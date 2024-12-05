Интервью

05 декабря 2024 года
Генеральный директор компании «Дикий Улов» Евгений ГЛУХОЕДОВ

Дикая рыба — это всегда эксклюзивный продукт

Евгений ГЛУХОЕДОВ, Генеральный директор компании «Дикий Улов»

Для российского рынка «Дикий Улов» — редкий пример того, как небольшая дальневосточная компания с сезонным промыслом выросла до вертикально интегрированного холдинга, в составе которого не только рыболовство, логистика, трейдинг, производство продукции глубокой переработки, но и даже собственный рыбный ритейл. «Наша цель — донести до потребителя продукт в первозданном виде непосредственно с места промысла и по возможности получить максимальную добавленную стоимость», — говорит генеральный директор компании «Дикий Улов» Евгений Глухоедов. В интервью журналу Fishnews он рассказал, почему задача уйти от продажи сырья соответствует глобальному запросу рынка, в какую сторону меняется отношение потребителей к дикой морской рыбе и на развитии каких направлений компания намерена сфокусироваться в ближайший год.

— Евгений, давайте сразу уточним: на сегодняшний день «Дикий Улов» — это компания или это торговая марка?

— Это и то и другое. Как юридическое лицо торговая компания «Дикий Улов» появилась в Москве буквально в апреле этого года. Но на тот момент у нас уже много лет была промысловая компания родом из Хабаровского края, было свое производство, собственный ритейл и была торговая марка «Дикий Улов», хорошо знакомая рынку.

— А привязка к Хабаровскому краю сохранилась?

— Конечно. Мы по-прежнему ведем промысел в Хабаровском крае, в районе Сахалинского залива — это остров Чкалова, залив Счастья. Там находится наш береговой завод по переработке рыбопродукции. Это наша флагманская история, наш фундамент, наша основа.

Но за последнее время деятельность компании в значительной степени трансформировалась. Если раньше мы продавали только собственное сырье или продукцию конечной переработки, то теперь работаем и с другими рыбодобытчиками, в первую очередь из дальневосточного региона — с Камчатки, Сахалина. Приобретаем и реализуем их продукцию — это и камбала, и селедка, и навага, и, понятно, все виды лососевых.

— Что стало причиной таких трансформаций?

— Мы захотели расти и решили создать сильную команду, чтобы наилучшим образом использовать свои знания и компетенции. У наших сотрудников большой опыт работы с разными производителями и рыбопродукцией из различных районов промысла. Например, если говорить обо мне, то я уже 15 лет занимаюсь торговлей рыбой и морепродуктами.

В этом году, планируя стратегию дальнейшего развития, мы поняли, что хотим заниматься и «атлантикой», и импортной продукцией. У нас есть желание работать не только с крупными переработчиками или трейдерами, но и с конечным потребителем. А для этого нужно иметь более широкий ассортимент, чем тот, что мы обеспечиваем своими силами.

Если работать только с сезонным продуктом, как лосось, то полгода ты будешь на коне, а полгода — под конем. Да, мы добываем хорошие объемы, но нескольких тысяч тонн явно недостаточно для того, чтобы на целый год удовлетворить потребности наших клиентов. Поэтому мы стали расширять и диверсифицировать свою деятельность. Наша задача — построить процесс таким образом, чтобы компания в условиях постоянных колебаний рынка за счет разных внутренних направлений могла остаться на плаву.

В этом году мы купили производство полного цикла в Москве и активно его развиваем. Там будет возможность делать самую разную рыбную продукцию: копчение холодное и горячее, засолку, пресервы, различного рода паштеты, намазки. Сейчас мы достраиваем большой цех для изготовления полуфабрикатов: пельменей, блинов, хинкали. Плюс работа со свежемороженым сырьем — это филе, стейки. И, конечно, икорный цех — для реализации и производства икры из ястыков.

