Ученые оценили миграцию амурской кеты

Прогнозируемые и фактические объемы добычи осенней кеты в реке Амур снижаются с 2016 г., отмечает Хабаровский филиал ВНИРО. По его прогнозу, увеличения уловов, в частности, в верхнем течении реки, стоит ждать не ранее 2023-2024 гг.

В первую очередь, уменьшение вылова кеты в Амуре связано с влиянием природных факторов, во вторую — с особенностями ведения и регулирования рыболовства, сообщили Fishnews в пресс-службе ХабаровскНИРО.

Прогнозируемый вылов осенней кеты на 2022 г. был утвержден в объеме чуть менее 7 тыс. тонн, напомнили в филиале. Эти объемы были распределены следующим образом: любительское рыболовство — 1145 тонн, рыболовство КМНС — 1458 тонн, промышленное — 3443 тонны и для закладки на рыбоводных заводах — 535 тонн.

По данным ХабаровскНИРО, фактический вылов осенней кеты на 18 сентября составил 3,2 тыс. тонн. При этом отмечено, что коренные малочисленные народы за вылов отчитаются только в январе 2023 г., а рыбоводные заводы — ближе к концу октября. Таким образом фактическое освоение к оперативно отчитывающимся категориям пользователей составляет более 60%.

Филиал обратил внимание, что в текущем году на промысле осенней кеты были введены беспрецедентно жесткие меры регулирования: запрет промышленного рыболовства в Амурском лимане и Амуре выше села Тыр; запрет на применение плавных сетей в Амуре ниже Николаевска-на-Амуре; ограничение габаритов заездков и плавных сетей в р. Амур примерно на 30%. Традиционно были установлены проходные дни.

По результатам госмониторинга ученые в очередной раз констатировали, что основным районом воспроизводства осенней амурской кеты является река Амгунь — в первой половине сентября порядка 70% всех заходящих лососей мигрировало в Амгунь.

Прогнозируются низкие уловы в пределах верхнего течения Амура (Комсомольский, Амурский, Нанайский и Хабаровские районы). Также наблюдается незначительное запаздывание подходов осенней кеты в Амур, в среднем на 5-7 дней.

Тем не менее специалисты отмечают заход производителей в реку Гур, фиксируют подходы к Гурскому рыбоводному заводу, реке Анюй (в один из главных притоков реки Манома), а также к Анюйскому рыбоводному заводу. Гонцы осенней кеты отмечены также в реках Кур (бассейн Тунгуски) и Уссури.

В целом на 2022 г. изначально давался неблагоприятный прогноз. Это связано с тем, что порядка 60-70 % возврата в текущем году обусловлено поколением 2018 г., когда в Амгуни объем закладки икры на лососевый рыбоводный завод, а также плотность производителей на нерестилищах и нерестовых бугров были в пределах удовлетворительных показателей, а в верхних притоках Амура (реки Гур, Анюй, Уссури, Тунгуска и другие) эти показатели были одними из самых минимальных.

Таким образом, увеличение уловов осенней кеты, в частности, в верхнем течении Амура (Комсомольский, Амурский, Нанайский и Хабаровские районы), следует ожидать не ранее 2023-2024 гг., прогнозируют специалисты.

В этой ситуации ХабаровскНИРО планирует уделить большое внимание оценке заполнения нерестилищ. Их обследование запланировано на октябрь — начало ноября.

Графики и схемы предоставлены пресс-службой ХабаровскНИРО.

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