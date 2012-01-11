Проверку рыбных поставщиков предложено поручить ФАР

Минэкономразвития проводит публичные консультации по проекту постановления, которое предусматривает определение Росрыболовства в качестве органа по проверке иностранных предприятий, рыбопродукция с которых поставляется на российский рынок.

На сайте Министерства экономического развития размещен проект постановления Правительства РФ «Об отдельных вопросах реализации Соглашения Таможенного союза по ветеринарно-санитарным мерам от 11 декабря 2009 г.». Документ разработан в целях реализации статьи 6 указанного Соглашения и Положения о едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору) (Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 834). Разработчиком проекта является Федеральное агентство по рыболовству.

Как сообщили РИА Fishnews.ru в Минэкономразвития России, публичные консультации в целях оценки регулирующего воздействия проекта постановления проводятся с 30 декабря 2011 г. по 21 января 2012 г.

Документ предусматривает определение Росрыболовства уполномоченным от Российской Федерации органом, осуществляющим проведение проверок предприятий, расположенных на территории иностранных государств и осуществляющих производство, переработку, транспортировку и (или) хранение рыбной продукции, поставляемой на российскую территорию. Также предполагается, что ФАР займется аудитом официальной системы надзора третьих стран за указанными предприятиями и ведением соответствующего реестра организаций и лиц.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что наделение Федерального агентства по рыболовству перечисленными полномочиями не повлечет изменений содержания существующих полномочий других органов государственной власти, «так как Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение проверок указанных предприятий на территории третьих стран, аудита зарубежной официальной системы надзора и ведение соответствующего реестра организаций и лиц, не определен».

Текст проекта постановления размещен в рубрике «Официально» на сайте РИА Fishnews.ru.