Еще мы владеем сетью специализированных рыбных магазинов «Икорный». На сегодняшний день в них представлен, вероятно, самый большой в России ассортимент морепродуктов, икры и рыбы — порядка 500 наименований. Это, во-первых, помогает нам ориентироваться в поставщиках и выстраивать с ними долгосрочные отношения. А во-вторых, дает много данных для аналитики и позволяет понять, что вообще нужно потребителю. Потому что конечна все-таки полка. Когда ты понимаешь, что продается в магазине, ты понимаешь, какое сырье нужно купить, что из него сделать, какой должна быть себестоимость у готового продукта, какие могут быть дополнительные расходы и так далее, чтобы все это продавалось.

— Несколько лет назад визитной карточкой «Дикого Улова» была замороженная лососевая икра. Это до сих пор так? Какие еще позиции пользуются спросом?

— Конечно, икра — это наш флагманский продукт, которым мы гордимся и всегда говорим: «Хочешь сделать человеку хороший подарок, подари ему икру «Дикий Улов». Мы даже называем себя икорными сомелье.

Все знают, что мы делаем икру премиального качества. Она без консервантов, готовится только с применением соли, подвергается шоковой заморозке, а затем хранится, транспортируется и реализуется в замороженном виде. Покупателю достаточно ее правильно разморозить, и он может насладиться вкусом продукта, произведенного прямо на месте промысла.

«Дикий Улов» делает икру премиального качества, и она по-прежнему является флагманским продуктом компании

На самом деле лососевой икры на рынке очень много. А поскольку цены на нее в последний год улетели под небеса, нам больно смотреть, когда люди покупают задорого продукт среднего или низкого качества. Ведь если человек не разбирается в икре, отличить хороший продукт от плохого ему крайне сложно, будь он обычным покупателем или категорийным менеджером федеральной торговой сети.

Если говорить о цифрах, то на сегодняшний день икра — это 40% продаж на нашей полке. В трейдерской части нашего бизнеса немного по-другому: там 50% объема реализации — это лосось. Мы исторически лососевики, и красная рыба — это номер один для нас.

Понятно, что базовые позиции рыбы, вроде минтая или сельди, тоже есть, но в целом мы ставим перед собой задачу, чтобы у нас не было сырья как такового. Мы хотим делать и продавать конечный продукт. Даже если говорить о нашем лососе, мы хотим, чтобы на выходе была не мороженая тушка, а стейки, лойны, кубики, филе, причем изготовленные непосредственно на месте промысла.

— На Дальнем Востоке?

— Именно. Сейчас на нашем заводе в Хабаровском крае происходит первичная переработка: из сырья мы делаем, например, замороженную потрошеную рыбу без головы или с головой или неразделанную рыбу и, конечно, соленую икру. В прошлом году мы попробовали там выпускать стейки, лойны и филе лосося. В этом сезоне закупили оборудование специально под такую продукцию, но не успели его интегрировать в производственный процесс до начала путины. На будущий год мы точно начнем это делать, и по факту у нас будет два завода, выпускающих продукцию глубокой переработки — на Дальнем Востоке и в Москве.

— Почему вам так важно фокусироваться на глубокой переработке?

— Здесь вопрос того, за чем ты идешь. Если ты идешь за количеством — это одна история. А если за максимальной добавленной стоимостью — совсем другая. Я уже говорил, у нас ограниченные объемы промысла, мы не ловим десятки тысяч тонн и не ловим рыбу круглый год, но при этом хотим получить лучшую добавленную стоимость.

— А экономика при этом сходится? Ведь производить такую продукцию на Дальнем Востоке дороже, чем в центре страны.

— Хороший вопрос. С экономикой неоднозначно. С одной стороны, конечно, это дороже, вы абсолютно правы. Тут еще есть и фактор сезонности: в районе промысла это производство будет работать только в сезон путины.

Но с другой стороны, у нас есть клиенты, которые готовы платить именно за такой продукт — который был разделан, переработан и приготовлен на месте промысла и который можно позиционировать таким образом. Эту историю тоже можно просчитать и продать.

Все-таки рыба, особенно дикая, — это продукт, который всегда был в определенной степени эксклюзивным, а на международном рынке он всегда был дорогим. Его просто в свое время у нас в стране обесценили, когда считалось, что черную икру можно есть пятилитровыми банками, а красной — прикармливать рыбу на рыбалке.

