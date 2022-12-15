Новый федеральный проект по защите рек и озер запустят с 2025 года

Правительство собирается с 2025 г. перезапустить федеральный проект по оздоровлению рек и озер. В периметр его действия войдут Волга, Амур, Дон и другие важнейшие водные артерии.

В 2024 г. завершается реализация национального проекта «Экология». В связи с этим правительство планирует запустить новый единый федеральный проект по оздоровлению рек и озер. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, передает корреспондент Fishnews.

«Мероприятия формируем по принципу бассейновых округов, с учетом региональных особенностей. Отдельное внимание обращаем на трансграничные реки», — заявила зампред правительства.

Предполагается, что в новый проект войдут весь бассейн Волги, Урал, Иртыш, Дон, Терек, Амур, объекты Балтийского бассейна.

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