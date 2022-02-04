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Доклад о состоянии рыбных запасов в Ханке и Уссури заслушали на отчетной сессии ТИНРО

Рыбные запасы Ханки и Уссури превышают спрос

В российских частях озера Ханка и реки Уссури рыбные популяции находятся в хорошем состоянии. Однако выделенные лимиты хронически недоосваиваются, обращают внимание в Тихоокеанском филиале ВНИРО.

Доклад о состоянии рыбных запасов во внутренних водоемах Приморского края по итогам 2021 г. сделал ведущий научный сотрудник ТИНРО Максим Шаповалов на отчетной сессии филиала.

Ханка

Ученый отметил, что из более чем 80 известных видов рыб, обитающих в Ханке, промышленным рыболовством осваивается около десяти.

За время научных наблюдений эти популяции претерпевали значительные изменения. При этом наибольшему антропогенному воздействию и изменениям подвергались самые востребованные виды.

В частности, из-за чрезмерной нагрузки запасы сазана в конце 1990-х гг. снизились почти в 10 раз. Это привело к запрету промысла. С 2006 г. (времени окончания запрета) специалисты отмечали рост популяции сазана. По словам специалиста, это связано и с действием ограничительной меры, и с повышением уровня воды в озере.

Как подчеркнул Максим Шаповалов, рост запасов промысловых видов позволяет в последние годы увеличивать промысловые лимиты, что, однако, не приводит к значительному росту вылова. Для всех видов добываемых на Ханке рыб характерно снижение объемов освоения выделенных квот примерно до 50%. В частности, в 2021 г. освоение квот в среднем составило 51,7%.

На Ханке наибольший запас и, соответственно, рекомендованный вылов у востробрюшки, однако рыбаки не ведут ее промысел. Из облавливаемых видов по ресурсам лидируют, в частности, конь и сазан. При этом лимиты самых ценных рыб осваиваются не более чем на 50%, констатировал ученый.

А судак, который занимает довольно значительную долю в составе уловов и входит в тройку лидеров, в промысловой статистике не учитывается. Дело в том, что эта рыба попадала в список видов, для которых устанавливается общий допустимый улов, а в настоящее время судак и вовсе не внесен в перечень промысловых рыб в озере Ханка.

Научный мониторинг показывает стабильный рост запасов основных промысловых видов на Ханке. «В первую очередь это следствие большого количества воды в озере в последние годы. Хотя в последние годы мы наблюдаем тенденцию к понижению уровня воды в озере», — подчеркнул специалист ТИНРО.

Он добавил, что о хорошем состоянии запасов свидетельствует и динамика эффективности промысла — растущая величина вылова на усилие. «Однако поскольку освоение ОДУ по данным официальной статистики не растет, мы намерены в дальнейших прогнозах, например, на 2023 год, не увеличивать эти лимиты, оставляя их на прежнем уровне», — отметил Максим Шаповалов.

Ученый также обратил внимание на проблему браконьерства, сообщает корреспондент Fishnews. По экспертным оценкам, реальный вылов рыбы в озере в разы превышает официальные показатели.

Уссури

В реке Уссури, как и на Ханке, в последние годы наблюдается высокая водность, что создает благоприятные условия для роста запасов.

В то же время общее освоение этих ресурсов в среднем не превышает 20%. Поэтому специалисты ТИНРО предлагают не повышать объемы рекомендованного вылова в бассейне реки Уссури, оставив их на прежнем уровне, сообщил Максим Шаповалов.

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Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews

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НазадМетки: ОДУбраконьерство
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