Постепенно отношение меняется, и это на самом деле хорошо. Люди по-другому оценивают ресурсы, которые есть в дикой природе, и понимают, что они могут закончиться. Но раз мы признаем ценность рыбы, она и стоить должна соответственно.

Хотя, откровенно говоря, я бы не сказал, что продукция, которую мы производим в Москве, по качеству уступает той, которую мы делаем в Хабаровском крае. При условии, что мы сами контролируем этот цикл. Но как донести это до потребителя в доступном формате, пока непонятно.

— «Дикий Улов» — единственный бренд, под которым вы выпускаете продукцию?

— Нет, мы понимаем, что в портфеле компании должно быть представлено как можно больше продуктов и брендов, и работаем над этим. Полтора года назад мы начали разработку бренда «Рецепты океана» специально для наших полуфабрикатов — пельменей, блинов и так далее. У них очень интересная органолептика: они абсолютно не пахнут рыбой и имеют яркую расцветку, причем исключительно за счет натуральных ингредиентов, например моркови или свеклы. И мы очень внимательно подошли к составу этих полуфабрикатов: многие из них не содержат глютена, добавленного сахара и других ингредиентов, которых избегают люди с ограничениями в питании или сторонники здорового образа жизни.

В прошлом году мы выкупили бренд «Экоморье», тоже достаточно известный на рынке, а также приобрели три десятка магазинов этой сети в Москве и Сочи. В части розничных точек сейчас проводим ребрендинг и переупаковываем их в «Икорный», часть пока оставим в старом формате, а торговую марку будем использовать для некоторых категорий нашей продукции.

Кроме того, мы поставляем и небрендированную продукцию, например, можем делать СТМ для сетей или просто работать под заказ.

— Как вам кажется, меняются ли потребительские предпочтения и уровень знаний о рыбе и морепродуктах и в какую сторону?

— Я бы сказал, что да. Потребитель развивается, и в целом инфополе, в котором он находится, стало кратно шире. К тому же конкуренция, особенно в столичном регионе, которую создают федеральные ритейлеры, повышает требования к тебе как участнику рынка и создает для покупателя твердую почву.

Например, сегодня многие уже отличают охлажденную рыбу от дефростированной и обращают на это внимание при выборе продукта. Требования государства к производителю тоже ужесточаются в сторону повышения информированности потребителя.

Ну а магистральный потребительский тренд — это желание людей тратить как можно меньше времени на всё, в том числе на еду. Если ты можешь предложить им готовый продукт, максимально качественный, полезный, удобный и по адекватной цене, то ты в дамках.

— Как эти тренды влияют на ассортимент ваших розничных магазинов?

— Мы постоянно работаем над развитием ассортимента и в ближайший год планируем серьезные изменения формата в собственных магазинах. Например, там появится продукция ready-to-cook и ready-to-eat.

— А сейчас у вас ее нет?

— Есть, но в небольшом количестве, плюс она представлена не во всех магазинах и это не собственное производство. А мы запустим линейку собственного производства и кулинарную группу, что повлияет в том числе на ценообразование. Сегменты будут разными, потому что мы хотим максимально расширить круг возможных покупателей.

— Сеть «Икорный» насчитывает уже более сотни точек, причем основная их часть находится в Москве и Краснодарском крае. Чем обусловлена такая география?

— Как я уже сказал, с приобретением сети «Экоморье» мы получили несколько десятков магазинов на юге. Для нас это было максимально выгодно, потому что экспансия в любой регион предполагает большие затраты — человеческие, ресурсные, финансовые. А так мы получили зеленый коридор, чтобы там локализоваться, организовать распределительный центр, наладить процессы.

Торговая сеть «Икорный» насчитывает более сотни точек, основная их часть находится в Москве и Краснодарском крае

Понятно, что многие вещи там нужно перестроить, потому что они не соответствуют нашим принципам и клиентскому подходу, но мы уже туда зашли. У нас есть план развития для южного региона, поэтому в ближайшем будущем вы увидите там больше наших магазинов.

