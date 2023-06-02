Интервью

02 июня 2023 года
Генеральный директор компании «МорАвиаСервис» Павел САДОВНИКОВ

Мы знаем цену судосуткам

Павел САДОВНИКОВ, Генеральный директор компании «МорАвиаСервис»

Компания «МорАвиаСервис» оказывает широкий спектр услуг в области пассажирских перевозок и в первую очередь — ротации экипажей судов. В том числе занимается бронированием авиабилетов, организацией и сопровождением чартеров и трансферов для экипажей, оформлением виз, обеспечением проведения медкомиссий, обслуживанием VIP-пассажиров.

Руководители «МорАвиаСервиса» заняты в этой сфере шесть лет, хотя самой компании только год, — ее основатели не сразу пришли к решению создать свое дело. О нюансах этого непростого бизнеса корреспонденту Fishnews рассказал генеральный директор Павел Садовников.

ТОНКОСТИ БРОНИРОВАНИЯ

— Павел Ильич, а зачем вообще судовладельцам обращаться к вам за помощью? Разве трудно потребовать от своего менеджера по персоналу забронировать билеты для экипажа?

— Мы работаем со многими крупными и средними рыбодобывающими компаниями не только Дальневосточного, но других рыбохозяйственных бассейнов. К нам обращаются, во-первых, потому, что это удобно. Во-вторых, выгодно. А в-третьих, у нас существенно больше возможностей, чем у менеджера по персоналу. Взять хотя бы элементарное бронирование. Менеджер по персоналу не сможет, не купив билет, забронировать его на сутки (так, чтобы в течение этого времени от него можно было отказаться, не потеряв денег). А мы, официальные агенты (аккредитованные агентством ТКП) в системе открытого бронирования, имеем такую возможность. И это только малая часть того расширенного сервиса, который мы можем предоставить.

В компании «МорАвиаСервис» менеджеры по бронированию авиабилетов, зная морскую специфику, предложат оптимальные маршруты, оптимальные места стыковки авиарейсов и оптимальные тарифы. Это позволит судовладельцу сэкономить средства и гарантированно доставить людей в нужное время в нужное место. Особенность нашей компании — находить в системе бронирования дешевые билеты эконом-класса. Многие тревел-компании этим не занимаются, чтобы не осложнять себе жизнь.

Мы не зарабатываем на цене билета. Конечно, мы за свои услуги берем вознаграждение, но зато не пытаемся включить в стоимость билета более высокую скрытую комиссию.

— А что вы еще делаете лучше, чем менеджер по персоналу в рыбопромышленной компании?

— Главное, что мы оказываем для судовладельца услугу под ключ и забираем на себя часть функций отдела персонала. С учетом нашего обширного законодательства и бюрократии, менеджеру по персоналу крайне сложно организовать перевозку, скажем, 100 человек так, чтобы никто не «потерялся». На практике сплошь и рядом бывает, что человек летит в порт за счет одной компании, а по прибытии на место разворачивается и идет трудоустраиваться на другое судно. Ищи его потом, чтобы вернуть деньги.

Далее, допустим, менеджер благополучно встретил экипаж. Ему нужно проверить наличие результатов медкомиссии и других документов, направить прибывших на инструктаж по технике безопасности, оформить трудоустройство по закону, организовать трансфер на судно. В реальной жизни при решении всех этих задач обязательно будут нестыковки, которые могут стоить судовладельцу и дополнительных расходов, и дополнительного времени стоянки в порту.

Бывало, что из-за недоукомплектованности экипажа суда простаивали в порту по неделе. Особенно это актуально для транспортного флота, который работает при минимальном безопасном составе экипажа. Получается, что судовладелец платит за дополнительное время у причальной стенки, начисляет зарплату, несет расходы по снабжению и теряет промысловое время, в которое он должен зарабатывать. Именно поэтому мы говорим, что знаем цену судосуткам. Наша задача — решать весь этот комплекс проблем так, чтобы не подвести заказчика. При необходимости мы будем сопровождать сменный экипаж сами и буквально за ручку доведем моряков до судна.

ВИЗЫ

— Как происходит процесс визирования экипажей?

— В настоящее время чаще всего судоремонт выполняется в Китае. В этом случае получение визы происходит без личного посещения Генконсульства КНР. Менеджеры по персоналу сбрасывают нам анкетные данные экипажей. Наши менеджеры собирают эту информацию, готовят анкеты установленного образца и отвозят в консульство КНР.

Это полностью законная услуга. От члена экипажа требуется выслать нам оригинал загранпаспорта и фотографии. После получения визы мы паспорт либо отсылаем ему, либо передаем в кадровую службу компании-судовладельца.

