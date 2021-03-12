Более 75 лет Хабаровский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии обеспечивает рыбаков важными и нужными данными. В зоне ответственности ХабаровскНИРО – сразу три региона – Хабаровский край, Еврейская автономная и Амурская области. В том числе Амур с его биологическим разнообразием. Над чем сегодня работают специалисты и какие задачи ставят перед собой, в интервью Fishnews рассказал руководитель филиала Денис Коцюк.

– Денис Владимирович, несколько месяцев назад ХабаровскНИРО отметил юбилей, с чем филиал подошел к 75-летию?

– Мы являемся единым подразделением рыбохозяйственной науки, теперь – филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Это новый виток развития.

Интенсификация науки определенным образом связана с кризисами в управлении. Как и в 1945 году, когда наблюдался спад численности основных объектов промысла, в 2017 – 2018 годах сокращение лососевых ресурсов показало важность усиления и укрепления отраслевой науки.

К этому времени у нас уже была подготовлена программа комплексных эколого-рыбохозяйственных исследований – ее разработкой мы занимались с 2016 года, представляли на различных площадках. Но именно к 2020-м годам стало ясно видно, насколько такая глобальная программа необходима. Условно ее называют Вторая Амурская ихтиологическая экспедиция.

Напомню, что первая проходила в 1945 – 1949 годы. Основным локомотивом тогда выступал Московский государственный университет. Конечно, были и другие программы, но их проведение меньше освещалось.

На самом деле рыбохозяйственные исследования на Амуре начались со времен первопроходцев: описывались промыслы, рыбы, биология. Сейчас мы переходим на новый уровень – комплексных экосистемных исследований, когда изучаются механизмы функционирования экосистемы Амура: каковы объемы кормовой базы, какие ниши недоиспользованы, какие есть потенциальные ресурсы для промысла и какие образом мы можем управлять этой экосистемой, чтобы максимально эффективно осуществлялось рыболовство.

Поэтому главным достижением к 75-летия филиала я вижу утверждение новой программы и начало выполнения Второй амурской экспедиции. Причем если в предыдущие годы на первое место зачастую ставилось изучение запасов осетровых, то теперь на переднем плане тот ресурс, который имеет серьезную социальную и экономическую значимость, – тихоокеанские лососи. И речь идет не просто об изучении состояния запасов, причин снижения или увеличения численности. Мы должны провести ревизию происходившего практически за последние сто лет. В частности, оценить эффективность искусственного воспроизводства, посмотреть, какие рыбоводные заводы нужны на Амуре, для чего и каким образом они должны функционировать.

Необходимо изучение и другого антропогенного воздействия. В российской части бассейна Амура одних только гидроэлектростанций три. По теме влияния гидростроительства есть отдельные работы, в том числе этому посвящена моя кандидатская диссертация, но обобщенного анализа как такового нет. А ведь, безусловно, гидросооружения оказывают воздействие на сток реки, на численность рыб – как пресноводных видов, так и тихоокеанских лососей, осетровых.

Каждый год Второй Амурской экспедиции проходит под определенным лозунгом. В 2020-м это было углубление и расширение исследований тихоокеанских лососей. Мы увеличили количество точек мониторинга ската молоди, учета производителей. Образовали в Хабаровском филиале центр отолитного маркирования – эта лаборатория осуществляет отработку технологии отолитного мечения на рыбоводных заводах в бассейне Амура.

Нынешний год планируем посвятить исследованиям осетровых. Проведем экспедицию в Амурском лимане, затем планируются работы в русле Амура, с продвижением от устья реки до Хабаровска, – будет оцениваться численность осетровых.

Отмечу, что мы большое внимание уделяем пресноводным видам водных биоресурсов. Уже есть первые результаты такой работы. Это два новых объекта промысла. Судак, которым в 1970-80-х годах зарыблялись бассейн Уссури и озеро Ханка, распространился дальше, и сейчас в Амуре обоснован вылов до 70 тонн этого вида. А также вьюн – востребованный ресурс в КНР.

– А какие задачи выполняют подразделения ХабаровскНИРО на местах?

– У нас два обособленных структурных подразделения. Назначение станции в Советской Гавани – исследования прибрежных биологических ресурсов Татарского пролива. Станция в Охотске специализируется на изучении нерестовой сельди Охотского моря и тихоокеанских лососей.

В рамках амурской программы прорабатываем вопрос о создании еще одной контрольно-наблюдательной станции – в Николаевске-на-Амуре. Она будет заниматься сбором информации по Амурскому лиману, Сахалинскому заливу. В первую очередь речь идет о тихоокеанских лососях, но также и об осетровых, морских млекопитающих.

Отмечу, что на уровне ВНИРО предусмотрена программа цифровизации. В рамках нее мы внедряем современнейшие методы работы. Так, использование беспилотных летательных аппаратов позволяет сделать множество фотографий, из которых затем создается ортофотоплан. Таким образом, мы переходим от доверяемости к проверяемости данных.

У нас разработано приложение на смартфоны для каждого научного сотрудника. Раньше специалисты во время полевых работ вручную указывали координаты, площадь, количество рыбы. Теперь с помощью приложения координаты, площадь фиксируются автоматически, нужно лишь выгрузить их на сервер. Вместо с ортофотопланом эта информация используется для принятия решений на штабе путины, заседаниях комиссии по анадромным.

Следующим шагом, я думаю, будет внедрение у нас гидроакустических комплексов – положительный опыт по их использованию есть на Камчатке.