— С какими еще каналами реализации вы работаете?

— Мы занимаемся оптом — крупным, средним и мелким. Это переработчики, это трейдеры, это наша собственная полка. В прочий ритейл до поры до времени мы практически не шли, хотя с той стороны был постоянный запрос.

Сейчас с расширением наших производственных возможностей мы начинаем активно выходить в ритейл с нашим продуктом, но это очень свежая история, буквально последних месяцев. У нас уже заключены контракты с крупными сетями, и, думаю, мы начнем с самых интересных для нас. Это, например, «Вкусвилл» или «Азбука вкуса», потому что там премиального качества продукты и клиенты с соответствующим запросом — такая аудитория нам понятна и мы умеем с ней работать.

Хотя отдельные проекты с ритейлерами у нас были и раньше. Например, в прошлом году мы реализовали коллаборацию с сетью «Винлаб». Поставили у них в прикассовой зоне свои холодильники, в которых был краб, красная, черная икра и другая деликатесная продукция. Мы продолжаем активно работать над этим проектом. Считаем, что это два специалитета — один винный, другой икорный, которые вкусно дополняют друг друга. До конца 2024 года планируем расширить представленность нашей продукции в таком формате. Видим в этом большой потенциал.

— Пробовали ли вы сотрудничать с маркетплейсами, интернет-магазинами и другими форматами электронной торговли?

— Скажем так, мы ступили на тропу работы с e-com и маркетплейсами, но пока в этом отношении мы еще «зеленые», поэтому каким-то опытом или результатами я с вами не поделюсь. Безусловно, Интернет — это интересно. У «Икорного» тоже есть интернет-магазин, и он показывает хорошие продажи. Мы сегодня большие деньги инвестируем в это направление, потому что хотим кратного роста. Понимаем, что за этим будущее, так как люди все меньше хотят ходить куда-то ногами.

В чем наша сильная сторона? У нас действительно крутая продукция, нам не нужно ее «впаривать» или кому-то что-то доказывать. То, что мы продаем, — это продукт, которым можно гордиться. Мы в нем абсолютно уверены.

— Каким образом вы решаете задачи хранения и доставки продукции с Дальнего Востока в центральную часть страны?

— На самом деле мы еще лет десять назад увидели на Дальнем Востоке глубокий дефицит температурной логистики. Если взять Приморский край, то там старые портовые холодильники, на которые к тому же постоянно высокий спрос, а значит, отсутствие конкуренции, что всегда приводит к стагнации. Ведь бизнесу не нужно бороться за клиента.

В Хабаровском крае была аналогичная ситуация. Работал один-единственный хладокомбинат и небольшое количество мощностей, которые построили предприниматели под свои нужды. А мы уже тогда испытывали острую потребность в складских площадях для хранения замороженных продуктов питания, где не только поддерживается определенный температурный режим, но и осуществляется работа с товаром.

Поэтому в 2015 году мы купили участок земли в Хабаровске и стали строить холодильник. Первоначально просто принимали продукцию на ответственное хранение, а потом выдавали ее клиентам, как это работает и во многих других местах.

Но спустя несколько лет мы поняли, что на самом деле ритейлу нужен гораздо более глубокий сервис, и начали качать свою экспертизу в этом направлении. Полностью перестроили бизнес уже под оказание услуг 3PL-логистики, то есть теперь мы берем на себя и разбор груза, и его сортировку, и хранение, и набор партий, и доставку. Сейчас в Хабаровском крае в этом сегменте мы номер один по грузообороту, работаем с крупнейшими местными сетями.

— Получается, в структуре вашего холдинга появился еще и логистический бизнес?

— Да, это отдельная компания, она называется «Обонато Сервис». Одним из ее клиентов является как раз наша трейдерская компания. Поэтому вопросов с хранением, перевозкой рыбы и контролем качества на всех этапах ее перемещения не возникает.

Логистическая компания «Обонато Сервис» занимается в холдинге хранением и перевозкой рыбы, обеспечивая контроль качества на всех этапах ее перемещения

Открытие в Москве ресторана «Дикий Улов» — неожиданный шаг. Для чего вам это понадобилось?