МЕДКОМИССИИ

— Вы, в числе прочего, содействуете плавсоставу в прохождении медицинского осмотра. С 1 марта вступил в силу приказ Минздрава России от 1 ноября 2022 года № 714 о новом порядке медкомиссии для работы на судне. Что изменилось?

— Согласно этому приказу в порядок прохождения медосмотра добавлена процедура ФГДС (гастроскопия желудка) и осмотр рядом дополнительных специалистов. До этого медицинский осмотр члена экипажа обходился в 6-8 тыс. рублей. Сейчас расходы выросли до 15-25 тыс. рублей. Так что судовладелец понесет дополнительные траты и, кроме того, обретет дополнительные хлопоты, поскольку государственные поликлиники оказались не готовы к новому порядку. Что касается частных клиник, то более половины из них не имеют лицензий на те или иные виды необходимых услуг.

С другой стороны, благодаря этому приказу снижается риск незапланированных замен членов экипажа во время промысла. Ведь таких случаев множество — у кого-то открылась язва, обострилось хроническое заболевание. Элементарно, могут быть сложные случаи с зубами. Судовладелец вынужден списывать заболевшего члена экипажа. Иногда и вертолет заказывать, чтобы доставить его на берег для оказания экстренной медицинской помощи. И ладно, если списали рыбообработчика, без которого производственный процесс не остановится, а если это высококвалифицированный специалист — старший механик, тралмастер, старпом?

Готовясь ко вступлению в силу нового порядка прохождения медкомиссии, мы провели своеобразный«кастинг» медицинских центров, имеющих необходимую аккредитацию. И в результате выбрали себе компанию-партнера, которая проводит медицинские комиссии плавсостава с 2001 года. Это компания из Хабаровска, она разворачивает во Владивостоке сеть филиалов. У них новейшее оборудование, весь необходимый персонал и весь инструментарий для проведения медкомиссий в соответствии с новым приказом Минздрава.

Более того, не секрет, что многие крупные рыбопромысловые компании предъявляют собственные дополнительные медицинские требования к плавсоставу. Наша партнерская компания к таким требованиям готова. Моряк пройдет медкомиссию, включая все дополнительные требования, в течение полутора дней. Они готовы работать и с иностранными гражданами, оформляя им первоначальный страховой полис и затем проводя медицинский осмотр.

Таким образом, мы, как их эксклюзивные партнеры, можем гарантировать судовладельцу, что медкомиссия не будет куплена, а профпатолог даст допуск реально здоровому человеку. В результате мы сводим к минимуму риски летальных исходов и незапланированных списаний членов экипажа.

VIP-ОБСЛУЖИВАНИЕ

— Что представляет собой VIP-обслуживание?

— Это может быть индивидуальное обслуживание VIP-владельцев или топ-менеджеров компаний. Наша задача — сделать путешествие наиболее комфортным. Это максимальное упрощение контрольных процедур в аэропортах, VIP-залы, разнообразные сервисы при посадке, в полете и при выходе из самолета.

В том числе выполнение индивидуальных пожеланий — секретарь или помощник руководителя может все заранее обговорить с нами. Мы можем практически все.

— Можно ли через «МорАвиаСервис» организовать доставку, например, документов?

— Да, достаточно часто нам приходится организовывать доставку документов, которые компании нужно передать в считанные часы, скажем, в Москву — в Росрыболовство или Минпромторг — с получением экземпляра с отметкой «входящий». Ни одна курьерская компания с гарантией этого не сделает. Мы также оказываем такие услуги, как организация доставки ценных предметов, например, образцов выставочной продукции на крупное выставочное мероприятие и так далее.

СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИИ

— Какую роль в вашем бизнесе играют личные связи?

— Огромную. Наше кредо — решить задачу любой ценой. Мы привлекаем и свои связи, и связи наших друзей и партнеров. Проблема, на решение которой в обычных условиях уйдут многие часы или даже сутки, благодаря личным связям может быть решена в считанные минуты.

Личные отношения позволяют свести к минимуму бюрократические барьеры. В случае с VIP-чиновником существует служба протокола, с которой ты либо будешь общаться по телефону (если есть связи), либо писать письма (если связей нет). В нашей компании множество вопросов решается телефонным звонком.

Например, был в нашей практике случай, когда мы с помощью телефонного звонка и оперативно доставленных документов добились экстренного снятия пострадавшего от несчастного случая члена экипажа до оформления прихода судна во Владивосток.

— Чему научила вас ваша работа?

