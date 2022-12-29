Промежуточные итоги Амурской экспедиции обобщили в научном журнале

Вторая комплексная Амурская экспедиция позволила собрать новые данные по биологии тихоокеанских лососей, корюшек, осетровых рыб и пресноводных объектов. Ученые испробовали инновационные методы исследований.

Результаты Второй комплексной Амурской ихтиологической экспедиции по изучению водных биоресурсов бассейна реки Амур в 2018–2022 гг. обобщили в новом выпуске отраслевого научного журнала «Вопросы рыболовства» (2022. Том 23, № 4).

Непосредственным толчком к организации исследований стало резкое падение уловов тихоокеанских лососей в бассейне реки Амур в 2017 и 2018 гг., рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО. Тогда после максимума уловов в 2016 г. (65,2 тыс. тонн) вылов снизился до 26,9 тыс. тонн и 21,6 тыс. тонн соответственно. Это потребовало принятия неотложных управленческих решений для сохранения запасов лососей и расширения масштабов изучения водных биоресурсов Амура.

Экспедиция имеет комплексный характер, научными съемками охвачены русло и придаточная система среднего и нижнего Амура, а также озеро Ханка. В реализации масштабного исследовательского проекта заняты сотрудники Хабаровского, Тихоокеанского и Сахалинского филиалов, а также центрального института ВНИРО.

Суммарно специалисты выполнили около 5 тыс. станций, отобрали более 1,1 тыс. гидробиологических проб. Проведен биоанализ около 40 тыс. рыб. Получены и уже частично опубликованы новые данные по биологии тихоокеанских лососей, корюшек, пресноводных и осетровых видов рыб. Также внедрен ряд современных инновационных методов исследований (использование беспилотников и ГИС-систем для учета производителей тихоокеанских лососей, микрохимический анализ отолитов для оценки эффективности их искусственного воспроизводства).

«Полученные результаты имеют широкое прикладное значение: используются при выработке мер регулирования промысла различных водных биоресурсов, в том числе при внесении изменений в правила рыболовства», — отметили в пресс-службе института.

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