Компания «МорАвиаСервис» оказывает широкий спектр услуг в области пассажирских перевозок и в первую очередь — ротации экипажей судов. В том числе занимается бронированием авиабилетов, организацией и сопровождением чартеров и трансферов для экипажей, оформлением виз, обеспечением проведения медкомиссий, обслуживанием VIP-пассажиров.

Руководители «МорАвиаСервиса» заняты в этой сфере шесть лет, хотя самой компании только год, — ее основатели не сразу пришли к решению создать свое дело. О нюансах этого непростого бизнеса корреспонденту Fishnews рассказал генеральный директор Павел Садовников.

ТОНКОСТИ БРОНИРОВАНИЯ

— Павел Ильич, а зачем вообще судовладельцам обращаться к вам за помощью? Разве трудно потребовать от своего менеджера по персоналу забронировать билеты для экипажа?

— Мы работаем со многими крупными и средними рыбодобывающими компаниями не только Дальневосточного, но других рыбохозяйственных бассейнов. К нам обращаются, во-первых, потому, что это удобно. Во-вторых, выгодно. А в-третьих, у нас существенно больше возможностей, чем у менеджера по персоналу. Взять хотя бы элементарное бронирование. Менеджер по персоналу не сможет, не купив билет, забронировать его на сутки (так, чтобы в течение этого времени от него можно было отказаться, не потеряв денег). А мы, официальные агенты (аккредитованные агентством ТКП) в системе открытого бронирования, имеем такую возможность. И это только малая часть того расширенного сервиса, который мы можем предоставить.

В компании «МорАвиаСервис» менеджеры по бронированию авиабилетов, зная морскую специфику, предложат оптимальные маршруты, оптимальные места стыковки авиарейсов и оптимальные тарифы. Это позволит судовладельцу сэкономить средства и гарантированно доставить людей в нужное время в нужное место. Особенность нашей компании — находить в системе бронирования дешевые билеты эконом-класса. Многие тревел-компании этим не занимаются, чтобы не осложнять себе жизнь.

Мы не зарабатываем на цене билета. Конечно, мы за свои услуги берем вознаграждение, но зато не пытаемся включить в стоимость билета более высокую скрытую комиссию.

— А что вы еще делаете лучше, чем менеджер по персоналу в рыбопромышленной компании?

— Главное, что мы оказываем для судовладельца услугу под ключ и забираем на себя часть функций отдела персонала. С учетом нашего обширного законодательства и бюрократии, менеджеру по персоналу крайне сложно организовать перевозку, скажем, 100 человек так, чтобы никто не «потерялся». На практике сплошь и рядом бывает, что человек летит в порт за счет одной компании, а по прибытии на место разворачивается и идет трудоустраиваться на другое судно. Ищи его потом, чтобы вернуть деньги.

Далее, допустим, менеджер благополучно встретил экипаж. Ему нужно проверить наличие результатов медкомиссии и других документов, направить прибывших на инструктаж по технике безопасности, оформить трудоустройство по закону, организовать трансфер на судно. В реальной жизни при решении всех этих задач обязательно будут нестыковки, которые могут стоить судовладельцу и дополнительных расходов, и дополнительного времени стоянки в порту.

Бывало, что из-за недоукомплектованности экипажа суда простаивали в порту по неделе. Особенно это актуально для транспортного флота, который работает при минимальном безопасном составе экипажа. Получается, что судовладелец платит за дополнительное время у причальной стенки, начисляет зарплату, несет расходы по снабжению и теряет промысловое время, в которое он должен зарабатывать. Именно поэтому мы говорим, что знаем цену судосуткам. Наша задача — решать весь этот комплекс проблем так, чтобы не подвести заказчика. При необходимости мы будем сопровождать сменный экипаж сами и буквально за ручку доведем моряков до судна.

ВИЗЫ

— Как происходит процесс визирования экипажей?

— В настоящее время чаще всего судоремонт выполняется в Китае. В этом случае получение визы происходит без личного посещения Генконсульства КНР. Менеджеры по персоналу сбрасывают нам анкетные данные экипажей. Наши менеджеры собирают эту информацию, готовят анкеты установленного образца и отвозят в консульство КНР.

Это полностью законная услуга. От члена экипажа требуется выслать нам оригинал загранпаспорта и фотографии. После получения визы мы паспорт либо отсылаем ему, либо передаем в кадровую службу компании-судовладельца.

МЕДКОМИССИИ

— Вы, в числе прочего, содействуете плавсоставу в прохождении медицинского осмотра. С 1 марта вступил в силу приказ Минздрава России от 1 ноября 2022 года № 714 о новом порядке медкомиссии для работы на судне. Что изменилось?

— Согласно этому приказу в порядок прохождения медосмотра добавлена процедура ФГДС (гастроскопия желудка) и осмотр рядом дополнительных специалистов. До этого медицинский осмотр члена экипажа обходился в 6-8 тыс. рублей. Сейчас расходы выросли до 15-25 тыс. рублей. Так что судовладелец понесет дополнительные траты и, кроме того, обретет дополнительные хлопоты, поскольку государственные поликлиники оказались не готовы к новому порядку. Что касается частных клиник, то более половины из них не имеют лицензий на те или иные виды необходимых услуг.

