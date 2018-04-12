12 апреля 2018 года

Мьянма побила рекорд рыбного экспорта

В 2017-2018 гг. предприятия Мьянмы отправили за рубеж более 560 тыс. тонн рыбы и морепродуктов – это наилучший результат за последние 20 лет. Стоимость этих товаров составила 711 млн долларов.

Данные о рыбном экспорте опубликовало Министерство сельского хозяйства, животноводства и ирригации Мьянмы. Глава Рыболовной федерации республики У Хтай Мйинт заявил, что в течение следующих двух лет стоимость экспорта водных биоресурсов может вырасти вдвое - до 2-3 млрд долларов, если использовать нужные технологии, ресурсы и оборудование. В частности, по словам У Хтай Мйинта, необходимо создавать больше прудов для аквакультуры, строить рыбоперерабатывающие фабрики и холодильные склады.

Министерство планирования и финансов согласилось предоставить примерно 75,5 млн долларов на развитие каналов поставки рыбопродукции и модернизацию предприятий аквакультуры.

Как пишет издание Myanmar Times, правительство страны уже обеспечило поддержку кредитования малых и средних рыболовных компаний. Кроме того, в административной области Янгон планируется произвести инвестиционные вливания в малый бизнес для строительства рыборазводных зон.

Большая часть водных биоресурсов, произведенных в Мьянме, экспортируется в Китай, Таиланд, Сингапур, Малайзию и страны Европы.

По данным Myanmar Times, в 2016-2017 гг. из республики за рубеж отправилось 430 тыс. тонн рыбы общей стоимостью порядка 600 млн долларов. А в период 2015-2016 гг. эти показатели составляли 358 тыс. тонн и 500 млн долларов соответственно.

Fishnews