В планах у нас еще южное направление — Турция и Египет.

В этом году мы открыли новый путь для рыбы на Европу как альтернативу перевозкам, которые раньше шли через Санкт-Петербург, но сейчас возможности организации такой транспортировки резко сократились. Мы разработали маршрут, в котором до Риги груз доставляется железнодорожным транспортом, а оттуда уходит морем. По финансовым и временным затратам это сопоставимо с вариантом Санкт-Петербурга. Причем есть даже опции: хранить рыбу в Риге или продавать ее в другие европейские страны. Думаю, что этот маршрут в ближайшее время будет весьма востребованным.

Если нашим клиентам потребуются более сложные маршруты, мы тоже можем их проработать. Например, по перевозке рыбы с Дальнего Востока в Турцию или арабские страны. Несмотря на санкции, сильно повлиявшие на логистику в России и в мире, создаются новые транспортные коридоры и решения для бизнеса, и мы готовы этим заниматься.

— «Полярная звезда» делает акцент на мультимодальности перевозки грузов в рефрижераторных контейнерах. А что дает мультимодальность по сравнению с альтернативными способами транспортировки?

— Главное отличие — это отсутствие перетарок в процессе перевозки. Допустим, вы хотите отправить рыбу с Камчатки в Москву или Питер. Вариант транспортировки — сначала погрузить ее в транспортное рефрижераторное судно и доставить во Владивосток, затем выгрузить на склад, потом со склада в вагон, и хорошо если вагон будет рефрижераторный, а не термос, далее выгрузка на складе получателя, если у него есть подъездные пути. А если нет подъездных путей, то рыба опять перегружается в автомобильный транспорт. И на каждом из этих этапов существует риск потери полезных свойств груза, повреждения упаковки, банального воровства и так далее.

В варианте мультимодальной перевозки мы один раз загружаем продукцию клиента в рефконтейнер на камчатском складе и тот же самый контейнер выдаем получателю в городе назначения. Неважно, каким именно способом он едет — автотранспортом, морем, на железнодорожной платформе — мы этот груз уже больше не перетариваем. Как следствие, качество груза сохраняется неизменным, повышается скорость доставки и снижаются издержки.

— С какими еще новыми запросами от ваших клиентов вы столкнулись за последние полгода? Какие направления их интересуют больше всего?

— Новым для нас, к примеру, стал запрос на перевозку рыбы из Мурманска в Китай. Мы довольно быстро его отработали и предложили везти рыбу в рефконтейнере без перетарок. Загрузили контейнеры в Мурманске, и в одном варианте они ехали через железнодорожные погранпереходы, а во втором — до Владивостока, а дальше морем в китайские порты. В месяц это несколько десятков контейнеров — до тысячи тонн рыбопродукции. Раньше ее отправляли по deep sea, но перевозка по железной дороге оказалась почти в два раза быстрее.

Про Ригу я уже упоминал. Также много запросов идет на Калининград. А если говорить не только про рыбу, то мы впервые опробовали маршрут из Новороссийска на Урал и в Сибирь для турецких фруктов. Довольно оперативно сформировали контейнерные поезда, и грузы поехали.

В этом году мы готовы предложить решения по перевозке товаров из Турции в Санкт-Петербург в наших рефконтейнерах без перетарок. Сезон начинается с сентября, и мы планируем на этом направлении активно работать.

— С начала пандемии на российском рынке наблюдается дефицит рефконтейнеров, после введения санкций он только усилился. Ощущаете ли вы это в своей работе? И как вы решаете эту проблему?

— Конечно, мы на себе это очень сильно почувствовали, особенно весной. Мы много работали с линейными контейнерами, которых, начиная с апреля, просто не стало. Сложности возникли именно в морских перевозках, поскольку раньше эту часть обеспечивали глобальные транспортные компании типа Maersk. Собственно поэтому нам пришлось срочно приобретать компетенции в море, чем мы продолжаем заниматься.

На нашем основном секторе — железнодорожных перевозках — эта ситуация отразилась в меньшей степени. В начале года мы располагали довольно крупным парком рефконтейнеров — более 1500 штук — и с тех пор активно его увеличиваем, в том числе приобретаем дополнительное оборудование в Европе и в Китае. К концу года планируем подойти к отметке в 3000 контейнеров.

— Такие планы требуют существенных инвестиций, которые как-то надо отбивать. За счет чего вам удается не завышать цены и сохранять конкурентоспособность по ставкам на перевозку?

— При транспортировке рефконтейнеров мы применяем современные технологии энергообеспечения, включая наши собственные разработки. Например, для железнодорожных перевозок используем энергоконтейнеры, на которые у нас оформлен патент. Один энергоконтейнер обеспечивает питание 16 рефконтейнеров в течение 21 дня. Также у нас остались дизель-генераторные вагоны. Всего в нашем парке более 60 единиц централизованного энергоснабжения, то есть одномоментно мы можем обеспечить электроэнергией более 2000 рефконтейнеров.

Кроме того, у нас есть автономные источники электричества — навесные дизель-генераторы GenSet — более 200 единиц. Сейчас наши сотрудники разработали схему, при которой один генератор может запитывать не один-два рефконтейнера, как обычно, а четыре. Мы зарегистрировали все изменения и уже получили разрешение от РЖД, технические условия на перевозку дженсетов с увеличенным топливным баком.

Все эти технические решения и инновации — а в коллективе нашей компании есть целое инженерное бюро, специалисты которого занимаются необходимыми изысканиями и расчетами, — направлены в первую очередь на повышение эффективности перевозок. Как следствие, мы получаем снижение расхода топлива, увеличение автономности рефконтейнеров, повышение надежности оборудования. В результате у нас резко снизилось количество претензий, связанных с нарушением температурного режима. Хотя мы возим очень капризные грузы, например бананы. Но за последний год рекламации от клиентов практически исчезли.

По ходу следования грузов мы осуществляем удаленный мониторинг оборудования. Это касается и рефконтейнеров, и источников энергообеспечения. Постоянно отслеживаем информацию о местонахождении контейнера, его температурном режиме или запасе топлива. Кроме того, на наших маршрутах действует более 40 пунктов технического обслуживания — по всей стране и на погранпереходах, где специалисты осматривают технику и при необходимости могут осуществить ее оперативный ремонт или замену.

— Какие перспективы расширения сотрудничества с рыбаками вы видите в ближайшие год-два?

— Сейчас в регионах реализуется несколько инфраструктурных проектов, в рамках которых строятся контейнерные терминалы и холодильники, причем не только в портах, но и в Подмосковье. Думаю, эта инфраструктура будет способствовать улучшению как сервиса, так и качества рыбы на «последней миле», что в свою очередь пойдет рынку на пользу.

С учетом увеличения нашего рефконтейнерного парка перевозка рыбы и рыбной продукции становится для нас одним из ключевых направлений. Мы определенно будем увеличивать свое присутствие на Дальнем Востоке: предоставлять больше оборудования, сервиса, логистических маршрутов.

Безусловно, нам было бы интересно работать с нашими клиентами по всем направлениям, которые им требуются. Клиентам не нужно будет заказывать, допустим, внутренние перевозки в одной компании, а экспорт — в другой. У нас очень широкая сеть маршрутов, и, если рыбакам будет интересно осваивать новые страны, выходить на новые рынки сбыта, мы с удовольствием поможем им в реализации этих проектов.

Анна ЛИМ, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Август 2022 г.