Внедряем микрохимический метод – пока он используется для оценки вклада искусственного воспроизводства лососей. Берется отолит и анализируется его химический состав. Для определения, с рыбоводного завода лосось или он естественного происхождения, оценивается соотношение стронция к кальцию. Уровень стронция у молоди, выращенной в искусственных условиях, выше – это связано с составом кормов.

Сейчас мы подходим к тому, чтобы уже в течение двух-трех лет узнать, какова доля искусственного воспроизводства в общих возвратах лосося к Амуру. Следующим шагом будет применение этого метода для дифференциации стад. У каждой популяции – свой маркер, и наша задача – его найти. Здесь мы сотрудничаем с Пермским университетом. Уже на основе первых результатов руководство ВНИРО приняло решение, что работа в этом направлении будет продолжена. Если опыт будет положительный, то во ВНИРО, скорее всего, будем организовывать отдельное структурное подразделение именно по этому методу.

– Конечно, один из самых обсуждаемых вопросов – предстоящая лососевая путина. Чего ожидать в этом году?

– Мы готовимся, известно, что весной будет заседание Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС). Отраслевой совет по промысловому прогнозированию уже утвердил объемы возможного вылова. Мы работаем над стратегией организации путины на 2021 год: где-то нужно ужесточение мер регулирования, где-то – послабления.

Стартовый прогноз по добыче в Хабаровском крае – 37 тыс. тонн. Это самый маленький объем прогнозируемого вылова за последние 15 лет. Но если брать данные за сто лет, то это примерно среднемноголетняя величина.

В прошлом году в крае добыто 35,5 тыс. тонн тихоокеанских лососей и гольцов. Где-то в предстоящую путину объемы добычи будут меньше, где-то будем корректировать возможный вылов в сторону увеличения. Потенциально, конечно, это северные территории, где уровень естественного воспроизводства гораздо выше, чем на юге. Для нас сюрпризов, собственно говоря, нет. Как мы и прогнозировали, наблюдаются тренды на снижение численности южных популяций – горбуши Татарского пролива, горбуши и летней кеты Амура, осенней кеты. При этом отмечается некоторое увеличение практически по всем видам лососей на севере. Но северные популяции не компенсируют снижения на юге, потому что основу максимального вылова 2016 года (тогда было добыто больше 80 тыс. тонн) давала именно горбуша и летняя кета Амура, горбуша Татарского пролива.

Так что полностью скомпенсировать снижение не удастся, но на среднемноголетний показатель по уловам мы выйдем. Там, где потребуются меры регулирования, будем их вводить. Уже практически со стопроцентной уверенностью можно сказать о полном запрете промысла горбуши и летней кеты на Амуре. Вылов обоснован только в объемах для нужд научно-исследовательского и контрольного лова – это около 2 тонн горбуши и 11 тонн летней кеты. По осенней кете прогноз – порядка 13 тыс. тонн – это тоже самый маленький объем за последние 12 лет.

В целом меры регулирования добычи, вводимые нами с 2017 года, показали свою эффективность – соответствующий анализ размещен на сайте филиала, также будет статья по этому поводу в лососевом бюллетене. Работы было много – изменения правил рыболовства, подготовка стратегий.

Основная проблема сейчас на Амуре – это обеспечение закладки икры на лососевых рыбоводных заводах. Дело в том, что, кроме общего снижения численности, на Амуре произошла разбалансировка, смена центров воспроизводства. Если раньше у нас основная масса осенней кеты воспроизводилась наверху – на реках Анюй, Гур, Уссури, то сейчас она уходит в реку Амгунь. Ни усилием воли, ни директивными документами рыбу мы не отправим наверх, если она должна идти вниз.

Если вернуться к мерам регулирования, то дополнительно может быть рассмотрено ограничение районов промысла. То есть рыболовство на Амуре должно осуществляться до определенного километра. Речь идет о промышленном лове – это не касается традиционного промысла коренных малочисленных нардов, любительской рыбалки.

Мера не новая, она применяется по летней кете: комиссия уже пять лет не открывает лов выше Амгуни.

Вообще если говорить о лососях, то катастрофической ситуации нет. Во все времена возникали разговоры о катастрофах – и в 1945, и в 1949 годы, и в 70-е, и 90-е годы. Поднимался вопрос о полном запрете лова. Но отраслевая наука говорила: ждите, численность возрастет. Вылов в Амуре увеличился до 60 тыс. тонн – тут уже ученые предупредили, что пойдет спад. Это и происходит, но об экологической катастрофе говорить нет оснований. Нужно только подходить к регулированию с точки зрения здравого смысла.

– Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с президентом предложил выделить сохранение Амура в специальный федеральный проект в рамках национального проекта «Экология».

– Да, мы участвуем в этой работе. При этом наша позиция: природа самостоятельно отрегулирует все процессы, но нужно ей немного помочь. Мы предлагаем включить в программу комплексные исследования в бассейне Амура для обоснования и создания рыбохозяйственных заповедных зон. Напомню, что в связи с изменениями Лесного кодекса ушли нерестоохранные полосы, и нам нужно в бассейне Амура обеспечить сохранность лесов, ведь они дают стабильность водного режима реки.

Но нельзя решить проблему, создав рыбохозяйственную зону на какой-то одной реке в бассейне Амура, – это так не работает. Для сохранения его экосистемы важен комплексный подход. Наша программа как раз и нацелена на то, чтобы оценить реакцию экосистемы Амура на те или иные факторы.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Март 2021 г.