— Это классный ресторан. Знаете, у нас просто появилось желание рассказать людям о том, что можно есть вкусную дикую рыбу. Это был ключевой момент.

Плюс, конечно, корпоративный вайб. Ресторан — это наш бренд, это лицо нашей компании. Это важно для участников рынка, в том числе для наших сотрудников и клиентов. Мы можем привезти туда любого партнера, приготовить там нашу рыбу, продемонстрировать ее качество, поесть вкусные блины с нашей чудесной икрой. И подача и соус будут правильными.

Ресторан «Дикий Улов» — бренд и лицо компании— А с другими кафе и ресторанами вы работаете?

— Да. Хотя доля направления HoReCa в общем обороте компании мала, но в наших планах нарастить ее и довести до 40% оборота. Мы видим там перспективу, потому что это история про экспертизу, про качество конечного продукта. Это работа с шеф-поварами, с потребителями, это работа с тарелкой. Нам это нравится, потому что там внутри и доходность, и польза. Мы хотим работать с профессионалами, нам это интересно.

— Какие еще задачи вы ставите перед собой в ближайшей перспективе?

— Развитие нашего ритейла — обязательная история. В 2025 году мы хотим вырасти вдвое — это и количество магазинов, и товарооборот, и оборот денежный.

В оптовом направлении, как трейдеры, мы планируем увеличить чистую прибыль в полтора раза. Это опять же и количественный, и качественный рост за счет развития собственного производства, то есть получения добавленной стоимости, расширения ассортиментной матрицы, активизации направления HoReCa.

Основополагающей историей для нас также остается логистика. Есть планы начать в 2025 году строительство нового большого распределительного центра в Хабаровске. На Дальнем Востоке по-прежнему не хватает таких услуг, а поскольку мы развиваем экспертизу в этом направлении с упором на сервис, для нас эта ниша выглядит очень привлекательно.

Рекламодатель — ООО «Дикий Улов»
г. Москва, Головинское шоссе, 3
БЦ «Флагман», 5 этаж, офис 512
тел: +7 (495) 180-2888
e-mail: office@tddikiyulov.ru
dikiyulov.com

Анна ЛИМ, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Реклама

Задать вопрос редакции

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Все материалы

Интервью

Генеральный директор компании «Дикий Улов» Евгений ГЛУХОЕДОВ

Генеральный директор компании «Дикий Улов»

Евгений ГЛУХОЕДОВ

Дикая рыба — это всегда эксклюзивный продукт

Управляющий директор (куратор рыбохозяйственного комплекса и мясной переработки) департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Кирилл КОСТЫНА

Управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка

Кирилл КОСТЫНА

Рыбная отрасль быстро перестраивается в ответ на вызовы

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

Хотим, чтобы в отрасли слышали друг друга

Директор департамента развития рыбохозяйственного комплекса Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Дмитрий КЛЮНЕЕВ

Директор департамента развития рыбохозяйственного комплекса КРДВ

Дмитрий КЛЮНЕЕВ

К преференциальным режимам обратились крупнейшие рыбопромышленные компании

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Все материалы

Крупным планом

Будущее дальневосточных водорослей обсуждают в рыбной отрасли

Через тернии к водорослям

FMF-1000 — это наиболее мощная и продвинутая модель эхолота SEAMAN

SEAMAN: все о рыбе расскажет аргентинский эхолот

Компания была вынуждена пропустить нынешнюю лососевую путину

А в воде ли дело?

Несмотря на санкции, «Колд Трейд» по-прежнему готова реализовать современные проекты с холодильными системами для промысловых судов, рыбоперерабатывающих заводов и складов

Российских рыбопромышленников не оставят без холодильников

События

В этом году организаторы анонсировали участие в выставке и форуме более 400 компаний

Новых партнеров и идеи искал бизнес на выставке в Санкт-Петербурге

Владморрыбпорт принимает уловы «красной» путины

Лососевая пора: портовики Владивостока принимают уловы путины

Все события

Продвигая рыбу

Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.