С другой стороны, благодаря этому приказу снижается риск незапланированных замен членов экипажа во время промысла. Ведь таких случаев множество — у кого-то открылась язва, обострилось хроническое заболевание. Элементарно, могут быть сложные случаи с зубами. Судовладелец вынужден списывать заболевшего члена экипажа. Иногда и вертолет заказывать, чтобы доставить его на берег для оказания экстренной медицинской помощи. И ладно, если списали рыбообработчика, без которого производственный процесс не остановится, а если это высококвалифицированный специалист — старший механик, тралмастер, старпом?

Готовясь ко вступлению в силу нового порядка прохождения медкомиссии, мы провели своеобразный«кастинг» медицинских центров, имеющих необходимую аккредитацию. И в результате выбрали себе компанию-партнера, которая проводит медицинские комиссии плавсостава с 2001 года. Это компания из Хабаровска, она разворачивает во Владивостоке сеть филиалов. У них новейшее оборудование, весь необходимый персонал и весь инструментарий для проведения медкомиссий в соответствии с новым приказом Минздрава.

Более того, не секрет, что многие крупные рыбопромысловые компании предъявляют собственные дополнительные медицинские требования к плавсоставу. Наша партнерская компания к таким требованиям готова. Моряк пройдет медкомиссию, включая все дополнительные требования, в течение полутора дней. Они готовы работать и с иностранными гражданами, оформляя им первоначальный страховой полис и затем проводя медицинский осмотр.

Таким образом, мы, как их эксклюзивные партнеры, можем гарантировать судовладельцу, что медкомиссия не будет куплена, а профпатолог даст допуск реально здоровому человеку. В результате мы сводим к минимуму риски летальных исходов и незапланированных списаний членов экипажа.

VIP-ОБСЛУЖИВАНИЕ

— Что представляет собой VIP-обслуживание?

— Это может быть индивидуальное обслуживание VIP-владельцев или топ-менеджеров компаний. Наша задача — сделать путешествие наиболее комфортным. Это максимальное упрощение контрольных процедур в аэропортах, VIP-залы, разнообразные сервисы при посадке, в полете и при выходе из самолета.

В том числе выполнение индивидуальных пожеланий — секретарь или помощник руководителя может все заранее обговорить с нами. Мы можем практически все.

— Можно ли через «МорАвиаСервис» организовать доставку, например, документов?

— Да, достаточно часто нам приходится организовывать доставку документов, которые компании нужно передать в считанные часы, скажем, в Москву — в Росрыболовство или Минпромторг — с получением экземпляра с отметкой «входящий». Ни одна курьерская компания с гарантией этого не сделает. Мы также оказываем такие услуги, как организация доставки ценных предметов, например, образцов выставочной продукции на крупное выставочное мероприятие и так далее.

СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИИ

— Какую роль в вашем бизнесе играют личные связи?

— Огромную. Наше кредо — решить задачу любой ценой. Мы привлекаем и свои связи, и связи наших друзей и партнеров. Проблема, на решение которой в обычных условиях уйдут многие часы или даже сутки, благодаря личным связям может быть решена в считанные минуты.

Личные отношения позволяют свести к минимуму бюрократические барьеры. В случае с VIP-чиновником существует служба протокола, с которой ты либо будешь общаться по телефону (если есть связи), либо писать письма (если связей нет). В нашей компании множество вопросов решается телефонным звонком.

Например, был в нашей практике случай, когда мы с помощью телефонного звонка и оперативно доставленных документов добились экстренного снятия пострадавшего от несчастного случая члена экипажа до оформления прихода судна во Владивосток.

— Чему научила вас ваша работа?

— Готовности к самым неожиданным обстоятельствам. Например, во время пандемии коронавируса мы сумели по заказу судовладельцев в сжатые сроки организовать обсерваторы, получившие одобрение управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. Для обсерваторов арендовали корпуса санаториев, гостиницы, организовывали медицинское обслуживание экипажей, доставку продуктов и препаратов.

Мы организовали выездное срочное тестирование на ковид, — выезжали в 4 утра, садились на лоцманский катер и выходили на внешний рейд — с медсестрами и необходимым оборудованием. Еще провели выездную вакцинацию на Камчатке, для чего доставили туда медперсонал, включая врачей и представителя руководства одного из медцентров во Владивостоке.

Доводилось организовывать репатриацию членов экипажа во время ремонта судна в иностранном порту. Бывают всякие ситуации, при этом просто бросить моряков за границей судовладелец не вправе, он обязан вернуть их в порт приписки. Мы опять-таки организовываем в таких случаях приобретение авиабилетов, трансфер, гостиницу.

У нас большой практический опыт работы именно с рыбопромышленниками. Мы понимаем сезонность промысла в разных регионах, и связанный с этим фактором график ротации экипажей. Мы понимаем, как компании работают с молодежью в ведомственных учебных заведениях Росрыболовства. Крупные компании дают этим студентам и курсантам практику. Другие тревел-агенты не напрягаются с практикантами, мы же стараемся подыскать субсидированные студенческие тарифы на билеты, чтобы сэкономить средства судовладельца.

Мы видим общую тенденцию в отрасли: люди становятся требовательными и идут работать туда, где больше бонусов: мы тебе билет купим, медкомиссию оплатим, спецодежду предоставим лучшую, а еще контракт, отпускные и домой отправим за счет предприятия. Кто-то должен организовать этот сервис, и мы можем это сделать самым оптимальным для судовладельца образом.

ООО «МорАвиаСервис»

Тел.: 8-914-707-55-65, 8-908-980-87-78

E-mail: contact@moraviaservice.ru

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews

Июнь 2023 г.

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