В Подмосковье начнет работу современный логистический комплекс

В четвертом квартале 2012 г. на юге Московской области, в Домодедовском районе, вступит в строй новый современный логистический комплекс класса «А» компании «Арт-лоджистик».

Комплекс имеет выгодное расположение – на федеральной трассе М-4 Москва – Дон 32 км (12 от МКАД), в районе села Ям. Это обеспечивает высокую транспортную доступность и соответствует международным требованиям, предъявляемым к объектам хранения и распределения продуктов питания, сообщили РИА Fishnews.ru в компании «Арт-лоджистик».

Новый складской комплекс занимает участок в 4 га, с общей площадью застройки более 22 000 кв. м. Площадь непосредственно складских помещений составляет более 17 500 кв. м. Суммарная емкость единовременного хранения составляет более 34 000 палето-мест.

Складской комплекс оборудован самым современным холодильно-морозильным оборудованием с организацией двух температурных зон: холодильный склад (температурный режим от 0 до +5°С) с емкостью хранения порядка 12 000 палето-мест и морозильный склад (температурный режим от -18 до -24°С) с емкостью хранения порядка 22 000 паллетомест. Мощности комплекса позволяют одновременно обслуживать более 30 транспортных средств и обрабатывать свыше 5 000 тонн груза в сутки.

Кроме того, комплекс оснащен современным складским оборудованием ведущих производителей: погрузочно-разгрузочные доки и ворота (37 штук) фирмы Hormann, подъемно-транспортное оборудование фирмы Linnde MX, оборудование холодильных камер фирмы «Термокул» и т.д. Имеются собственные системы водоснабжения, отопления и энергообеспечения на базе газовой мини-ТЭС - оборудование фирмы CATERPILLAR с резервным дизельным генератором суммарной тепловой/электрической мощностью 4 586/3 900 кВт.

В комплексе внедрена современная автоматизированная система управления складом WMS. Программное обеспечение, используемое ООО «Арт-лоджистик», позволяет с легкостью интегрировать новых партнеров в текущие бизнес-процессы, при этом уделяя максимальное внимание безопасности данных и конфиденциальности взаимоотношений. Это позволяет компании быть максимально «прозрачной» для своих партнеров и клиентов.

К услугам клиентов – более 2 000 кв. м офисных помещений, цифровая телефонная связь, высокоскоростной доступ в Интернет, круглосуточная стоянка для легкового и большегрузного транспорта, охрана.

Квалифицированный персонал ООО «Арт-лоджистик» с опытом работы более 10 лет на логистическом рынке обеспечивает высокое качество и сервис в обслуживании клиентов.

Новый логистический комплекс компании «Арт-лоджистик» предлагает своим клиентам весь спектр услуг по ответственному хранению, грузообработке и транспортному сопровождению грузов, позволяющий значительно сократить затраты на логистику, повысить скорость и качество работы с заказами, эффективность поставок продуктов питания как в торговые сети, так и прямым покупателям продукции.

Контактный телефон коммерческого отдела: 8 (495) 585 55 66

РИА Fishnews.ru