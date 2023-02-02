Хабаровский филиал ВНИРО отличает огромная территория ответственности. В зоне внимания ученых — Амур со всем видовым разнообразием ихтиофауны, сложностями сохранения и возможностями освоения его природных богатств. Руководитель ХабаровскНИРО Денис Коцюк в интервью Fishnews рассказал, какие объекты для освоения, помимо уже привычных, предлагает рыбакам наука, чего ждать на предстоящую лососевую путину и какие перспективы открываются перед филиалом.

— В прошлый раз вы рассказывали о том, что отраслевая наука нацелена на развитие цифровизации, внедрение современных технологий. Что сейчас интересного происходит в жизни Хабаровского филиала ВНИРО?

— Мы продолжаем выполнять программу Амурской ихтиологической экспедиции. Первая экспедиция прошла в 1945-1949 годах, ко второй мы официально приступили в 2020 году и планируем продолжать ее до 2025-го. Это целый комплекс работ с наращиванием объемов исследований, модернизацией научно-технической базы, внедрением новых методов и районов. Мы уже получаем первые научные, фундаментальные, результаты. В четвертом томе журнала «Вопросы рыболовства» за прошлый год опубликована наша с Николаем Викторовичем Колпаковым статья — «Вторая Амурская комплексная ихтиологическая экспедиция: предпосылки и первые результаты». Проведен биологический анализ 40 тыс. рыб в различных районах, обследовано основное русло Амура, Амурский лиман, организованы осетровые экспедиции.

Мы выходим на довольно-таки хороший уровень. Удвоили практически все наши исследования. Внедрили беспилотники, гидроакустические методы, подводных роботов. За это время опубликовано порядка 70 научных работ. Думаю, будет подготовлена монография «Рыбы бассейна Амура»: не просто описание рыб, а ориентация на экосистемный подход и долгосрочную стратегию эксплуатации запасов реки.

По лососям, безусловно, это инвентаризация нерестилищ и обеспечение стратегии промысла. Наблюдаем и за состоянием запасов осетровых — этого символа Амура. От экологов часто звучит, что нужно вносить их в Красную книгу. Промышленники, напротив, говорят: давайте эксплуатировать эти ресурсы, а за счет полученных средств обеспечивать их восполнение и охрану. Мы детально изучаем состояние запасов этих рыб. Процесс изменений небыстрый, но что наблюдается? Очень хороший эффект был достигнут за последние 20 лет. Это связано с тем, что с 2000-х годов работают два осетровых завода, и с тем, что серьезно усилилась работа контрольно-надзорных органов. Ужесточена уголовная ответственность за незаконную добычу осетровых.

Сегодня мы численность этих рыб в Амуре оцениваем на уровне 1960-1980 годов. То есть в конце прошлого века шло снижение численности осетровых, а за последние чуть больше чем 20 лет произошел подъем. Нельзя сказать, что все совсем хорошо, но положительные тенденции налицо.

Также существует программа научных исследований на внутренних водных объектах для расширения ресурсной базы рыболовства. Это одна из целей нашей Амурской экспедиции. Уже вводим новые виды в промысел. Например, судак. Этим объектом зарыбляли Ханку в 1970-е годы (озеро относится к водосборному бассейну Амура — прим. ред.). Последние два-три года мы готовим обоснования для вылова судака. Будем вводить еще несколько новых видов. Например, вьюна. Рыба вроде как не востребована на нашем рынке, но имеет высокую ценность для поставок в Китай. Сейчас мы готовим обоснования вылова для Еврейской автономной области, на следующий год, думаю, будут обоснованы объемы для Хабаровского края.

Есть и другие виды водных биоресурсов, которые раньше не предлагались к освоению, но имеют неплохой потенциал. Это и двустворчатые моллюски, и креветки, которые могли бы идти на китайский рынок. Также есть объекты, добычу которых мы обосновывали, но промысел не получил широкого развития.

