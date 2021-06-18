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Амурский лиман, выпуск калуги после исследований. Фото пресс-службы ХабаровскНИРО

Амурские запасы осетра и калуги подсчитывает наука

В рамках второй Амурской ихтиологической экспедиции проводится комплексная осетровая съемка. Исследования охватят лиман и часть русла реки вверх по течению.

Работы в лимане 12 июня начали сотрудники Хабаровского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии совместно со специалистами центрального аппарата, Тихоокеанского и Сахалинского филиалов ВНИРО. Комплексная съемка по изучению состояния осетровых рыб и их кормовой базы – уже третья за последние 10 лет – проводится на НИС «Убежденный».

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ХабаровскНИРО, будут проведены исследования по стандартной сетке станций набором плавных сетей. Также планируется выполнить комплексные дночерпательные и дражные бентосные исследования. При этом кроме биостатистической информации будут получены и фоновые данные (гидрологический режим, продуктивность и состояние кормовой базы).

Ученые за работой

В филиале отметили, что сейчас именно Амурский лиман является основным местом обитания калуги и амурского осетра. Здесь обитает около 90-95% от численности обеих популяций.

Впервые в истории изучения осетровых рыб Амура масштабная сетная съемка в лимане была проведена в 2011 г. Полученные результаты стали отправной точкой для определения динамики численности.

Калужонок

Калуга и амурский осетр относятся к долгоживущим видам. Первое созревание самок (размер и возраст максимума биомассы в популяции) происходит в возрасте 20–26 лет у калуги и в 15–20 лет у амурского осетра. Предполагается, что заметные изменения в численности и биомассе популяции, определяемые эффективностью естественного воспроизводства, проявятся в течение пяти лет после вступления всех рекрутов в половозрелую часть популяции.

Исторически амурский осетр и калуга имели большое промысловое значение в бассейне Амура. В настоящее время запас их популяций находятся на относительно низком уровне.

Результаты съемки позволят оценить динамику численности и биологических показателей, а также обеспеченность пищей осетровых рыб в лимане.

Возвращение осетра в естественную среду обитания

После лимана съемка продолжится в русловой части Амура вверх по течению почти на 1,5 тыс. км и закончится в пограничных с Китаем водах.

Фото предоставлены Хабаровским филиалом ВНИРО.

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