— Готовности к самым неожиданным обстоятельствам. Например, во время пандемии коронавируса мы сумели по заказу судовладельцев в сжатые сроки организовать обсерваторы, получившие одобрение управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. Для обсерваторов арендовали корпуса санаториев, гостиницы, организовывали медицинское обслуживание экипажей, доставку продуктов и препаратов.

Мы организовали выездное срочное тестирование на ковид, — выезжали в 4 утра, садились на лоцманский катер и выходили на внешний рейд — с медсестрами и необходимым оборудованием. Еще провели выездную вакцинацию на Камчатке, для чего доставили туда медперсонал, включая врачей и представителя руководства одного из медцентров во Владивостоке.

Доводилось организовывать репатриацию членов экипажа во время ремонта судна в иностранном порту. Бывают всякие ситуации, при этом просто бросить моряков за границей судовладелец не вправе, он обязан вернуть их в порт приписки. Мы опять-таки организовываем в таких случаях приобретение авиабилетов, трансфер, гостиницу.

У нас большой практический опыт работы именно с рыбопромышленниками. Мы понимаем сезонность промысла в разных регионах, и связанный с этим фактором график ротации экипажей. Мы понимаем, как компании работают с молодежью в ведомственных учебных заведениях Росрыболовства. Крупные компании дают этим студентам и курсантам практику. Другие тревел-агенты не напрягаются с практикантами, мы же стараемся подыскать субсидированные студенческие тарифы на билеты, чтобы сэкономить средства судовладельца.

Мы видим общую тенденцию в отрасли: люди становятся требовательными и идут работать туда, где больше бонусов: мы тебе билет купим, медкомиссию оплатим, спецодежду предоставим лучшую, а еще контракт, отпускные и домой отправим за счет предприятия. Кто-то должен организовать этот сервис, и мы можем это сделать самым оптимальным для судовладельца образом.

ООО «МорАвиаСервис»
Тел.: 8-914-707-55-65, 8-908-980-87-78
E-mail: contact@moraviaservice.ru

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews

Июнь 2023 г.

На правах рекламы

Задать вопрос редакции

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

По лососевым участкам предстоит большая работа

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Все материалы

Интервью

Генеральный директор компании «МорАвиаСервис» Павел САДОВНИКОВ

Генеральный директор компании «МорАвиаСервис»

Павел САДОВНИКОВ

Мы знаем цену судосуткам

Генеральный директор компании «Нордик Инжиниринг» Сергей МАЗОХИН

Генеральный директор компании «Нордик Инжиниринг»

Сергей МАЗОХИН

Чем крупнее судно, тем выгоднее его модернизация

Начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Сергей ПУХОВ. Фото предоставлено ЭО АСР

Начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ

Сергей ПУХОВ

Безопасность мореплавания судна зависит от его владельца

Председатель комитета рыбного хозяйства Хабаровского края Никита КОРОЛЬ. Фото пресс-службы комитета

Председатель комитета рыбного хозяйства Хабаровского края

Никита Король

Заинтересованы, чтобы предприятия региона оставались с ресурсом

Все интервью

Личное мнение

Коммерческий директор компании «Союзконтракт-Сибирь» Аркадий УТКИН

Коммерческий директор компании «Союзконтракт-Сибирь»

Аркадий УТКИН

Мы за взаимовыгодное сотрудничество

Председатель комитета Думы Чукотского автономного округа по промышленной и сельскохозяйственной политике Любовь МАХАЕВА

Председатель комитета Думы ЧАО по промышленной и сельскохозяйственной политике

Любовь МАХАЕВА

Наша поправка оставит браконьеров без рынка сбыта

Все материалы

Крупным планом

Вырезка заготовки на новом станке UNIMACH в «Дальтехрыбцентре»

Завод начинается с заказа

Ежегодно вопросы потребления и сбыта рыбной продукции, кадрового и научного обеспечения отрасли и ее инфраструктуры находятся в центре внимания Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia

Новые перспективы российского экспорта и развития внутреннего рынка

Одна из военных наград Юрия Пудовкина — знак «Юнга огненных рейсов». Фото предоставлено Геннадием Ворониным

По Каспию под бомбами

На Seafood Expo Russia «Аврора» впервые представила прототип ходовой рубки для рыболовного судна — пульт управления, укомплектованный оборудованием для навигации и связи, с информационной видеопанелью

Технологии на службе гражданского флота

События

Первый выпуск цеха на Шкотовке — почти 1,7 млн сеголетков кеты

Лососевый «дебют» состоялся на Шкотовке

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.