Здесь могут сказываться сложность освоения, низкая цена и отсутствие массового потребителя. Но над этим, думаю, нужно работать. Пример — минога. Мы изучали вопросы с этим объектом. Самые развитые традиции потребления миноги — в Прибалтике. Коллеги из АтлантНИРО прислали нам технологические условия по переработке балтийской миноги. С помощью энтузиазма переработчиков, надеюсь, получится выпустить экспериментально небольшой ассортимент продукции из этой рыбы и представить ее на выставке. Если мы обнаружим спрос, думаю, и рыболовство этого вида будет развиваться.

— Промышленность проявляет интерес к этим объектам? Люди, наверное, привыкли вкладываться в то, на что есть стабильный спрос, и мало кто хочет пускаться в новые проекты.

— Безусловно, хорошо, когда у тебя есть стабильный промысел высокорентабельных объектов вроде лососей. Но численность лососей пошла вниз еще несколько лет назад, и в краткосрочной перспективе изменения этой ситуации мы не видим. В этих условиях какие-то пользователи вообще выпали из лососевого промысла — это произошло с большей частью Амура в свете введенных мер регулирования. Кто-то оказался очень сильно ограничен по объемам вылова. Поэтому, конечно, промышленники ищут новые объекты для развития своего бизнеса.

В продукции из этих видов водных биоресурсов, о которых мы говорим, есть потребность в Китае. Три года ковидных ограничений, пока был по большому счету закрыт китайский рынок, у нас и объемы добычи пресноводных видов снизились. Но границы открываются, и соседи заинтересованы в нашей дикой рыбе.

— То есть перспективы есть.

— Да. Единственное — промысел непростой, в отличие от добычи тех же лососей. Освоение этих объектов отличается высокой трудоемкостью, уловы небольшие. Но я думаю, развитие будет. Есть предпосылки, что период пониженной численности лососей затянется еще на несколько лет. А бизнесу нужно работать и стоять на месте не хочется.

Кроме того, это обычная практика: предприятия зарабатывают на нескольких валютоемких объектах и при этом развивают за счет полученной прибыли добычу и других видов.

— Уже были упомянуты лососи. Когда ожидается обсуждение проекта стратегии организации путины в Хабаровском крае на 2023 год и будет ли использован принцип, когда для этого в каждый регион приезжают представители центрального аппарата ВНИРО?

— Да, практика сложилась хорошая, и она будет использована вновь. Но буду рассказывать обо всем по порядку.

Меры регулирования основываются на текущем состоянии запасов. Срок рассмотрения прогнозов на ученых советах и отраслевом совете по промысловому прогнозированию при Росрыболовстве — конец января. Обсуждение стратегий по дальневосточным регионам — это начало февраля. Окончательно предложения по стратегиям заслушивают и одобряют на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета весной.

Основные тенденции по ресурсу у нас сохраняются. По южным стадам лососей — это подзона Приморье в границах Хабаровского края, Татарский пролив, Амур — все напряженно: запас на не самом высоком уровне. Соответственно, большого прогноза вылова не ожидаем, предполагается максимум мер регулирования.

По Охотскому морю хорошее состояние запаса, горбуша последних лет нас балует. В прошлом году в Северо-Охотоморской подзоне в границах края добыли 17 тыс. тонн — никогда в четные годы горбуши столько не ловили. Следующий год тоже обещает быть довольно высокочисленным.

— То есть акцент на северные районы сохраняется?

— Да, сохраняется. На сегодняшний день еще непонятно, каким образом горбуша будет распространяться по Охотскому морю. Напомню, что есть три основных района — Западная Камчатка, материковое побережье и Сахалин с Курилами. Но предпосылки, что год будет неплохим, существуют.

Что касается наиболее значимого в социальном и экономическом плане для Хабаровского края Амура, то здесь ждать никаких чудес не стоит. Меры регулирования, которые мы выработали за последние годы, — это и приказы Минсельхоза о сокращении габаритов орудий лова, и стратегии, согласно которым не открывается промысел выше определенного участка, — в той или иной степени сохранятся. Все будет зависеть от величины прогноза и от приоритетов, к которым придет правительство Хабаровского края: если опять придется закрывать районы, то где это может быть сделано с минимальными потерями, а что, безусловно, нужно сохранить для рыболовства. На решение всех этих вопросов у нас есть два-три месяца, поэтому будем работать.

