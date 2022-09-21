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Лов осенней кеты на Амуре

Ученые оценили миграцию амурской кеты

Прогнозируемые и фактические объемы добычи осенней кеты в реке Амур снижаются с 2016 г., отмечает Хабаровский филиал ВНИРО. По его прогнозу, увеличения уловов, в частности, в верхнем течении реки, стоит ждать не ранее 2023-2024 гг.

В первую очередь, уменьшение вылова кеты в Амуре связано с влиянием природных факторов, во вторую — с особенностями ведения и регулирования рыболовства, сообщили Fishnews в пресс-службе ХабаровскНИРО.

Прогнозируемый вылов осенней кеты на 2022 г. был утвержден в объеме чуть менее 7 тыс. тонн, напомнили в филиале. Эти объемы были распределены следующим образом: любительское рыболовство — 1145 тонн, рыболовство КМНС — 1458 тонн, промышленное — 3443 тонны и для закладки на рыбоводных заводах — 535 тонн.

Динамика прогнозируемого и фактического вылова осенней кеты в бассейне реки Амур и Амурском лимане в 2016-2022 гг. (по состоянию на 18 сентября)

По данным ХабаровскНИРО, фактический вылов осенней кеты на 18 сентября составил 3,2 тыс. тонн. При этом отмечено, что коренные малочисленные народы за вылов отчитаются только в январе 2023 г., а рыбоводные заводы — ближе к концу октября. Таким образом фактическое освоение к оперативно отчитывающимся категориям пользователей составляет более 60%.

Распределение прогнозируемого вылова осенней кеты в реке Амур по видам рыболовства в 2022 г.

Филиал обратил внимание, что в текущем году на промысле осенней кеты были введены беспрецедентно жесткие меры регулирования: запрет промышленного рыболовства в Амурском лимане и Амуре выше села Тыр; запрет на применение плавных сетей в Амуре ниже Николаевска-на-Амуре; ограничение габаритов заездков и плавных сетей в р. Амур примерно на 30%. Традиционно были установлены проходные дни.

По результатам госмониторинга ученые в очередной раз констатировали, что основным районом воспроизводства осенней амурской кеты является река Амгунь — в первой половине сентября порядка 70% всех заходящих лососей мигрировало в Амгунь.

Ограничения рыболовства в бассейне реки Амур и данные мониторинга миграции осенней кеты в 2022 г.

Прогнозируются низкие уловы в пределах верхнего течения Амура (Комсомольский, Амурский, Нанайский и Хабаровские районы). Также наблюдается незначительное запаздывание подходов осенней кеты в Амур, в среднем на 5-7 дней.

Тем не менее специалисты отмечают заход производителей в реку Гур, фиксируют подходы к Гурскому рыбоводному заводу, реке Анюй (в один из главных притоков реки Манома), а также к Анюйскому рыбоводному заводу. Гонцы осенней кеты отмечены также в реках Кур (бассейн Тунгуски) и Уссури.

В целом на 2022 г. изначально давался неблагоприятный прогноз. Это связано с тем, что порядка 60-70 % возврата в текущем году обусловлено поколением 2018 г., когда в Амгуни объем закладки икры на лососевый рыбоводный завод, а также плотность производителей на нерестилищах и нерестовых бугров были в пределах удовлетворительных показателей, а в верхних притоках Амура (реки Гур, Анюй, Уссури, Тунгуска и другие) эти показатели были одними из самых минимальных.

Плотности производителей осенней кеты по районам воспроизводства в реке Амур в 2017-2021 гг.

Таким образом, увеличение уловов осенней кеты, в частности, в верхнем течении Амура (Комсомольский, Амурский, Нанайский и Хабаровские районы), следует ожидать не ранее 2023-2024 гг., прогнозируют специалисты.

В этой ситуации ХабаровскНИРО планирует уделить большое внимание оценке заполнения нерестилищ. Их обследование запланировано на октябрь — начало ноября.

Графики и схемы предоставлены пресс-службой ХабаровскНИРО.

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