Отмечу, что безусловным злом, которое мы видим, остается незаконный вылов. Несмотря на множество усилий, предпринимаемых контрольно-надзорными органами, его объемы высоки.

— Очень важная тема — рыболовные участки. Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в декабре сообщил, что разработка принципов перезакрепления участков для промысла анадромных рыб за добросовестными пользователями — один из приоритетов на 2023 год. При этом глава ведомства отметил, что науке была поставлена задача определить картину оптимального расположения участков.

— Да, совершенно верно. Причем Илья Васильевич поставил комплекс задач в этой части, и связанных не только с рыболовством, но и с рыбоводством.

Анализ рыболовных участков по бассейну Амура мы с Николаем Викторовичем Колпаковым провели еще в 2019 году. Этому посвящена наша статья «Кризисы рыболовства в бассейне реки Амур. Количественный анализ фонда рыбопромысловых участков». В своей публикации мы описываем, что такое Амур, как исторически развивалось рыболовство, приводим динамику создания участков. Допустим, в 2009 году их было 64, а в 2018 году стало 365.

— Они были распределены?

— На тот момент — да, были распределены. И один из выводов был, что нужно сократить число участков процентов на 30.

Критерии определения эффективности использования участков — это сфера внимания органов власти, отвечающих за рыболовство, за развитие региона. Мы, конечно, будем исходить из биологических основ. Какие могут быть рекомендации? Первое — это сокращение количества рыболовных участков в бассейне Амура минимум на 30%.

Второе — мы, скорее всего, придем к установлению жесткой или гибкой системы ограничения промышленного рыболовства вверх по реке. Это кривая: чем больше рыбы, тем дальше граница промышленного рыболовства. Чем меньше рыбы, тем эта граница ближе к Амурскому лиману. С чем это связано? С тем, что рыба, заходя в Амур, начинает расходиться по притокам, соответственно, чем выше она расходится, тем в Амуре ее остается меньше, соответственно, нужно снижать промысловую нагрузку. Такой механизм разрабатываем, чтобы все было прозрачно и не возникало вопросов по организации путины.

И третье — нужно посмотреть еще на границы участков. Там, где есть, допустим, наложение на запретные районы, необходимо менять границы. И конечно, если мы подходим к переформированию участков для промышленного рыболовства, должен быть комплексный подход. С учетом мест для традиционного, любительского рыболовства. Пока у нас на Амуре есть районы, где нет участков традиционного промысла, но есть поселения представителей коренных народов. Есть населенные пункты, рядом с которыми отсутствуют участки для любительской рыбалки. И, безусловно, должны быть места, где люди могут свободно и бесплатно разрешенными орудиями добычи в разрешенные сроки рыбачить.

— Какие основные перспективы сейчас открываются перед ХабаровскНИРО?

— Развитие нашего филиала продолжается не только в рамках Амурской программы. Ведем работу по различным комплексным федеральным программам. Например, планируем обратиться к возможностям программы «Оздоровление водных объектов на 2025-2030 годы». В рамках нее рассчитываем расширить материально-техническую базу филиала. Нам передан земельный участок в береговой полосе Амура: предлагаем построить на нем научно-исследовательскую станцию, включающую административно-лабораторный корпус, экспериментальную базу в области аквакультуры и вспомогательные сооружения для содержания нашего автотранспорта и флота. Сейчас у нас три речных судна, но ни пирсов, ни причалов нет, поэтому база необходима. Получено одобрение на коллегии ВНИРО, надеемся, что проект будет реализован.

Изучаем возможности и для развития международного сотрудничества. Наши китайские партнеры показывают заинтересованность во взаимодействии.

В горизонте 2027 года мы планируем запросить строительство научно-исследовательского судна для бассейна Амура по аналогии с тем, что заложено для Байкала.

В целом считаем, что у ХабаровскНИРО есть все предпосылки к 2030 году стать большим филиалом Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews.

Февраль 2023 г.